NEOS-Basis entscheidet über Zustimmung zum Regierungspakt

Wien - Auch wenn die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS ihr Programm samt Personalia bereits öffentlich vorgestellt hat, hat sie am Sonntag noch eine letzte Hürde zu nehmen. Bei einer Mitgliederversammlung in der Ballonhalle im Arsenal muss die NEOS-Parteiführung sich den Sanctus ihrer Mitgliederversammlung holen. Laut Parteistatut ist eine Zweidrittel-Mehrheit nötig, die Teilnahme ist vor Ort oder digital möglich.

Regierung wird wohl am Montagvormittag angelobt

Wien - Die neue Bundesregierung aus ÖVP, SPÖ und NEOS wird - im Fall, dass der Regierungspakt bei der NEOS-Mitgliederversammlung am Sonntag eine Zwei-Drittel-Mehrheit erhält - wohl am Montag angelobt werden. Dem Vernehmen nach soll die Angelobung der ersten Dreierkoalition Österreichs um 11 Uhr stattfinden. Keinen Kommentar gab es aus der Präsidentschaftskanzlei, die den Termin erst nach einer Zustimmung der NEOS-Mitglieder bekanntgeben will.

London gibt Kiew Milliardenkredit für Verteidigung

London - Großbritannien gibt der Ukraine einen Kredit über 2,74 Milliarden Euro zur Stärkung seiner Verteidigung. Die beiden Finanzminister Rachel Reeves und Serhii Marschenko unterzeichneten die Vereinbarung am Samstag. Zuvor hatte der britische Premierminister Keir Starmer den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in London empfangen. Der Premier kam Selenskyj entgegen und empfing ihn mit einer Umarmung.

Europäischer Ukraine-Gipfel in London

London - Vor dem Hintergrund des jüngsten politischen Kurswechsels in den USA und wachsender Unsicherheit über die Zukunft des transatlantischen Bündnisses findet am Sonntag ein europäisches Gipfeltreffen zur Ukraine in London statt. Auf Einladung des britischen Premierministers Keir Starmer werden rund ein Dutzend europäische Staats- und Regierungschefs erwartet. Mit dabei ist auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der bereits in London angekommen ist.

Zustand des Papstes stabil

Vatikanstadt - Nach einer Verschlechterung seines Gesundheitszustands am Freitag ist der Gesundheitszustand des Papstes "stabil". Seit Freitag habe der 88-Jährige, der seit dem 14. Februar in der römischen Klinik "Gemelli" behandelt wird, keine weiteren Atemkrisen erlitten, teilte der Vatikan in einem am Samstagabend verbreiteten Bulletin mit.

Positive Stimmung nach ersten Sondierungen in Deutschland

Berlin - Nach den ersten Sondierungen von Union und SPD in Deutschland über die mögliche Bildung einer Regierung haben sich Teilnehmende positiv über die Gespräche geäußert. CSU-Chef Markus Söder lobte die SPD als verlässliche "Kraft gegen rechts", SPD-Bundesvize Achim Post sprach von "sehr offenen, ehrlichen und konstruktiven Gesprächen". Unterdessen gab es Forderungen nach mehr Tempo bei der Regierungsbildung.

Protest gegen geplanten Bau der Sizilien-Brücke

Rom - Hunderte Demonstranten haben am Samstag in der sizilianischen Stadt Messina gegen den geplanten Bau einer Hängebrücke zwischen Sizilien und dem italienischen Festland protestiert. Die Hängebrücke über die Meeresenge von Messina wäre mit 3,6 Kilometern die längste der Welt. Der Bau der Brücke gilt in der Regierung von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni als vorrangiges Projekt.

Pentagon schickt mehr Soldaten an US-Südgrenze zu Mexiko

Washington/Mexiko-Stadt - Zur Eindämmung der irregulären Migration schickt das US-Verteidigungsministerium weitere Soldaten an die südliche Grenze zu Mexiko. Die Maßnahme stehe im Einklang mit Präsident Donald Trumps Priorität, "die Grenze abzuriegeln und die territoriale Integrität der USA zu schützen", erklärte ein hochrangiger Pentagon-Beamter. Ebenfalls entsendet würden unter anderem gepanzerte Militärfahrzeuge, sogenannte Stryker. Laut US-Medien handelt es sich um etwa 3.000 zusätzliche Soldaten.

