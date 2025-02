Koalitionsverhandlungen mit Bewegung bei Banken

Wien - Die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP sind auch am Samstag in einzelnen Untergruppen fortgesetzt worden. Die ÖVP will laut Medienberichten bei den Gesprächen den Blauen beim Thema Banken entgegenkommen - allerdings nicht mit einer eigenen Abgabe, wie von den Freiheitlichen zuletzt ins Spiel gebracht. Vielmehr sollen die Institute ihre Geschäftstätigkeit ausweiten bzw. die Versorgung im ländlichen Raum sichern müssen.

Trump verhängt neue Zölle gegen Kanada, Mexiko und China

Washington/Ottawa/Mexiko-Stadt - US-Präsident Donald Trump hat Importe aus Kanada, Mexiko und China mit neuen Zöllen belegt. Wie das Weiße Haus am Samstag im Onlinedienst X mitteilte, beträgt der Zollsatz für Produkte aus den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko bis zu 25 Prozent, für kanadisches Rohöl sind es zehn Prozent. Dieser niedrigere Zollsatz gilt auch für Produkte aus China. Kanada will nun seinerseits Zölle in der Höhe von 25 Prozent auf US-Waren einführen. Auch Mexiko kündigte Gegenmaßnahmen an.

2.800 demonstrierten in Linz gegen Burschenbundball

Linz - "Keinen Millimeter für Faschismus" hieß es zu Beginn der Demo Samstagabend gegen den Burschenbundball im Linzer Palais Kaufmännischer Verein. Kein Millimeter Platz war auch tatsächlich schon am Treffpunkt der vom Bündnis "Linz gegen Rechts" organisierten Kundgebung auf dem Platz vor dem Ars Electronica Center (AEC). Weit über 1.500 Menschen waren gekommen. Beim Marsch durch die Linzer Innenstadt bis zum Martin-Luther-Platz waren es dann 2.800, so die Polizei.

Deutschland: Demos für Vielfalt und "Brandmauer"

Hamburg - Nach der gemeinsamen Abstimmung der konservativen Union (CDU/CSU) und der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) im Bundestag vor ein paar Tagen sind am Samstag in Deutschland Zehntausende für Vielfalt und eine klare Abgrenzung nach rechts auf die Straße gegangen. In zahlreichen deutschen Städten sind zudem für Sonntag weitere Proteste geplant. In der Hauptstadt Berlin ist am Nachmittag (15.30 Uhr) ein Demonstrationszug für die "Brandmauer" angemeldet.

Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen

Los Angeles - In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Unter den Nominierten ist das ORF-Radiosymphonieorchester. Große Favoritin ist Pop-Superstar Beyonc�, sie ist für elf Auszeichnungen nominiert. Mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen im Laufe ihrer Karriere ist Beyonc� bereits Rekordhalterin bei den Grammys. Den prestigeträchtigsten Preis für das beste Album hat sie allerdings noch nie gewonnen.

Ukraine meldet mindestens 15 Tote nach russischen Angriffen

Poltawa/Kursk - Bei heftigen russischen Angriffen auf die Ukraine am Samstag hat sich die Zahl der Getöteten nach ukrainischen Angaben auf mindestens 15 erhöht. Elf der Todesopfer, darunter ein Kind, seien durch eine Rakete getötet worden, die in ein Wohnhaus in der Stadt Poltawa einschlug, teilte die örtliche Verwaltung mit. Moskau und Kiew warfen sich unterdessen gegenseitig vor, für einen Angriff auf eine Vertriebenenunterkunft in der russischen Grenzregion Kursk verantwortlich zu sein.

