Schwarz-Rot bei Budget einig

Wien - ÖVP und SPÖ ist bei ihren Koalitionsgesprächen eine Budget-Einigung gelungen. Entsprechende Meldungen von "Kleiner Zeitung" und "OÖN" wurden der APA aus Verhandlerkreisen bestätigt. Mit einem Einsparungsziel von 6,4 Mrd. Euro für 2025 soll der während der blau-schwarzen Koalitionsgespräche nach Brüssel übermittelte Budgetpfad übernommen werden, für 2026 sind Einsparungen von 8,4 Mrd. Euro geplant.

Hamas übergab vier Geisel-Leichen an Israel

Jerusalem/Gaza - Die militante Palästinenserorganisation Hamas hat im Gazastreifen die sterblichen Überreste von vier Menschen zunächst an das Rote Kreuz übergeben, die sie wiederum Israel übergibt. In einer TV-Liveübetragung der Vorgänge in Khan Younis waren auf einem Podest vier schwarze Särge zu sehen. Israel will in der Folge die Identität der Leichen prüfen, bei denen es sich laut der Hamas um tote Geiseln handeln soll.

Buslenker-Streik: vida kritisiert Druck durch Arbeitgeber

Wien - Nach vier ergebnislosen Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2025 der Buslenker in privaten Autobusbetrieben haben die Beschäftigten am Donnerstag in der Früh mit einem zweistündigen Warnstreik ihrem Ärger Luft gemacht. Österreichweit hätten sich hunderte Lenkerinnen und Lenker an über 100 Standorten daran beteiligt. Dabei sei an einigen Standorten seitens der Arbeitgeber "heftiger Druck" auf die Beschäftigten ausgeübt worden, kritisiert die Verkehrsgewerkschaft vida.

Bankomat in Wiener Postfiliale gesprengt

Wien - Wieder haben noch unbekannte Täter einen Bankomaten gesprengt. Tatort war diesmal eine Postfiliale in der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt. Der Eingangsbereich des in einem ebenerdigen Anbau zu einem Mehrparteienwohnhaus untergebrachten Postamts wurde dabei völlig zerstört. Donnerstagfrüh war die Spurensicherung im Gang, ebenso die Fahndung nach den Räubern, bestätigte Polizeisprecherin Anna Gutt gegenüber der APA erste Medienberichte.

Strafprozess gegen entmachteten Präsidenten Südkoreas

Seoul - In Südkorea hat der Strafprozess gegen den entmachteten Präsidenten Yoon Suk-yeol wegen seiner Ausrufung des Kriegsrechts begonnen. Yoon nahm an der Anhörung im zentralen Bezirksgericht von Seoul teil, äußerte sich selber jedoch nicht, wie ein anwesender AFP-Reporter am Donnerstag berichtete. Yoon ist wegen "Aufruhrs" angeklagt, die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, dessen Rädelsführer zu sein. Im Fall einer Verurteilung droht dem 64-Jährigen lebenslang oder die Todesstrafe.

Papst verbrachte weitere "ruhige Nacht" im Krankenhaus

Vatikanstadt/Rom - Papst Franziskus hat nach offiziellen Angaben nach der bei ihm diagnostizierten beidseitigen Lungenentzündung eine weitere ruhige Nacht in der römischen Poliklinik Agostino Gemelli in Rom verbracht. Er sei aufgestanden und habe in seinem Sessel gefrühstückt, teilte der Vatikan am Donnerstag in der Früh mit. Am Mittwochabend hieß es, dass die Lage des 88-jährigen Pontifex stabil sei und sich seine Blutwerte leicht verbessert hätten.

80 Prozent der Österreicher auf Stromausfälle vorbereitet

Wien - 80 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher sind auf einen möglichen Stromausfall vorbereitet. Das ergab der Blackout Readiness Check der Beratungsorganisation Ernst & Young (EY). Am besten vorbereitet sind die 60- bis 65-Jährigen: 82,9 Prozent gaben an, vorgesorgt zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout eintrifft, schätzen die interviewten Österreicherinnen und Österreicher auf 33 Prozent.

Verletzte bei russischem Angriff auf Cherson

Cherson - Bei einem russischen Bombenangriff auf die Großstadt Cherson in der Südukraine ist in der Nacht auf Donnerstag ein Hochhaus zerstört worden. Nach Behördenangaben wurden sechs Menschen infolge des Einschlags verletzt, unter ihnen zwei 13 Jahre alte Kinder. Die Mutter liege vermutlich noch unter den Trümmern, erklärte der Militärgouverneur der Region, Oleksandr Prokudin auf Telegram. In der Region Odessa wurde ein Energieversorger erneut zum Angriffsziel.

