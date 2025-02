Trump verhängt 25-Prozent-Zölle auf Stahl- und Alu-Importe

Washington - Präsident Donald Trump will Stahl- und Alu-Importe in die USA mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Sie sollen Anfang dieser Woche verkündet werden, wie der Republikaner vor Journalisten während eines Fluges mit der Präsidentenmaschine Air Force One am Sonntag (Ortszeit) erklärte. Sie sollen alle Länder betreffen, sagte Trump weiter. Ausnahmen gebe es selbst für die Nachbarn Kanada und Mexiko nicht. Zusätzlich will Trump von ihm so bezeichnete "gegenseitige Zölle" einführen.

Zahl der Firmenpleiten stieg 2024 kräftig an

Wien - Die Zahl der Insolvenzen ist 2024 deutlich gestiegen. Wie die Statistik Austria am Montag mit Verweis auf vorläufige Daten meldet, gab es im vergangenen Jahr 6.545 Firmenpleiten, das sind 23 Prozent mehr als 2023. "Das ist der höchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen von Statistik Austria im Jahr 2019", sagt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas in der Aussendung. Die Firmengründungen sind hingegen weniger geworden.

Okkult-Betrug mit Millionenschaden in NÖ aufgedeckt

St. Pölten/Mödling/Wien - Einen zweistelligen Millionenbetrag erreicht der von Ermittlern des Landeskriminalamts (LKA) Niederösterreich aufgedeckte Schaden durch Okkult-Betrug. Als Beschuldigte gilt nach Polizeiangaben eine 44-jährige selbst ernannte Schamanin, die per europäischem Haftbefehl gesucht wird. Bargeld, Gold, Schmuck sowie hochpreisige Armbanduhren wurden sichergestellt. Der Sohn (29) der Frau ist in Haft. Opfer werden auch im Ausland, u.a. in Deutschland und in der Schweiz, vermutet.

Regierungschef Kurti erklärt sich zum Wahlsieger im Kosovo

Prishtina (Pristina) - Ministerpräsident Albin Kurti hat sich nach der Parlamentswahl im Kosovo zum Sieger erklärt. "Wir haben gewonnen, und wir werden die nächste Regierung bilden", sagte er in der Nacht auf Montag vor Anhängern in Prishtina. Nach vorläufigen Angaben der staatlichen Wahlkommission KQZ kam Kurtis Partei Vetevendosje (Selbstbestimmung) nach der Auszählung von knapp 89 Prozent der Stimmzettel auf rund 41 Prozent der Stimmen. Damit wird sie auf Koalitionspartner angewiesen sein.

SPÖ, Grüne und NEOS rufen ÖVP zur "Umkehr" auf

Wien - Die Parteichefs von SPÖ und Grünen, Andreas Babler und Werner Kogler haben am Sonntagabend an die ÖVP appelliert, die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ zu beenden und doch noch mit der SPÖ und eventuell einer dritten Partei Gespräche zu führen. "Es ist nie zu spät zur Umkehr", sagte Kogler in der ORF-Sendung "Das Gespräch". Babler appellierte an die "Vernunft" der ÖVP. Auch die NEOS wären bereit zu neuen Gesprächen, sagte NEOS-Mandatar Sepp Schellhorn.

Nach Erdrutsch in China 28 Menschen vermisst

Chongqing - Zwei Tage nach einem Erdrutsch im Südwesten Chinas werden 28 Menschen vermisst. Laut offiziellen Angaben wurde bisher ein Toter geborgen, zwei Menschen erlitten bei dem Unglück im Dorf Jinping nahe der Stadt Yibin Verletzungen. Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, erschwerten Kälte, schlechtes Wetter und rutschige Straßen den Helfern von Militär, Feuerwehr und Katastrophenschutz die Arbeit.

Überraschend enge Präsidentschaftswahl in Ecuador

Quito - Amtsinhaber Daniel Noboa und seine Herausforderin Luisa Gonz�lez ziehen in die zweite Runde der Präsidentenwahl in Ecuador ein. Der liberalkonservative Staatschef kam nach Auszählung von knapp 91 Prozent der Stimmen auf rund 44,3 Prozent, wie das Wahlamt in der Nacht (Ortszeit) mitteilte. Die Linkspolitikerin Gonz�lez aus dem Lager von Ex-Präsident Rafael Correa erhielt 43,8 Prozent. Eine Stichwahl am 13. April gilt als wahrscheinlich.

