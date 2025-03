Zwei Tote nach Todesfahrt in Mannheim

Mannheim - Erneut ist ein Auto in einer deutschen Großstadt mitten in eine Menschenmenge gerast. In der Mannheimer Innenstadt kamen dabei nach Sicherheitskreisen zwei Menschen ums Leben. Zudem war zunächst von fünf bis zehn Verletzten die Rede. Der mutmaßliche Autofahrer, ein Deutscher Staatsbürger, wurde nach dpa-Informationen festgenommen und liegt verletzt im Krankenhaus. Von weiteren Tätern geht die Polizei nicht aus.

Arbeitslosigkeit im Februar erneut gestiegen

Wien - Der Wirtschaftsabschwung in Österreich dauert bereits mehr als zwei Jahre an. Seit Frühjahr 2023 steigen die Arbeitslosenzahlen. Die neue schwarz-rot-pinke Regierung hat in den kommenden Monaten wohl wirtschaftspolitisch viel zu tun. Die schwache Geschäftsentwicklung in der Industrie und im Handel lässt die Arbeitslosigkeit weiter steigen. Ende Februar waren 429.940 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet.

Christian Stocker als Bundeskanzler angelobt

Wien - Christian Stocker (ÖVP) ist am Montagvormittag in der Wiener Hofburg von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Bundeskanzler angelobt worden. Der ÖVP-Obmann leitet die erste aus Volkspartei, SPÖ und NEOS gebildete Bundesregierung. Sie hat 14 Mitglieder, dazu gibt es sieben Staatssekretariate.

Schallenberg übergab Kanzler-Amt an Stocker

Wien - Nach der Angelobung der SPÖ-ÖVP-NEOS-Regierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Nachmittag der Reigen der Amtsübergaben begonnen. Den Auftakt machte am frühen Nachmittag Interims-Kanzler Alexander Schallenberg, der im Bundeskanzleramt seinem Nachfolger Christian Stocker (beide ÖVP) das Amt offiziell übergab. Danach erfolgten weitere Amtsübergaben, unter anderem jene von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an seinen Nachfolger Andreas Babler (SPÖ).

EU will CO2-Vorschriften für Autobauer lockern

Brüssel - Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte sollen die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen.

Österreichs Inflation stieg im Februar auf 3,3 Prozent

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im Februar auf 3,3 Prozent gestiegen, nach 3,2 Prozent im Jänner. Damit lag der Österreich-Wert einmal mehr höher als der Eurozonen-Durchschnitt mit einem Anstieg von 2,4 Prozent. Als Hauptpreistreiber gegenüber Februar 2024 erwiesen sich in Österreich mit einem Anstieg um 4,5 Prozent die Dienstleistungen. Da ihr Anteil am Verbraucherpreisindex bei fast der Hälfte liegt, trieben sie die Inflation um 2,165 Prozentpunkte nach oben.

Toter bei Messerattacke in Nordisrael

Haifa - Bei einer Messerattacke in der nordisraelischen Küstenstadt Haifa ist am Montag nach Angaben von Rettungskräften ein Mensch getötet worden. Der Mann sei nach dem Angriff seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Zudem seien vier weitere Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Polizei identifizierte den Täter als Drusen mit israelischer Staatsbürgerschaft.

UNO über US-Menschenrechtspolitik unter Trump alarmiert

Genf/Washington - UNO-Menschenrechtskommissar Volker Türk hat große Sorge über den Kurs der USA unter Präsident Donald Trump geäußert. Nach jahrelanger parteiübergreifender Zusammenarbeit beim Schutz der Menschenrechte sei er zutiefst beunruhigt über den Politikwechsel, der sich sowohl in den USA als auch gegenüber dem Ausland vollziehe, sagte Türk am Montag in Genf. Der österreichische UNO-Diplomat warnte ferner vor einer "Tyrannei durch IT-Oligarchen".

