Münchner Sicherheitskonferenz beginnt

München/Washington - Überschattet von der neuen Richtung der US-Regierung im Ukraine-Konflikt und in Nahost treffen führende Politiker und Diplomaten auf der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) von Freitag bis Sonntag zu einer Kursbestimmung zusammen. Zu dem wichtigsten sicherheitspolitischen Expertentreffen haben sich neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mehr als 60 Staats- und Regierungschefs und über 100 Minister angesagt.

Viele offene Fragen nach Anschlag in München

München - Die bayerische Landeshauptstadt München steht unter Schock - und sucht nach Antworten darauf, warum ein Mann mit einem Auto in der Innenstadt in einen Demonstrationszug gerast ist. Mindestens 30 Menschen wurden dabei am Donnerstag verletzt, einige von ihnen schwer. Der tatverdächtige 24-jährige Afghane wurde festgenommen, am Freitag soll er einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die Polizei will am späten Vormittag in einer Pressekonferenz informieren.

Sechs Tote bei Brand auf Baustelle in Südkorea

Seoul - Bei einem Brand auf einer Hotel-Baustelle in Südkorea sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als zwei Dutzend Bauarbeiter wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt, als das noch im Bau befindliche Banyan Tree Hotel in Busan aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geriet. Beim Ausbruch des Feuers hatten sich nach Angaben der Feuerwehr etwa hundert Arbeiter auf der Baustelle aufgehalten.

Mega-Zyklon "Zelia" wütet in Westaustralien

Perth - Ein heftiger Zyklon ist an der australischen Westküste früher als erwartet auf Land getroffen: "Zelia" wütete seit dem Mittag (Ortszeit) mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 und Böen von rund 290 km/h in der Region Pilbara und speziell um die Städte Port Hedland und Karratha. Zudem warnten die Behörden wegen Starkregens im Zuge des Tropensturms vor Sturzfluten und Überschwemmungen. Port Hedland blieb aber zunächst - anders als erwartet - vom Zentrum des Zyklons verschont.

Schutzhülle von AKW Tschernobyl bei Angriff beschädigt

Kiew (Kyjiw)/Wien - Ein russischer Drohnenangriff hat in der Nacht auf Freitag die Schutzhülle des verunfallten Reaktors des AKW Tschernobyl getroffen. Der Sarkophag sei "erheblich beschädigt" worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Freitag mit. Die Drohne habe die Ummantelung des zerstörten Kraftwerksblocks getroffen und ein Feuer ausgelöst, das mittlerweile wieder gelöscht werden konnte, sagte Selenskyj. Die Strahlungswerte seien bisher noch nicht gestiegen.

Kajakfahrer in Chile kurzzeitig von Buckelwal verschluckt

Santiago de Chile - Wal-Begegnung mit Schreckmoment: Im Süden Chiles ist ein Kajakfahrer kurzzeitig von einem Buckelwal verschluckt worden. Der Kajakfahrer Adri�n Simancas paddelte nichtsahnend nahe der Stadt Punta Arenas in Patagonien, als plötzlich ein riesiger Wal aus dem Wasser auftauchte und ihn und sein gelbes Boot komplett verschluckte, wie eine spätere Aufnahme zeigte. Fünf Sekunden später tauchte der fassungslose Simancas dann unverletzt wieder auf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red