Eklat bei Treffen Trumps mit Selenskyj mit unklaren Folgen

Washington - Nach dem explosiven Zerwürfnis vor den Augen der Welt beharren sowohl US-Präsident Donald Trump als auch sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj auf ihren Positionen. Selenskyj stellte in einem TV-Interview nach dem Vorfall klar, dass er sich nicht bei Trump entschuldigen wolle und pochte weiter auf Sicherheitsgarantien für ein mögliches Friedensabkommen mit Russland. Trump hingegen machte deutlich, dass er die Gespräche mit Selenskyj nicht sofort wieder aufnehmen will.

Europa nach Eklat mit Trump pro Selenskyj und Kiew

Washington/Paris/Moskau - Nach dem hitzigen Wortgefecht von US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus haben europäische Spitzenpolitiker der Ukraine ihre Unterstützung zugesichert und sich hinter Selenskyj gestellt. "Ihr seid nicht allein", schrieb etwa Polens Ministerpräsident Donald Tusk im Kurznachrichtendienst X an Selenskyj und das ukrainische Volk gerichtet. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni schlug ein sofortiges Gipfeltreffen vor.

Sorge um Papst nach erneuter "Atemkrise" wieder größer

Vatikanstadt - Die Sorgen um Papst Franziskus sind nach einem neuen schweren Anfall von Atemnot wieder größer geworden. Der an einer Lungenentzündung erkrankte 88-Jährige erlitt nach Angaben des Vatikans erneut eine "Atemkrise". Wegen Atemkrämpfen habe der Papst sich erbrochen und seine Atemwerte hätten sich abrupt verschlechtert, erklärte der Vatikan am Freitagabend. Ihm sei daher Sauerstoff verabreicht worden. Der Papst sei nicht intubiert, er trage eine Maske, die ihm beim Atmen helfe.

Hackman und Frau starben nicht durch Kohlenmonoxidvergiftung

Santa Fe (New Mexico) - Der US-Schauspieler und Oscar-Preisträger Gene Hackman und seine Ehefrau Betsy Arakawa sind nicht an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Das hat ein Test ergeben, wie der für die Ermittlungen zuständige Sheriff Adan Mendoza am Freitag mitteilte. Die Leichen des Paares lagen laut den Ermittlungen seit mehr als einer Woche unbemerkt in ihrem Anwesen. Eine Auswertung von Hackmans Herzschrittmachers hat ergeben, dass dieser am 17. Februar aufhörte zu funktionieren.

Größter Protest in der Geschichte Griechenlands

Athen - Selbst zu Zeiten der schweren Finanzkrise gab es keine solch großen Demonstrationen: Zu Hunderttausenden sind die Menschen in Griechenland landesweit auf die Straße gegangen, um an das schwere Zugsunglück vor zwei Jahren in Tempi mit 57 Toten zu erinnern. Sie fordern von der Regierung Aufklärung und die Bestrafung der Verantwortlichen. Allein in Athen protestierten der Polizei zufolge rund 170.000 Menschen. Dabei kam es zu Ausschreitungen mit insgesamt 29 Verletzten.

Mehr als 25 Vermisste nach Lawinenabgang in Himalaya-Region

Neu-Delhi - Bei einem Lawinenabgang in der indischen Himalaya-Region sind nach Medienberichten Dutzende von Menschen verschüttet worden. Bis zum späten Freitagabend (Ortszeit) galten demnach noch immer 25 verschüttete Personen als vermisst. Wie der Sender NDTV und weitere indische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten, wurde ein Camp mit Unterkünften für Bauarbeiter im Grenzgebiet zu Tibet von den Schnee- und Eismassen erfasst.

