Verhandlungen für Dreierkoalition im Finale

Wien - Die Verhandler der Dreierkoalition zwischen ÖVP, SPÖ und NEOS haben am Montag über letzte Details gefeilscht. Wie der APA aus den Parteien bestätigt wurde, ist nach wie vor eine Präsentation Mitte der Woche in Aussicht genommen. Derweil werde an den letzten Details gefeilt und das Regierungsprogramm geschrieben. Die Ministerliste dürfte indes fix sein.

Union und SPD könnten neue deutsche Regierung bilden

Berlin - CDU-Chef Friedrich Merz hat nach dem Sieg der Union bei der deutschen Bundestagswahl am Sonntag Gespräche über die rasche Bildung einer Regierung unter seiner Führung angekündigt. Rechnerisch wäre eine Mehrheit mit der SPD möglich, die unter Bundeskanzler Olaf Scholz ihr bisher schlechtestes Ergebnis im Bund holte. Sie fiel hinter die AfD zurück, die bei der Wahl auf Platz zwei kam. Grüne und Linke sind ebenfalls im neuen Deutschen Bundestag vertreten, FDP und BSW nicht.

Aus für Strompreisbremse trieb Inflation im Jänner nach oben

Wien - Der Wegfall der strompreisdämpfenden Maßnahmen der Regierung hat die Inflation im Jänner stark nach oben getrieben. Die Verbraucherpreise erhöhten sich im Jahresvergleich um 3,2 Prozent. Zum Vergleich: Im Dezember 2024 hatte sich die Teuerung auf nur 2,0 Prozent belaufen. Ohne die Preisentwicklung bei Strom läge die Inflation im Jänner bei 2,4 Prozent, hieß es von der Statistik Austria am Montag.

Von der Leyen besucht zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs Kiew

EU-weit/Kiew (Kyjiw) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Ant�nio Costa sind am Montag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Die beiden Spitzenpolitiker wollen am dritten Jahrestag der Groß-Invasion Russlands ihre Solidarität mit der Ukraine bekunden und weitere Unterstützung versprechen. Das gilt als besonders wichtig, seit US-Präsident Donald Trump klargemacht hat, dass die USA ihre Hilfe drastisch zurückfahren wollen. EU-Zahlungen werden nun vorverlegt.

Drohnengroßangriff auf Ukraine am dritten Kriegs-Jahrestag

Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat am dritten Jahrestag des Kriegsbeginns wieder einen massiven russischen Drohnengroßangriff gemeldet. Russland habe die Ukraine in der Nacht auf Montag mit 185 Drohnen angegriffen. Davon seien 113 Drohnen abgeschossen worden, teilte das ukrainische Militär mit. 71 Drohnen seien vom Radar verschwunden und wohl von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden.

EU-Außenminister für 16. Sanktionspaket gegen Russland

Brüssel/Wien - Ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine sowie die angespannten transatlantischen Beziehungen stehen ganz oben auf der Agenda des Treffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Brüssel. Das Treffen findet am dritten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine statt. Gleich zum Start des Rates beschlossen die Minister das 16. Sanktionspaket gegen Russland. Österreich ist durch Interimskanzler und Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) vertreten.

Signa Development - Honorare und Dividenden zurückgefordert

Wien - Die Signa-Development-Insolvenzverwalterin Andrea Fruhstorfer fordert die Vergütung der Aufsichtsräte für die Jahre 2022 und 2023 zurück. Betroffen sind unter anderem Ex-SPÖ-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (488.000 Euro), die ehemalige Vizekanzlerin und heutige Wüstenrot-Chefin Susanne Riess-Hahn (218.000 Euro) und der frühere RBI-Chef Karl Sevelda (308.000 Euro), schreiben die "Salzburger Nachrichten" (Montag) mit Verweis auf den Zwischenbericht der Masseverwalterin.

Unbekannte sprengen zwei Bankomaten in Wels

Wels - In der Nacht auf Montag haben unbekannte Täter zwei Bankomaten in einem Einkaufszentrum in Wels gesprengt. Um 2.25 Uhr ging der Alarm ein, bestätigte die Polizei Medienberichte. Man gehe von zwei Tätern aus, die Beute gemacht haben dürften. Eine Alarmfahndung blieb ergebnislos, die Ermittlungen liefen Montagvormittag noch. Ein Zusammenhang mit einer versuchten Bankomatsprengung in Pasching in der Nacht auf Freitag bestehe nicht, da dort ein Einzeltäter am Werk gewesen sei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red