Nationalrat stellt sich neu auf

Wien - Der Nationalrat startet am Donnerstag mit der konstituierenden Sitzung in seine neue Gesetzgebungsperiode. Nach der Angelobung der 183 Abgeordneten steht die Wahl des Präsidiums an. Mit Walter Rosenkranz könnte erstmals ein Freiheitlicher das Amt des Parlamentschefs erlangen. Praktisch fix ist, dass ÖVP-Mandatar Peter Haubner zum Zweiten Präsidenten und Doris Bures (SPÖ) zur Dritten Präsidentin gewählt werden.

Über 20 Tote auf Philippinen durch Tropensturm "Trami"

Manila - Der Tropensturm "Trami" hat auf den Philippinen heftige Verwüstungen angerichtet und mindestens 22 Menschen in den Tod gerissen. Die meisten Opfer seien ertrunken, von Erdrutschen begraben oder von umstürzenden Bäumen getroffen worden, sagte der örtliche Polizeisprecher Andre Dizon. Mehr als 54.000 Einwohner mussten aus ihren Häusern fliehen und sich in Sicherheit bringen. Besonders schlimm betroffen waren die Stadt Naga City etwa 260 Kilometer südlich der Hauptstadt Manila.

Teuerung führte gegen Ende der Pandemie zu Geburten-Minus

Wien - Auch wenn die Corona-Pandemie - nach einer ersten, wohl der Verunsicherung geschuldeten Zurückhaltung bei der Planung von Familienzuwachs - dann im Frühjahr 2021 ein leichtes Geburten-Plus brachte: Die Zahlen ab November desselben Jahres zeigen wieder ein Minus. In der Spätphase der Pandemie sank in Österreich sowie anderen Ländern die Fertilitätsrate, wie Forschende der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) analysierten. Die Inflation sei ein Faktor, der auch weiterhin wirke.

Luftschläge der Türkei in Syrien und dem Irak

Istanbul - Nach dem Anschlag in Ankara mit mindestens fünf Toten hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und Nordirak aus der Luft angegriffen. Man habe 32 Ziele zerstört, teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am späten Mittwochabend mit. "Unsere Luftangriffe werden auf entschlossene Weise fortgesetzt." Die Regierung hatte wenige Stunden davor den Anschlag mit der verbotenen, kurdischen Untergrundorganisation PKK in Verbindung gebracht.

Netanyahu: Hisbollah plante "Invasion" Israels per Tunnels

Paris/Beirut - Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die libanesische Hisbollah-Miliz beschuldigt, einen Angriff auf Israel nach dem Vorbild des Hamas-Großangriffs vom 7. Oktober geplant zu haben. "Sie haben eine Invasion geplant", sagte Netanyahu am Mittwoch den französischen Sendern Cnews und Europe 1. Unterdessen meldete eine libanesische Nachrichtenagentur "die heftigsten Angriffe (in Beirut) seit Beginn des Krieges" zwischen Israel und der Hisbollah.

Internationale Konferenz berät über Hilfe für den Libanon

Paris/New York - In der französischen Hauptstadt Paris findet am Donnerstag eine internationale Hilfskonferenz für den Libanon statt. Nach Angaben des französischen Außenministeriums werden Vertreter aus 70 Staaten sowie von 15 internationalen Organisationen erwartet. Der Iran und Israel werden bei dem Treffen allerdings nicht vertreten sein. Auch US-Außenminister Antony Blinken wird nicht nach Paris reisen. Österreich wird von Barbara Kaudel-Jensen, der Botschafterin in Paris, vertreten.

Chefin der EU-Asylagentur offen für Lager in Drittstaaten

Wien - Die Chefin der EU-Asylagentur EUAA, Nina Gregori, hat sich offen für Asylzentren in Drittstaaten gezeigt. "Wir sind nicht die Entscheider, die Politik wird in Brüssel gemacht. Aber ich bin wirklich sehr dafür, dass diese Diskussion stattfinden sollte", sagte Gregori im APA-Interview. "Es muss gut vorbereitet sein und unsere internationalen Verpflichtungen berücksichtigen." Zugleich betonte sie, dass nur ein Drittel der Asylanträge in der EU von illegalen Migranten stammt.

Raumfahrer dockten nach Wetter-Verschiebungen von ISS ab

Cape Canaveral - Nach zahlreichen wetterbedingten Verzögerungen haben vier Raumfahrer die Heimreise von der Internationalen Raumstation (ISS) zur Erde angetreten. Die Kapsel der sogenannten "Crew 8" - der NASA-Astronauten Matthew Dominick, Michael Barratt und Jeanette Epps sowie des russischen Kosmonauten Alexander Grebenkin - dockte von der ISS ab, wie Live-Bilder der US-Raumfahrtbehörde zeigten.

