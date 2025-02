Tal Shoham und fünf weitere Hamas-Geiseln sollen freikommen

Gaza - Die Hamas will am Samstag im Gazastreifen sechs israelische Geiseln freilassen. Unter den Freigelassenen wird auch der Österreicher Tal Shoham sein, der seit über 16 Monaten im Palästinenser-Gebiet festgehalten wird. Die Übergabe der Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird laut Angaben der Hamas für 08.00 Uhr Ortszeit (07.00 Uhr MEZ) erwartet. Im Gegenzug sollen mehr als 600 Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS am Samstag bei Van der Bellen

Wien - Bei den Regierungsverhandlungen bemühen sich ÖVP und SPÖ nun die NEOS in eine Dreier-Koalition zu bewegen. Stundenlange Gespräche zwischen den drei Parteien brachten am Freitag noch keinen Durchbruch. Am Samstag wollen die Spitzen von ÖVP, SPÖ und NEOS Bundespräsident Alexander Van der Bellen über den Stand der Gespräche informieren. Im Anschluss sind auch Pressestatements geplant. Van der Bellen hatte sich am Freitag angesichts der Verzögerung langsam ungeduldig gezeigt.

USA bringen UN-Gegenresolution zu Ukraine-Krieg ein

New York - Die USA nähern sich vor dem dritten Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine auch bei den Vereinten Nationen immer stärker Positionen Moskaus an. So beabsichtigt die US-Regierung laut Diplomaten einen Resolutionsentwurf in die UN-Vollversammlung einzubringen, der Russland nicht explizit als Aggressor nennt - und als Gegenentwurf zu einem Text der EU und der Ukraine gilt. Das Papier fordert zudem keinen Rückzug russischer Truppen von ukrainischem Staatsgebiet.

Trump: Teilnahme Selenskyjs an Gesprächen nicht wichtig

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich einmal mehr gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gestellt: Er halte es nicht für wichtig, dass Selenskyj an den Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges beteiligt werde, sagte er Freitag im Interview mit dem Sender Fox News. Später erklärte er im Weißen Haus dann, dass für eine Beendigung des Krieges der russische Präsident Wladimir Putin und Selenskyj zusammentreffen müssten.

Grüne und NEOS wählen Listen für Wien-Wahl

Wien - In Wien wählen am Samstag die Grünen und die NEOS ihre Listen für die am 27. April stattfindende Wien-Wahl. Die Regierungspartei NEOS trifft sich in der Ottakringer Brauerei zu einer Mitgliederversammlung, die Grünen in der Messe zu einer Landesversammlung. Die Veranstaltungen werden vermutlich auch im Zeichen der aktuellen Regierungsverhandlungen auf Bundesebene stehen.

Mann beim Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

Berlin - Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach der Attacke hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um den mutmaßlichen Täter, teilten die Ermittler am Abend am Tatort mit. Das Opfer ist ein 30 Jahre alter Tourist aus Spanien. Er war bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Mann beim Holocaust-Denkmal in Berlin schwer verletzt

Berlin - Am Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin-Mitte ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach der Attacke hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handle sich um den mutmaßlichen Täter, teilten die Ermittler am Abend am Tatort mit. Das Opfer ist ein 30 Jahre alter Tourist aus Spanien. Er war bei dem Angriff schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt worden und in ein Krankenhaus gebracht worden.

Anschlagsplan auf israelische Botschaft in Berlin vereitelt

Potsdam - Sicherheitsbehörden haben möglicherweise einen islamistischen Anschlag auf die israelische Botschaft in der deutschen Hauptstadt Berlin vereitelt. Ein 18-Jähriger aus Brandenburg wurde festgenommen. Gegen den Russen wurde Haftbefehl wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat erlassen, wie das Polizeipräsidium in Potsdam mitteilte. Nach Angaben der Behörden soll der 18-Jährige einen politisch motivierten Anschlag in Berlin geplant haben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red