Münchner Sicherheitskonferenz begonnen

München/Washington - Vor dem Hintergrund von möglichen Verhandlungen der USA mit Russland über ein Ende des Ukraine-Kriegs ist die 61. Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) am Freitag eröffnet worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte dabei, sie wolle über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Verteidigungsausgaben ermöglichen. "Ich werde vorschlagen, die Ausweichklausel für Verteidigungsinvestitionen zu aktivieren.

Koalitionsgespräche nun ganz geheim

Wien/Innsbruck - Zwei Tage nach Platzen der blau-schwarzen Koalitionsverhandlungen dürften nun Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ im Laufen sein. Doch man gibt sich in beiden Parteien geheimnisvoll. Aus der SPÖ war auf Anfrage von "intensiven Gesprächen" nicht nur mit der ÖVP die Rede. Ins Detail wolle man fürs Erste nicht gehen. Die Volkspartei betonte, zwar keine Verhandlungen zu führen, allerdings Gespräche und das ebenfalls mit allen Parteien.

Haaser erobert sensationell Gold im Riesentorlauf

Saalbach-Hinterglemm - Raphael Haaser hat im WM-Riesentorlauf in Saalbach eine Sensation geliefert und Riesentorlauf-Gold gewonnen. Der Tiroler, zuvor bereits Vizeweltmeister im Super-G, gewann am Freitag vor den beiden Schweizern Thomas Tumler und Loic Meillard. Nach dem ersten Durchgang war Haaser, der im Weltcup noch nie gewonnen hat, Fünfter. Topfavorit Marco Odermatt wurde Vierter, Marco Schwarz kam auf Platz fünf. Es war die sechste Medaille für den ÖSV bei der Ski-WM, die zweite Goldene.

Ermittler sehen islamistisches Motiv bei Anschlag in München

München - Nach dem Anschlag auf eine Gruppe von Demonstranten in München mit 36 Verletzten gehen Ermittler von einem islamistischen Motiv des Autofahrers aus. Das sagte die Leitende Oberstaatsanwältin der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München, Gabriele Tilmann, bei einer Pressekonferenz. Es gebe aber bisher keine Hinweise darauf, dass der 24 Jahre alte Afghane in ein Netzwerk eingebunden gewesen sei.

Hamas will am Samstag drei Geiseln freilassen

Jerusalem/Beirut - Die Hamas hat eine Liste mit den Namen von drei weiteren Geiseln veröffentlicht, die am Samstag freigelassen werden sollen. Ein Scheitern der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas dürfte damit noch einmal abgewendet werden. Die Hamas hatte zunächst gedroht, die Geiselfreilassung auszusetzen. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu bestätigte die Übermittlung der Liste.

Papst wegen Bronchitis im Krankenhaus behandelt

Vatikanstadt - Papst Franziskus, der seit Tagen an einer Bronchitis leidet, ist am Freitag in die römische Poliklinik "Agostino Gemelli" zu Untersuchungen eingeliefert worden. Die Behandlung wegen Bronchitis werde im Krankenhaus fortgesetzt, teilte der Vatikan in einer Presseaussendung mit. Bis Montag wurden alle Termine abgesagt. So wird der Papst nicht wie geplant am Montag die römischen Filmstudios Cinecitta besuchen. Dort hätte er eine Messe halten sollen.

Krankenkassendefizit wächst weiter

Wien - Die schlechte Wirtschaftslage schlägt auf die Gebarung der Sozialversicherung durch. Statt rund 800 Mio. Euro Minus wie noch im November erwartet die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) nun schon 906 Mio. Euro Abgang für 2025. Der neue Co-Obmann Peter McDonald will gegensteuern: in der eigenen Verwaltung, aber auch durch mehr Geld vom Bund, knappe Vertragsabschlüsse und Kooperation mit den Ländern für mehr ambulante Leistungen.

Wiener Börse legt am Nachmittag klar zu

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat seine Gewinne am Freitagnachmittag weiter ausgebaut. Der heimische Leitindex ATX legte bis etwa 14.35 Uhr um 1,04 Prozent auf 4.068,45 Zähler zu. Die Aussicht auf Friedensgespräche im Ukraine-Krieg hatte bereits am Donnerstag die Aktienkurse beflügelt. Rosenbauer-Aktien legten nach Zahlen kräftige 7,8 Prozent zu. Raiffeisen Bank International gewannen 3,5 Prozent an Wert. OMV legten 3,1 Prozent zu. Bei voestalpine war es ein Plus von 1,4 Prozent.

