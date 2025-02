Philadelphia gewann US-Football-Finale gegen Kansas

New Orleans (Louisiana) - Die Philadelphia Eagles haben zum zweiten Mal nach 2018 die Super Bowl gewonnen und Titelverteidiger Kansas City Chiefs gedemütigt. Statt als erstes Team zum dritten Mal in Serie das wichtigste Football-Spiel der Welt zu gewinnen, kassierten die Chiefs in New Orleans unter den Augen von US-Präsident Donald Trump ein krachendes 22:40 beim diesjährigen Finale der Nordamerikanischen Football-Liga NFL.

Trump verhängt 25-Prozent-Zölle auf Stahl- und Alu-Importe

Washington - Präsident Donald Trump will Stahl- und Alu-Importe in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Sie sollen Anfang dieser Woche verkündet werden, wie der Republikaner vor Journalisten während eines Fluges mit der Präsidentenmaschine Air Force One am Sonntag (Ortszeit) erklärte. Sie sollen alle Länder betreffen, sagte Trump weiter. Ausnahmen gebe es selbst für die Nachbarn Kanada und Mexiko nicht. Zusätzlich will Trump von ihm so bezeichnete "gegenseitige Zölle" einführen.

Regierungschef Kurti erklärt sich zum Wahlsieger im Kosovo

Prishtina (Pristina) - Ministerpräsident Albin Kurti hat sich nach der Parlamentswahl im Kosovo zum Sieger erklärt. "Wir haben gewonnen, und wir werden die nächste Regierung bilden", sagte er kurz nach Mitternacht vor Anhängern in der Hauptstadt Prishtina. Laut der Wahlbeobachtergruppe Demokratie in Aktion, die sich auf die Ergebnisse von 98 Prozent der Wahllokale stützte, kam Kurtis Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) auf 40,4 Prozent der Stimmen. Damit hat sie ihre absolute Mehrheit verloren.

Scholz und Merz bei AfD und Migration unversöhnlich

Berlin - Zwei Wochen vor der deutschen Bundestagswahl haben sich SPD-Kanzler Olaf Scholz und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz von der CDU Sonntagabend einen heftigen Schlagabtausch über den Umgang mit der AfD und die Migrationspolitik geliefert. Beide zeigten sich beim ersten von zwei geplanten TV-Duellen unversöhnlich. Scholz warf Merz in ARD und ZDF erneut "Wortbruch" und einen "Tabubruch" vor, weil die Union ihren Fünf-Punkte-Plan zur Migration mit AfD-Stimmen durchgesetzt hat.

SPÖ, Grüne und NEOS rufen ÖVP zur "Umkehr" auf

Wien - Die Parteichefs von SPÖ und Grünen, Andreas Babler und Werner Kogler haben am Sonntagabend an die ÖVP appelliert, die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ zu beenden und doch noch mit der SPÖ und eventuell einer dritten Partei Gespräche zu führen. "Es ist nie zu spät zur Umkehr", sagte Kogler in der ORF-Sendung "Das Gespräch". Babler appellierte an die "Vernunft" der ÖVP. Auch die NEOS wären bereit zu neuen Gesprächen, sagte NEOS-Mandatar Sepp Schellhorn.

Festnahme nach Messerattacke in Dublin mit drei Verletzten

Dublin/Bern - Bei einer Messerattacke in der irischen Hauptstadt Dublin sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Ein Mann im Alter von etwa Ende 20 sei nach der Tat festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Die Motive des Angriffs blieben zunächst unklar. Laut der Zeitung "The Irish Times" ging die Polizei aber nicht von einem Terroranschlag aus. Laut dem Außenministerium in Bern handelt es sich sowohl bei einem verletzten Opfer als auch beim Festgenommenen um Schweizer.

Schallenberg und Plakolm bei KI-Gipfel in Paris

Paris/Wien/EU-weit - Interimskanzler Alexander Schallenberg und Staatssekretärin Claudia Plakolm (beide ÖVP) nehmen am Montag und Dienstag auf Einladung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Artificial Intelligence Action Summit in Paris teil. Schallenberg, der vom Treffen der "Freunde des Westbalkan" in Rom anreist, wird Montagabend am Rande des Gipfels u. a. mit Macron im Elys�e-Palast zu einem Gespräch zusammenkommen. Plakolm wird am Dienstag in Frankreichs Hauptstadt erwartet.

Amtsinhaber Noboa führt bei Präsidentenwahl in Ecuador knapp

Quito - Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador zeichnet sich ein knappes Rennen zwischen dem rechtsgerichteten Amtsinhaber Daniel Noboa und seiner linken Herausforderin Luisa Gonz�lez ab. Nach der Auszählung von rund 70 Prozent der Stimmen lag Noboa nach offiziellen Angaben am Sonntagabend (Ortszeit) bei 44,7 Prozent, Gonz�lez bei 43,9 Prozent. Alles deutet darauf hin, dass die beiden in einer Stichwahl aufeinandertreffen werden.

