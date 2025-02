Ein Toter, fünf Verletzte nach Messerattacke in Villach

Villach - Ein 23-jähriger Mann hat am Samstagnachmittag in Villach auf mehrere Passanten eingestochen und einen von ihnen getötet. Laut Polizeiangaben starb ein 14-jähriger Jugendlicher, fünf Personen wurden verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Tat hatte sich in der Innenstadt, in der Nähe des Hauptplatzes, abgespielt. Der Täter, ein aufenthaltsberechtigter syrischer Staatsbürger, wurde nach kurzer Zeit festgenommen.

TV-Viererrunde mit Scholz, Merz, Weidel und Habeck

Berlin - Eine Woche vor der deutschen Bundestagswahl treten die Kanzlerkandidaten der vier Parteien mit den stärksten Umfragewerten in einer TV-Runde gegeneinander an. In der Sendung "Quadrell" von RTL (20.15 Uhr) treffen am Sonntag Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) im direkten Schlagabtausch auf die Kanzlerkandidaten Alice Weidel (AfD) und Robert Habeck (Grüne).

Mutter und Tochter nach Anschlag in München gestorben

München - Zwei Tage nach dem Anschlag auf eine Demonstration in München sind eine Mutter und ihre kleine Tochter an ihren schweren Verletzungen gestorben. Es handle sich um ein zweijähriges Mädchen und eine 37 Jahre alte Frau aus München, teilte das bayerische Landeskriminalamt mit. Am Nachmittag kam Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zum Anschlagsort und legte eine weiße Rose an einem improvisierten Gedenkort nieder.

US-Außenminister Rubio begann erste Nahostreise

Washington - Vor dem Hintergrund des umstrittenen Vorstoßes von US-Präsident Donald Trump zur Übernahme des Gazastreifens durch die USA hat der neue US-Außenminister Marco Rubio seine erste Nahostreise begonnen. Rubios Flugzeug landete am Samstagabend auf dem Flughafen Ben Gurion nahe Tel Aviv. Er will ab Sonntag Gespräche in Israel führen und dann die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar und Saudi-Arabien besuchen. Die Reise soll am Dienstag enden.

Mindestens 15 Tote bei Massenpanik in Neu-Delhi

Neu-Delhi - In Indien sind am Samstag mindestens 15 Menschen bei einer Massenpanik im Hauptbahnhof von Neu-Delhi ums Leben gekommen. 15 weitere Personen wurden verletzt, wie die Regierungschefin des Territoriums der Hauptstadt Indiens, Atishi Marlena Singh, Sonntagfrüh gegenüber Reportern bestätigte. Den Angaben zufolge war der Bahnhof in der indischen Hauptstadt stark überfüllt wegen des großen Andrangs von Reisenden auf dem Weg zum weltweit größten Pilgerfest Maha Kumbh Mela.

Bekannter homosexueller Imam in Südafrika getötet

Johannesburg - In Südafrika ist am Samstag der bekannte homosexuelle Imam Muhsin Hendricks getötet worden. Der 58-Jährige, der erster offen schwule Imam der Welt galt, wurde nahe der Stadt Gqeberha im Süden des Landes erschossen, wie die Polizei mitteilte. Zwei vermummte Angreifer eröffneten demnach das Feuer auf sein Auto. Ein Video der Tat kursierte in Onlinemedien. "Das Motiv für den Mord ist unbekannt und ist Teil der laufenden Ermittlungen", erklärte die Polizei.

