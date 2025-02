Trump verhängt neue Zölle gegen Kanada, Mexiko und China

Washington/Ottawa/Mexiko-Stadt - US-Präsident Donald Trump hat Importe aus Kanada, Mexiko und China mit neuen Zöllen belegt. Wie das Weiße Haus am Samstag auf X mitteilte, beträgt der Zollsatz für Produkte aus den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko bis zu 25 Prozent, für kanadisches Rohöl sind es zehn Prozent. Ein Zollsatz von zehn Prozent gilt ebenso für Produkte aus China. Kanada will nun seinerseits Zölle in der Höhe von 25 Prozent auf US-Waren einführen. Auch China und Mexiko kündigten "Gegenmaßnahmen" an.

Mindestens 54 Tote bei Angriff auf Markt im Sudan

Omdurman - Bei einem Beschuss eines belebten Markts in Omdurman im Sudan durch die Miliz RSF sind mindestens 54 Menschen getötet worden. Wie das sudanesische Gesundheitsministerium bekanntgab, wurden bei dem Angriff im Großraum Khartum am Samstag außerdem 158 Menschen verletzt. In anderen Berichten war von einer noch höheren Opferzahl die Rede.

Pfand für Mehrweg-Glasflaschen von 9 auf 20 Cent gestiegen

Wien - Nach mehr als 40 Jahren ist das Pfand für Mehrweg-Glasflaschen mit heute von 9 Cent (zuvor 1,2 Schilling) auf 20 Cent erhöht worden. Betroffen von der Pfanderhöhung sind laut Brauereiverband jene Glasflaschen, die aktuell in den Supermarkt-Rückgabeautomaten mit 9 Cent hinterlegt sind: Dazu zählen die klassischen 0,5-Liter-Bierflaschen, aber auch Weißglasflaschen mit Schraubverschluss sowie viele 0,33-Liter-Glasflaschen.

Ukraine meldet 15 Tote nach russischen Angriffen

Poltawa/Kursk - Laut ukrainischen Behörden sind bei russischen Angriffen mit Drohnen und Raketen am Samstag 15 Menschen getötet worden. In der Stadt Poltawa sei eine russische Rakete in ein Wohnhaus eingeschlagen. Dabei seien elf Menschen getötet und 16 verletzt worden. In Charkiw und Sumy starben demnach weitere vier Menschen. Russland berichtete indes von einem Todesopfer bei einem ukrainischen Drohnenangriff in Malinowka in der Region Belgorod.

Flugzeugunglück in Washington - Ungereimtheit bei Flughöhen

Washington - Bei den Untersuchungen zu der schweren Flugzeugkollision in Washington sind Ermittler auf eine Ungereimtheit bei den Angaben zur Flughöhe der beteiligten Maschinen gestoßen. Am Hauptstadtflughafen Ronald-Reagan-Airport (DCA) war am Mittwochabend eine Passagiermaschine der American Airlines beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammengeprallt. Beide stürzten ab.

Grammy-Musikpreise werden in Los Angeles verliehen

Los Angeles - In Los Angeles werden am Sonntag (Montag 02.00 Uhr MEZ) die Grammy Awards verliehen, die renommiertesten Musikpreise der Welt. Unter den Nominierten ist das ORF-Radiosymphonieorchester. Große Favoritin ist Pop-Superstar Beyonc�, sie ist für elf Auszeichnungen nominiert. Mit 32 Auszeichnungen und 99 Nominierungen im Laufe ihrer Karriere ist Beyonc� bereits Rekordhalterin bei den Grammys. Den prestigeträchtigsten Preis für das beste Album hat sie allerdings noch nie gewonnen.

US-Außenminister beginnt in Panama erste Auslandsreise

Panama-Stadt - Zum Auftakt seiner ersten Auslandsreise besucht US-Außenminister Marco Rubio das mittelamerikanische Panama. Rubio wurde am Samstagabend (Ortszeit) auf dem Flughafen Panam� Pac�fico nahe dem Panamakanal von seinem Amtskollegen Javier Mart�nez-Acha empfangen, wie panamaische Fernsehsender live berichteten. Im Mittelpunkt seiner Gespräche mit Präsident Jos� Ra�l Mulino am Sonntag stehen die Zukunft des Panamakanals und die Migration.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red