Neuer Nationalrat hat sich konstituiert

Wien - Die konstituierende Nationalratssitzung hat am Donnerstag mit der Angelobung der 183 Abgeordneten begonnen. Unter ihnen sind auch 73 Personen, die am Ende der vergangenen Gesetzgebungsperiode nicht im Nationalrat vertreten waren, die meisten Neuen kommen aus der FPÖ. Wichtigster Tagesordnungspunkt der ersten Sitzung der 28. Gesetzgebungsperiode ist die Wahl des Nationalratspräsidiums.

Israel meldet Angriffe auf Waffenfabriken der Hisbollah

Paris/Beirut - Das israelische Militär hat bei einer der heftigsten Angriffswellen seit Beginn der Kämpfe mit der Hisbollah mehrere Waffenfabriken der Miliz im Libanon angegriffen. In der Nacht auf Donnerstag habe die israelische Luftwaffe "mehrere Waffenlager und Produktionsstätten der Hisbollah" im Gebiet des südlichen Beiruter Vororts Dahiye angegriffen, erklärte das Militär. Demnach hatte die Hisbollah die Anlagen "unter und in zivilen Gebäuden mitten in bewohnten Gegenden angesiedelt".

28 Millionen Flaschen von Coca-Cola-Rückruf betroffen

Wien - Es ist der wohl größte Produktrückruf in der Geschichte Österreichs: 28 Millionen Halbliterflaschen von Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix werden hierzulande seit Mittwoch an das Unternehmen retourniert. Was mit den Flaschen passieren soll, ist indes noch nicht klar. "Die Zusammenarbeit mit Coca-Cola läuft sehr gut", sagte Alexander Hengl vom Wiener Marktamt der APA.

ÖVP und SPÖ starten Sondierungen für neue Regierung

Wien - Am Freitag treffen sich die Verhandlungsteams von ÖVP und SPÖ erstmals zu Sondierungsgesprächen über eine neue Regierung. ÖVP-Chef Karl Nehammer, der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden ist, empfängt am Freitag auch NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger und seinen bisherigen Koalitionspartner, Grünen-Chef Werner Kogler, zu Gesprächen. Wo und wann genau die Treffen stattfinden, wurde nicht bekanntgegeben.

EU-Parlament ehrt Venezuelas Opposition mit Sacharow-Preis

Straßburg/Caracas - Der Sacharow-Preis des Europaparlaments geht an die venezolanischen Oppositionellen Mar�a Corina Machado und Edmundo Gonz�lez Urrutia. "In ihrem Streben nach einem gerechten, freien und friedlichen Machtwechsel haben sie furchtlos Werte verteidigt, die Millionen Venezolanern und dem Europäischen Parlament so am Herzen liegen: Gerechtigkeit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit", teilte das EU-Parlament in Straßburg mit.

Brunner für Schengen-Aufnahme Rumäniens und Bulgariens

Brüssel/Straßburg - Eine rasche Umsetzung des umstrittenen EU-Asyl und Migrationspakts, eine volle Aufnahme in den Schengenraum von Bulgarien und Rumänien und ein neues EU-Abschiebegesetz - das sind die Schwerpunkte, die Österreichs nominierter Migrationskommissar Magnus Brunner (ÖVP) in einem am Mittwoch vom EU-Parlament veröffentlichten Dokument nennt. Brunner musste vor dem öffentlichen Hearing am 5. November bereits im Voraus einen Fragenkatalog der Abgeordneten beantworten.

Österreichweites Klimaticket wird ab 1. Jänner teurer

Wien - Der Preis des österreichweiten Klimatickets wird ab 1. Jänner gesetzlich erhöht. Für die gemeinsame Jahreskarte für alle öffentlichen Verkehrsmittel des Landes sind dann 1.179,30 statt bisher 1.095 Euro zu zahlen. Die vergünstigten Tickets Jugend, Senior und Spezial gibt es künftig für 884,20 statt nun 821 Euro. Die regionalen Klimatickets in den Bundesländern und deren Preisgestaltung liegen in der Verantwortung der Verkehrsverbände, erläuterte das Klimaschutzministerium.

Tage mit Zutrittsgebühr in Venedig werden 2025 erhöht

Venedig - Die Stadt Venedig wird auch im Jahr 2025 Zutrittsgeld für Tagesbesucher verlangen. Die Zahl der Tage, an denen die Gebühr gezahlt werden muss, wird sich von 29 auf 54 Tage fast verdoppeln, erklärte Venedigs Finanzstadtrat Michele Zuin am Donnerstag. Die Gebühr wird an den Tagen von 18. April (Karfreitag) bis 4. Mai und dann vom zweiten Wochenende im Mai bis zum 27. Juli 2025 jeweils von Freitag bis Sonntag und einschließlich dem Nationalfeiertag am 2. Juni eingehoben.

Wiener Börse notiert etwas höher

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag im Verlauf weiterhin im Plus gezeigt. Der ATX gewann 0,33 Prozent auf 3.569 Einheiten. Zuvor hatte der heimische Leitindex drei Verlusttage in Folge absolviert. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es mit den Aktienkursen nach oben. Marktbeobachter verwiesen auf eine Stabilisierungsbewegung nach den jüngsten Rückgängen. Am heimischen Aktienmarkt liegt wie am Vortag eine sehr dünne Meldungslage vor.

