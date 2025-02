Kanada, China und Mexiko kontern US-Strafzölle

Washington/Ottawa/Mexiko-Stadt - US-Präsident Donald Trump hat Importe aus Kanada, Mexiko und China mit neuen Zöllen belegt. Wie das Weiße Haus am Samstag auf X mitteilte, beträgt der Zollsatz für Produkte aus den Nachbarstaaten Kanada und Mexiko bis zu 25 Prozent, für kanadisches Rohöl sind es zehn Prozent. Ein Zollsatz von zehn Prozent gilt ebenso für Produkte aus China. Kanada will nun seinerseits Zölle in der Höhe von 25 Prozent auf US-Waren einführen. Auch China und Mexiko kündigten "Gegenmaßnahmen" an.

Netanyahu will mit Trump "Sieg über die Hamas" besprechen

Washington/Jerusalem - Israels rechtsnationaler Premier Benjamin Netanyahu will bei seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump über "entscheidende Themen" für Israel und die Nahost-Region sprechen. Dazu gehörten "ein Sieg über die Hamas, die Freilassung aller unserer Geiseln und die Auseinandersetzung mit der iranischen Terror-Achse und allen ihren Bestandteilen", so Netanyahu am Sonntag vor seiner Abreise in die USA. Die iranische Achse bedrohe Israel, den Nahen Osten und die ganze Welt.

Pfand für Mehrweg-Glasflaschen von 9 auf 20 Cent gestiegen

Wien - Nach mehr als 40 Jahren ist das Pfand für Mehrweg-Glasflaschen mit heute von 9 Cent (zuvor 1,2 Schilling) auf 20 Cent erhöht worden. Betroffen von der Pfanderhöhung sind laut Brauereiverband jene Glasflaschen, die aktuell in den Supermarkt-Rückgabeautomaten mit 9 Cent hinterlegt sind: Dazu zählen die klassischen 0,5-Liter-Bierflaschen, aber auch Weißglasflaschen mit Schraubverschluss sowie viele 0,33-Liter-Glasflaschen.

Mindestens 54 Tote bei Angriff auf Markt im Sudan

Omdurman - Bei einem Beschuss eines belebten Markts in Omdurman im Sudan durch die Miliz RSF sind mindestens 54 Menschen getötet worden. Wie das sudanesische Gesundheitsministerium bekanntgab, wurden bei dem Angriff im Großraum Khartum am Samstag außerdem 158 Menschen verletzt. In anderen Berichten war von einer noch höheren Opferzahl die Rede.

Syrischer Machthaber bei erster Auslandsreise in Riad

Riad - Der syrische Machthaber Ahmed al-Sharaa ist zu seinem ersten offiziellen Auslandsbesuch als Staatschef nach Saudi-Arabien gereist. Die syrische Nachrichtenagentur Sana veröffentlichte ein Foto, das den Übergangspräsidenten zusammen mit Außenminister Assad al-Shaibani offenbar an Bord eines Privatflugzeugs zeigt. Geplant sei ein Treffen in Riad mit dem Kronprinzen und faktischen Herrscher Saudi-Arabiens, Mohammed bin Salman.

Sucheinsatz nach Lawinenabgang in Tirol

Hopfgarten - Ein Lawinenabgang hat sich Sonntagvormittag im Grenzgebiet zwischen Tirol und Salzburg in der hinteren Kelchsau in den Kitzbüheler Alpen ereignet. Laut Erstmeldung dürfte eine Person verschüttet worden sein, allerdings wurde dies von den Einsatzkräften noch nicht bestätigt, hieß es von der Leitstelle Tirol zur APA. Der Einsatz gestaltete sich indes aufgrund des schlechten Wetters schwierig. Zwei Hubschrauber und mehrere Bergrettungen waren an Ort und Stelle.

500 Haushalte im Bezirk Mattersburg ohne Strom

Mattersburg - Im Bezirk Mattersburg im Nordburgenland ist es am Sonntagvormittag zu Stromausfällen gekommen, bestätigte ein Sprecher der Netz Burgenland einen Bericht des ORF Burgenland. Grund sei laut Netz Burgenland ein Defekt in der Trafostation Krensdorf, der einen weiteren Defekt in der Station in Mattersburg ausgelöst habe. Rund 500 Haushalte waren daraufhin um 9.00 Uhr ohne Strom.

Flugzeugunglück in Washington - Ungereimtheit bei Flughöhen

Washington - Bei den Untersuchungen zu der schweren Flugzeugkollision in Washington sind Ermittler auf eine Ungereimtheit bei den Angaben zur Flughöhe der beteiligten Maschinen gestoßen. Am Hauptstadtflughafen Ronald-Reagan-Airport (DCA) war am Mittwochabend eine Passagiermaschine der American Airlines beim Landeanflug mit einem Militärhubschrauber zusammengeprallt. Beide stürzten ab.

