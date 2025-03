Macron und Starmer für einmonatige Waffenruhe in Ukraine

London - Wenige Tage vor einem EU-Sondergipfel schlagen der britische Premier Keir Starmer und der französische Präsident Emmanuel Macron eine einmonatige Waffenruhe in der Ukraine als Schritt zu einem möglichen Friedensabkommen vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte nach dem Eklat im Weißen Haus seine große Wertschätzung für die US-Hilfe im Abwehrkrieg gegen Russland - und zeigte sich überzeugt, dass er die Beziehung zu US-Präsident Donald Trump retten kann.

Dreierkoalition wird vom Bundespräsidenten angelobt

Wien - Am Montag wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen Österreichs erste Dreierkoalition in der Hofburg angeloben. Der künftige Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), 13 Ministerinnen und Minister sowie sieben Staatssekretärinnen und Staatssekretäre werden dafür um 11 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei erwartet. Gleich im Anschluss findet im Bundeskanzleramt die Amtsübergabe vom scheidenden Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) an Stocker statt.

Indie-Komödie "Anora" räumt bei den 97. Oscars ab

Hollywood - Das Indie-Werk "Anora" ist der große Gewinner der 97. Oscars: Die Tragikomödie um eine Sexarbeiterin hat sich bei der Gala in Hollywood die Königskategorie Bester Film gesichert. Das Werk hatte Sean Baker zuvor bereits die Auszeichnungen als bester Regisseur sowie als Autor des Originaldrehbuchs und als Editor im Schnitt eingebracht. Und Nachwuchsschauspielerin Mikey Madison setzte sich überraschend gegen Altmeisterin Demi Moore bei den Hauptdarstellerinnen durch.

Klimapolitik-Einfluss auf CO2-Reduktion bisher bescheiden

Wien - Rechnet man die Wirkung aller von Österreichs Politik gesetzten Klima-Maßnahmen zusammen, brachten diese eine Reduktion des Treibhausgas-Ausstoßes um maximal circa 2,5 Prozent gegenüber dem Stand 2005. Zu diesem Ergebnis gelangen Forscher der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien mit einer von ihnen entwickelten und im Fachblatt "Scientific Data" vorgestellten Berechnungsmethode. In einer der APA vorliegenden Analyse für Österreich pocht man auf zielgerichtetere Maßnahmen.

Luftverschmutzung noch zu hoch für die Gesundheit

Wien - An der Mehrheit der österreichischen Messstellen sind im Vorjahr von der Weltgesundheitsorganisation WHO empfohlene Richtwerte für Luftschadstoffe überschritten worden. Auch wenn die derzeit noch geltenden, weniger strengen EU-Grenzwerte eingehalten wurden, "ist die Luftqualität in Österreich aus Gesundheitssicht alles andere als gut", analysierte der Mobilitätsclub VCÖ auf Basis von Daten des Umweltbundesamts. Die "Luft-Hunderter" auf Autobahnen sollten beibehalten werden.

Zwei tote Männer in steirischer Werkstatt entdeckt

Bärnbach - Zwei Männer sind Sonntagnachmittag tot in einer Werkstatt im weststeirischen Bärnbach entdeckt worden. Zuvor hatte der Sohn einer der beiden die Einsatzkräfte alarmiert, weil er seinen Vater nicht erreichen konnte. Nachdem die Halle aufgebrochen war, wurden der 61-Jährige und sein 56-jähriger Cousin tot aufgefunden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Mord und Suizid aus, hieß es in einer Aussendung. Am Tatort wurde eine Axt sichergestellt.

Israel zu höherem Druck auf die Hamas bereit

Tel Aviv - Nach dem Stopp der Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist Israel zur weiteren Erhöhung des Drucks auf die islamistische Hamas bereit. Um eine Verlängerung der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens und die Freilassung aller Geiseln zu erreichen, könnte als Nächstes eine erneute Umsiedlung der Bewohner aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens folgen, berichtete der Sender Kan. Dann würde die Stromversorgung gekappt und zuletzt könnte man zum Krieg zurückkehren.

