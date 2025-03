Hauptbahnhof Wien nach Bedrohungslage geräumt

Wien - Nachdem bei der Polizei eine "gefährliche Drohung" gegen den Wiener Hauptbahnhof eingegangen war, ist dieser am Montag ab 16.00 Uhr geräumt worden. Der große Polizeieinsatz, bei dem auch Sprengstoffspürhunde eingesetzt wurden, verlief allerdings ergebnislos: So wurde um 18.00 Uhr das Areal wieder freigegeben.

Todesfahrt in Mannheim - Zwei Tote

Mannheim - Erneut ist ein Auto in einer deutschen Großstadt in eine Menschenmenge gerast - mit tödlichem Ausgang. In der Mannheimer Innenstadt kamen nach Angaben der Polizei am Rosenmontag zwei Menschen ums Leben, fünf Menschen wurden schwer, fünf leicht verletzt. Der Autofahrer, ein 40-jähriger Deutscher aus Rheinland-Pfalz, wurde festgenommen und liegt verletzt im Krankenhaus. Die Ermittler gehen nicht von einem politischen Hintergrund aus.

Aus Syrien heimgekehrte Wiener IS-Anhängerin in U-Haft

Wien/Salzburg - Über Evelyn T., eine am Samstag gemeinsam mit ihrem siebenjährigen Sohn aus Syrien heimgekehrte ehemalige Anhängerin der radikalislamistischen Terror-Miliz "Islamischer Staat" (IS), ist vom Wiener Landesgericht für Strafsachen die U-Haft verhängt worden. Als Haftgrund wurde Tatbegehungsgefahr angenommen, wie Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Montagabend auf APA-Anfrage erläuterte. Der Beschluss ist rechtskräftig und somit für vorerst 14 Tage rechtswirksam.

Schallenberg übergab Kanzler-Amt an Stocker

Wien - Nach der Angelobung der SPÖ-ÖVP-NEOS-Regierung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Nachmittag der Reigen der Amtsübergaben begonnen. Den Auftakt machte am frühen Nachmittag Interims-Kanzler Alexander Schallenberg, der im Bundeskanzleramt seinem Nachfolger Christian Stocker (beide ÖVP) das Amt offiziell übergab. Danach erfolgten weitere Amtsübergaben, unter anderem jene von Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) an seinen Nachfolger Andreas Babler (SPÖ).

EU will CO2-Vorschriften für Autobauer lockern

Brüssel - Angesichts drohender CO2-Strafen will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Autobauern mehr Zeit einräumen, um EU-Vorgaben einzuhalten. Sie werde noch in diesem Monat eine gezielte Änderung der CO2-Normen vorschlagen, sagte sie in Brüssel. Anstelle einer jährlichen Einhaltung der Grenzwerte sollen die Unternehmen drei Jahre Zeit bekommen.

Kranker Papst erlitt zwei schwere Atemkrisen

Vatikanstadt - Nach einer leichten Besserung hat Papst Franziskus am Montag erneut zwei Atemkrisen erlitten. "Der Heilige Vater hat heute zwei Fälle akuter Ateminsuffizienz erlitten, die durch eine erhebliche Ansammlung von endobronchialem Schleim und einen daraus resultierenden Bronchospasmus verursacht wurden", hieß es in dem am Montagabend vom Vatikan veröffentlicht Bulletin. Die Sorge um den Papst wächst nun wieder, er hatte bereits am Freitag eine Atemkrise erlitten.

Toter bei Messerattacke in Nordisrael

Haifa - Bei einer Messerattacke in der nordisraelischen Küstenstadt Haifa ist am Montag nach Angaben von Rettungskräften ein Mensch getötet worden. Der Mann sei nach dem Angriff seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit. Zudem seien vier weitere Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Die Polizei identifizierte den Täter als Drusen mit israelischer Staatsbürgerschaft.

Start von Europas Ariane-6-Rakete gestoppt

Paris - Kurz vor dem ersten kommerziellen Flug der neuen europäischen Trägerrakete Ariane 6 ist der Start abgesagt worden. Es werde keinen Startversuch geben, teilte Raketenbetreiber Arianespace eine knappe halbe Stunde vor dem geplanten Zeitpunkt mit. Zu den Gründen wurden zunächst keine Angaben gemacht. Es werde demnächst ein neues Startdatum mitgeteilt, hieß es lediglich.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red