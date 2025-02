NEOS werden eingebunden - aber kein Durchbruch

Wien - Bei den Regierungsverhandlungen sind am Freitag Versuche unternommen worden, die NEOS in eine Dreier-Koalition zu bewegen. Die diesbezüglichen Gespräche mit ÖVP und SPÖ dauern seit dem Vormittag, am Abend will man die Öffentlichkeit informieren. Ein Termin in der Hofburg wird am Freitag hingegen nicht mehr stattfinden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird indes langsam ungeduldig. In einer Aussendung vom Nachmittag mahnt das Staatsoberhaupt Kompromissfähigkeit ein.

EU-Sanktionen gegen Syrien sollen am Montag vorläufig fallen

Brüssel - Rund zweieinhalb Monate nach dem Sturz des langjährigen syrischen Machthabers Bashar al-Assad wird die EU zu Beginn der kommenden Woche seit Jahren geltende Sanktionen gegen das Land aussetzen. Wie Diplomaten am Freitag in Brüssel sagten, werden die EU-Außenminister bei einem Treffen am Montag die gegen den Energiesektor, das Verkehrswesen und Finanzinstitutionen verhängten Strafmaßnahmen in einem formellen Beschluss vorläufig außer Kraft setzen.

Karl Mahrer Spitzenkandidat der Wiener ÖVP

Wien - Trotz Anklage in der Causa Wienwert wird Parteichef Karl Mahrer die Wiener ÖVP als Spitzenkandidat bei der Gemeinderatswahl am 27. April anführen. Das haben Präsidium und Vorstand der Landespartei am Freitag entschieden, wie ein Sprecher der APA mitteilte. Die Kür erfolgte vor dem Hintergrund einer Untreue-Anklage gegen den Obmann. Mahrer hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Von Auto erfasster Fußgänger in Tirol im Spital gestorben

Kirchberg/Kufstein - Ein 77-jähriger Fußgänger, der am vergangenen Samstag in Kirchberg in Tirol (Bezirk Kitzbühel) von einem Pkw erfasst worden war, ist am Freitag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Dies teilte die Polizei mit. Der Mann hatte einen Parkplatz queren wollen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 65-jährigen Österreichers, der von der Kitzbüheler Straße auf Höhe eines Geschäftes in den Parkplatz einbog.

Papst noch nicht außer Lebensgefahr

Vatikanstadt - Der an Lungenentzündung erkrankte Papst ist nach Angaben des Arztes, der ihn behandelt, Sergio Alfieri, noch nicht außer Lebensgefahr. Sein Zustand habe sich jedenfalls gegenüber seiner Spitaleinlieferung vor einer Woche verbessert. Einige Pharmamittel, die der Papst nimmt, seien leicht herabgesetzt worden. Der Papst werde allerdings noch über die ganze nächste Woche in der Gemelli-Poliklinik in Rom in Behandlung bleiben müssen, so der Arzt bei einer Pressekonferenz.

Festnahme wegen Anschlagsplanung in Deutschland

Potsdam - Ein 18-Jähriger aus dem deutschen Bundesland Brandenburg soll einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben. Ziel sollte die israelische Botschaft sein, wie die dpa aus Sicherheitskreisen erfuhr. Zuvor berichteten auch der "Tagesspiegel" und die "Bild" darüber. Die deutschen Sicherheitsbehörden gehen von einem islamistischen Hintergrund aus. Der russische Tatverdächtige sei am Donnerstag festgenommen worden, teilte das Polizeipräsidium in Potsdam mit.

Wieder Schaden an Ostsee-Kabel

Stockholm/Brüssel - Nach der Entdeckung neuer Schäden an einem Ostsee-Datenkabel hat die schwedische Polizei erneut Ermittlungen wegen möglicher "Sabotage" aufgenommen. Die Untersuchung wurde eingeleitet, wie die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson erklärte auf X: "Wir nehmen alle Berichte über mögliche Schäden an der Infrastruktur in der Ostsee sehr ernst." Man müsse sie im Zusammenhang mit der ernsten Sicherheitslage sehen.

Millionen Deutsche vor Bundestagswahl noch unentschlossen

Berlin - Im Endspurt vor der deutschen Bundestagswahl ringen Wahlkämpfer in ganz Deutschland um möglicherweise entscheidende Stimmen. Bis zur letzten Minute sind auch die Kanzlerkandidaten noch auf der Straße und in TV-Diskussionsrunden im Einsatz. Es geht um viel, denn Umfragen zufolge weiß etwa jeder fünfte Wahlberechtigte noch nicht, ob und wo er am Sonntag sein Kreuz setzen wird. In Umfragen liegt die Union aus CDU und CSU klar voran, dahinter folgt die AfD.

Wiener Börse am Freitag stabilisiert - Negative Wochenbilanz

Wien - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Freitag stabilisiert. Der ATX stand zum Handelsende mit plus 0,53 Prozent bei 4.048,87 Punkten. Wegen der Gewinnmitnahmen der Vortage verzeichnete er auf Wochensicht einen Verlust von 0,9 Prozent. Auch wenn sich die Trendstärke zuletzt deutlich verringert habe, bleibe der Aufwärtstrend vorerst weiter bestehen, so Erste-Analyst Christoph Schultes. Auch im europäischen Umfeld überwogen letztlich die positiven Vorzeichen.

red