Koalitionsgespräche stehen auf der Kippe

Wien - Die Koalitionsverhandlungen bleiben schwierig. Am Mittwoch schoben einander FPÖ und ÖVP medial Vorschläge für die Ministerien-Aufteilung zu, die nicht unbedingt zusammen passten. Dazu richtete man sich diverse Unfreundlichkeiten aus. Ein persönliches Gespräch der Parteichefs war zumindest vorerst nicht vorgesehen. Nach APA-Informationen ist um elf Uhr nur ein Telefonat geplant. Bei diesem möchten die Freiheitlichen Klarheit.

Kalifornien bereitet sich auf Starkregen vor

Los Angeles - Nach den verheerenden Bränden rund um die US-Metropole Los Angeles im Jänner bereitet sich Kalifornien auf einen der heftigsten Stürme dieses Winters mit starken Regenfällen vor. Laut dem Nationalen Wetterdienst NWS werden zwischen Mittwoch und Freitag im Süden des Bundesstaats stellenweise bis zu 150 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Vor allem in den abgebrannten Gebieten könnte es dadurch zu Überschwemmungen und Erdrutschen kommen.

Zwei Fußgänger in Tirol von Zug erfasst und getötet

Kaltenbach - Ein tragisches Zugsunglück hat sich Dienstagnachmittag im Tiroler Zillertal ereignet: Zwei Passanten sind in Kaltenbach von einem Zug erfasst und getötet worden. Der 60-jährige Mann und die 59-jährige Frau wollten auf der Zillertaler Dörferstraße den Fußgängerübergang der Zillertalbahn überqueren, als es zur Kollision mit einem Zug kam. Dadurch wurden der Mann und die Frau in die angrenzende Böschung geschleudert. Laut Polizei starben sie noch an der Unfallstelle.

Tote und Verletzte bei russischen Angriffen auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Bei einem russischen Raketenangriff auf Kiew in der Nacht auf Mittwoch ist nach Angaben ukrainischer Behörden mindestens ein Mensch getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, darunter ein neunjähriges Kind, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Die Rettungsdienste seien in mindestens vier Bezirken im Einsatz gewesen. Bei dem Angriff seien mehrere Brände ausgebrochen, auch in Wohngebäuden, so die Kiewer Militärverwaltung.

EU-Bürger sehen USA nur noch als "notwendige Partner"

Brüssel/Washington - Die Zeiten des engen transatlantischen Bündnisses scheinen vorbei: Nur noch 21 Prozent der EU-Bürgerinnen und -Bürger sehen die Vereinigten Staaten derzeit als Verbündete, zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des European Council on Foreign Relations (EFCR). Demnach bezeichnen 50 Prozent der Befragten in elf EU-Staaten die USA als "notwendige Partner". Deutlich auseinander gehen die Meinungen, was die Bewertung des Regierungscomebacks von Donald Trump betrifft.

Deutsche AfD-Chefin Weidel trifft Orb�n in Budapest

Budapest/Berlin - Knapp zwei Wochen vor der deutschen Bundestagswahl wird die rechtspopulistische AfD-Chefin Alice Weidel zu einem Besuch beim ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n erwartet. Am Mittwochvormittag sind offizielle Gespräche in Orb�ns Amtssitz im früheren Karmelitenkloster auf der Budapester Burg und anschließend eine gemeinsame Pressekonferenz (11.20 MEZ) geplant.

