Sparsame Kunden bescherten Handel 2024 einen Umsatzrückgang

Wien - Der Handel blickt zum dritten Mal in Folge auf ein schwieriges Jahr zurück. Unter Berücksichtigung der Inflation ging der Absatz um 1,6 Prozent zurück, nach 1 Prozent im Jahr 2023 und 3,6 Prozent 2022. In Summe wurden im Vorjahr 307,4 Mrd. Euro netto umgesetzt. Wobei der Einzel- und Autohandel deutlich besser lief als der Großhandel. Insbesondere der Möbel-, Zeitschriften- und Schmuckhandel mussten Federn lassen. Für heuer gibt sich der Handel etwas optimistischer.

NEOS dürften bei Koalition wieder mitmischen

Wien - Bei den Regierungsverhandlungen dürfte heute ein weiterer entscheidender Schritt gesetzt werden. ÖVP und SPÖ haben sich darauf geeinigt, die NEOS als Gesprächspartner wieder an Bord zu holen - möglicherweise sogar mit der Aussicht auf eine fixe Dreier-Koalition. Die entsprechende Übereinkunft dürften die Parteivorsitzenden heute Mittag Bundespräsident Alexander Van der Bellen mitteilen.

Zwei Kinderleichen von Israel identifiziert, Frau unbekannt

Jerusalem/Gaza - Die islamistische Hamas hat nach israelischen Angaben mit der Übergabe einer falschen Leiche gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen. "Dies ist eine anonyme, nicht identifizierte Leiche", teilte Israels Armee in der Nacht nach forensischen Untersuchungen mit. Dies sei ein schwerer Verstoß gegen die Vereinbarung, vier getötete Geiseln zu übergeben. Bei zwei Kinderleichen handle sich um Kfir und Ariel Bibas, bei der Frauenleiche jedoch nicht um ihre Mutter Shiri.

Zahlen bei Falschgeld nähern sich wieder Niveau vor Pandemie

Wien - 10.213 Stück gefälschte Banknoten sind im vergangenen Jahr sichergestellt worden. Das entspricht einer Steigerung von rund 30 Prozent gegenüber 2023. Das Falschgeldaufkommen nähere sich damit dem langjährigen Vor-Corona-Niveau an, berichtete die Österreichische Nationalbank (OeNB) am Freitag. Zwar habe es im Jänner und Februar 2024 einen stärkeren Anstieg der Fälschungen gegeben, im weiteren Jahresverlauf bewegte sich die Zahl der Blüten jedoch im langjährigen Durchschnitt.

Zahl der Rot-Weiß-Rot-Karten 2024 weiter gestiegen

Wien - Der Fachkräftemangel bleibt eine zentrale Herausforderung für die österreichische Wirtschaft. Deshalb setzt das Wirtschaftsministerium neben Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen verstärkt auf qualifizierte Zuwanderung. Nach der Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte, die seit Oktober 2022 in Kraft ist, wurden deutlich mehr Karten ausgestellt: Im Jahr 2024 waren es 9.741 RWR-Karten - ein Plus von 21 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Camping in Österreich mit neuem Übernachtungsrekord

Wien - Die heimischen Campingplätze haben zum vierten Mal in Folge ein Rekordjahr hinter sich. Ein Plus von mehr als zwei Prozent brachte im abgelaufenen Jahr 8,5 Millionen Nächtigungen, wie das Buchungsportal "camping.info" auf Basis von Daten der Statistik Austria am Freitag mitteilte. Am beliebtesten waren die Campingplätze in Kärnten, Tirol und Salzburg. Das Schlusslicht bildeten Niederösterreich und Wien.

Rechnungshof kritisiert Planungsdefizite bei Energiewende

Wien - Der Rechnungshof (RH) kritisiert in seinem aktuellen Bericht "Flächen für Strom aus erneuerbaren Energieträgern", dass die österreichische Energiewende unzureichend vorbereitet sei. Fehlende Transparenz bei den Kosten, mangelhafte Koordination zwischen Bund und Ländern sowie unklare Flächenverfügbarkeiten gefährden die ehrgeizigen Energieziele.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red