Dreierkoalition wird vom Bundespräsidenten angelobt

Wien - Am Montag wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen Österreichs erste Dreierkoalition in der Hofburg angeloben. Der künftige Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), 13 Ministerinnen und Minister sowie sieben Staatssekretärinnen und Staatssekretäre werden dafür um 11 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei erwartet. Gleich im Anschluss findet im Bundeskanzleramt die Amtsübergabe vom scheidenden Kanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) an Stocker statt.

Arbeitslosigkeit im Februar erneut gestiegen

Wien - Die schwache Geschäftsentwicklung in der Industrie und im Handel lässt die Arbeitslosenzahlen weiter steigen. Ende Februar waren 429.940 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon waren 347.424 arbeitslos und 82.516 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer um 6,9 Prozent bzw. 27.643 Personen gestiegen.

Selenskyj bekräftigt: Rücktritt im Tausch für NATO-Beitritt

London/Washington - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zeigt sich nach den jüngsten Rücktrittsforderungen aus Washington unbeirrt. "Angesichts dessen, was passiert und angesichts der Unterstützung wird es nicht so einfach sein, mich zu ersetzen", sagte Selenskyj am Sonntagabend nach einem Gipfeltreffen mit europäischen Verbündeten in London. Er bekräftigte, dass er zum Rücktritt bereit sei, wenn die Ukraine im Gegenzug Mitglied der NATO werde. Dann hätte er seine "Mission erfüllt".

Österreichs Wirtschaftsleistung sank im Q4 um 0,5 Prozent

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung hat auch im vierten Quartal 2024 nachgelassen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist laut Berechnungen der Statistik Austria zum Vorquartal real um 0,4 Prozent gesunken, im Jahresabstand lag das Minus bei 0,5 Prozent. "Damit erlebt der Standort Österreich die längste Schwächephase seit Beginn der entsprechenden Berechnungen 1995", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Aussendung am Montag.

Zwei tote Männer in steirischer Werkstatt entdeckt

Bärnbach - Zwei Männer sind Sonntagnachmittag tot in einer Werkstatt im weststeirischen Bärnbach entdeckt worden. Zuvor hatte der Sohn einer der beiden Männer die Einsatzkräfte alarmiert, weil er seinen Vater nicht erreichen konnte. Nachdem die Halle aufgebrochen war, wurden der 61-Jährige und sein 56-jähriger Cousin tot aufgefunden. Die Polizei geht nach den ersten Ermittlungen von Mord und Suizid aus, hieß es in einer Aussendung. Am Tatort wurde eine Axt sichergestellt.

Inflation stieg im Februar auf 3,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im Februar auf 3,3 Prozent gestiegen, nach 3,2 Prozent zu Jahresbeginn. Im Vergleich zu Jänner legten die Preise um 0,6 Prozent zu, teilte die Statistik Austria in einer Schnellschätzung am Montag mit. Als Haupt-Preistreiber gegenüber Februar 2024 erwiesen sich mit einem Anstieg um 4,5 Prozent die Dienstleistungen. Da ihr Anteil am Verbraucherpreisindex bei fast der Hälfte liegt, trieben sie die Inflation um 2,165 Prozentpunkte nach oben.

Israel zu höherem Druck auf die Hamas bereit

Tel Aviv - Nach dem Stopp der Hilfslieferungen in den Gazastreifen ist Israel zur weiteren Erhöhung des Drucks auf die islamistische Hamas bereit. Um eine Verlängerung der ersten Phase des Waffenruhe-Abkommens und die Freilassung aller Geiseln zu erreichen, könnte als Nächstes eine erneute Umsiedlung der Bewohner aus dem Norden in den Süden des Gazastreifens folgen, berichtete der Sender Kan. Dann würde die Stromversorgung gekappt und zuletzt könnte man zum Krieg zurückkehren.

Franziskus verbrachte weitere "ruhige Nacht" im Krankenhaus

Vatikanstadt - Der schwer kranke Papst Franziskus hat nach Angaben des Vatikans eine ruhige Nacht ohne weitere Komplikationen verbracht. Das 88-jährige Oberhaupt der katholischen Kirche habe "die gesamte Nacht über gut geruht", teilte ein Sprecher der Heiligen Stuhls am Montag in der Früh mit. Nach einer Verschlechterung seines Zustandes Ende der vergangenen Woche sei der Gesundheitszustand des Papstes nun "stabil", beteuerte der Vatikan.

red