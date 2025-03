Selenskyj zu Gespräch mit Starmer in London eingetroffen

London - Nach dem beispiellosen Eklat im Weißen Haus ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen mit Premierminister Keir Starmer im britischen Regierungssitz eingetroffen. Der Premier kam Selenskyj entgegen und empfing ihn mit einer Umarmung. Vor der berühmten schwarzen Tür der 10 Downing Street schüttelten die beiden noch einmal demonstrativ die Hände. Schaulustige hatten Selenskyjs Konvoi zuvor zugejubelt.

Regierung wird wohl am Montagvormittag angelobt

Wien - Die neue Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS wird - im Fall, dass der Regierungspakt bei der NEOS-Mitgliederversammlung am Sonntag eine Zwei-Drittel-Mehrheit erhält - wohl am Montag angelobt werden. Dem Vernehmen nach soll die Angelobung der ersten Dreierkoalition Österreichs um 11 Uhr stattfinden. Keinen Kommentar gab es aus der Präsidentschaftskanzlei, die den Termin erst nach einer Zustimmung der NEOS-Mitglieder bekanntgeben will.

Regierung bringt zwölf Neue für den Nationalrat

Wien - Die Regierungsbildung hat auch gar nicht so kleine Auswirkungen auf den Nationalrat. Zwölf bisherige Abgeordnete werden mit einem Ministeramt oder einem Staatssekretariat belohnt. Das könnte diverse Comebacks zur Folge haben, etwa von Rudolf Taschner, Kira Grünberg, Franz Hörl und Muna Duzdar. Erstmals in den Nationalrat dürfte SP-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim kommen.

Zustand des Papstes stabil

Vatikanstadt - Nach einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands am Freitag ist der Gesundheitszustand des Papstes "stabil". Seit Freitag habe der 88-Jährige, der seit dem 14. Februar in der römischen Klinik "Gemelli" behandelt wird, keine weiteren Atemkrisen erlitten, teilte der Vatikan in einem am Samstagabend verbreiteten Bulletin mit.

Positive Stimmung nach ersten Sondierungen in Deutschland

Berlin - Nach den ersten Sondierungen von Union und SPD in Deutschland über die mögliche Bildung einer Regierung haben sich Teilnehmende positiv über die Gespräche geäußert. CSU-Chef Markus Söder lobte die SPD als verlässliche "Kraft gegen rechts", SPD-Bundesvize Achim Post sprach von "sehr offenen, ehrlichen und konstruktiven Gesprächen". Unterdessen gab es Forderungen nach mehr Tempo bei der Regierungsbildung.

Vier Arbeiter sterben bei Lawinenabgang in Himalaya-Region

Neu-Delhi - Nach einem Lawinenabgang im indischen Himalaya haben Rettungskräfte die meisten der etwa 55 Betroffenen aus dem verschütteten Bauarbeiter-Camp in Sicherheit gebracht. Vier der Männer seien allerdings ihren schweren Verletzungen erlegen, berichtete die indische Nachrichtenagentur PTI. Die Lawine traf das Camp im Grenzgebiet zu Tibet am frühen Freitagmorgen.

Sänger der Glam-Punk-Band New York Dolls tot

New York - David Johansen, Sänger der einflussreichen Glam-Punk-Band New York Dolls, ist tot. Er starb am Freitag zu Hause in New York im Alter von 75 Jahren, wie seine Tochter Leah Hennessey US-Medien bestätigte. Erst im Februar hatte Hennessey die Fans des US-Musikers auf Instagram um Hilfe gebeten, da ihr Vater seit Jahren an Krebs leide und zudem vor fünf Jahren ein Hirntumor bei ihm diagnostiziert worden sei. Sie startete die Spendenkampagne auf der Seite "Sweet Relief".

37 Menschen bei Busunfall in Bolivien ums Leben gekommen

La Paz - Beim Zusammenstoß zweier Busse im Süden Boliviens sind am Samstag mindestens 37 Menschen ums Leben gekommen. Rund 30 weitere Menschen wurden bei dem Unfall nahe der Stadt Uyuni verletzt, wie die Polizei mitteilte. Unter den Todesopfern seien auch zwei Kinder. Die beiden Busse kollidierten aus zunächst ungeklärter Ursache auf einer engen Straße zwischen den Städten Potos� und Oruro. Einer der beiden Fahrer soll alkoholisiert gewesen sein.

