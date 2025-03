Ermittlungen nach Leichenfund in Koffer in Wien laufen

Wien - Nach dem Fund einer Leiche in einem Koffer auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten am Freitagnachmittag sind am Samstag vorerst noch keine neuen Ermittlungsergebnisse bekannt geworden. Das Landeskriminalamt Wien führt die Ermittlungen hinsichtlich eines Gewaltdelikts, Fremdverschulden wurde eindeutig nicht ausgeschlossen. Die Ergebnisse eines gerichtsmedizinischen Gutachtens und einer DNA-Analyse waren noch ausständig.

Europa nach Eklat mit Trump pro Selenskyj und Kiew

Washington/Paris/Moskau - Nach dem hitzigen Wortgefecht von US-Präsident Donald Trump und seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus haben europäische Spitzenpolitiker der Ukraine ihre Unterstützung zugesichert und sich hinter Selenskyj gestellt. "Ihr seid nicht allein", schrieb etwa Polens Ministerpräsident Donald Tusk im Kurznachrichtendienst X an Selenskyj und das ukrainische Volk gerichtet. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni schlug ein sofortiges Gipfeltreffen vor.

Regierung bringt zwölf Neue für den Nationalrat

Wien - Die Regierungsbildung hat auch gar nicht so kleine Auswirkungen auf den Nationalrat. Zwölf bisherige Abgeordnete werden mit einem Ministeramt oder einem Staatssekretariat belohnt. Das könnte diverse Comebacks zur Folge haben, etwa von Rudolf Taschner, Kira Grünberg, Franz Hörl und Muna Duzdar. Erstmals in den Nationalrat dürfte SP-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kommen.

Gespräche über Gaza-Waffenruhe stocken laut Hamas

Gaza - Die Gespräche mit Israel über den weiteren Verlauf der Waffenruhe im Gazastreifen sind nach Angaben der Hamas ins Stocken geraten. Die Hamas habe die israelische Forderung einer Verlängerung der ersten Phase der Waffenruhe abgelehnt, sagte ein Sprecher der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation am Samstag dem Sender Al-Araby. Gespräche über den Eintritt in die zweite Phase würden derzeit nicht geführt.

PKK will Friedensaufruf folgen und ruft Waffenruhe aus

Istanbul - Die verbotene Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) hat nach dem Friedensaufruf ihres inhaftierten Anführers Abdullah Öcalan eine sofortige Waffenruhe mit der Türkei erklärt. Sie werde Öcalans Appell zur Beendigung des bewaffneten Kampfes folgen, teilte die PKK am Samstag in einer Erklärung mit, die von einer ihr nahestehenden Nachrichtenagentur veröffentlicht wurde.

Papst verbrachte ruhige Nacht im Krankenhaus

Vatikanstadt - Trotz einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands nach einer neuen Atemkrise hat Papst Franziskus eine ruhige Nacht in der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli" verbracht, in der er seit dem 14. Februar behandelt wird. Dies geht aus offiziellen Vatikan-Angaben von Samstag früh hervor. Wegen Atemkrämpfen habe sich der Papst am Freitag erbrochen, seine Atemwerte hätten sich abrupt verschlechtert, hatte der Vatikan in einem am Abend verbreiteten Bulletin erklärt.

BMW steigt laut OÖN nicht bei KTM ein

Mattighofen - Bei der Suche nach Investoren für die insolvente KTM-AG hat sich nun wohl ein prominenter Kandidat aus dem Spiel genommen: Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) am Samstag berichten, steigt der BMW-Konzern nicht beim Motorradhersteller ein. Vertreter des indischen Pierer-Mobility-Miteigentümers Bajaj seien zwar offenbar beim deutschen Fahrzeughersteller gewesen, "die BMW AG habe sich aber letztlich entschieden, die Pläne nicht weiterzuverfolgen", so die Zeitung.

Schussunfall in Schützenverein: Mann in Brust getroffen

Offenhausen - Ein 22-jähriger Mann ist am Freitagabend im Bezirk Wels-Land durch einen Schuss in die Brust lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Vorfall in den Räumen eines Schützenvereins ereignet. Ein 63-jähriger Welser hantierte dort gegen 21.20 Uhr mit seiner neuen Faustfeuerwaffe. In der Meinung, dass die Waffe ungeladen sei, richtete er sie in Richtung eines befreundeten Mannes, ebenfalls aus Wels. Dabei löste sich der Schuss.

