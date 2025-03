Söder macht Migrationsbegrenzung zur Koalitionsbedingung

München - Angesichts der Sondierungen von Union und SPD macht CSU-Chef Markus Söder eine Begrenzung irregulärer Migration zur Koalitionsbedingung. "Wir werden eine gute Koalition nur machen können, wenn wir die Migrationsfrage grundlegend angehen und einen knallharten Kurs fahren an der Stelle", sagte Söder beim Politischen Aschermittwoch der CSU in Passau unter Applaus des Publikums. "Ohne eine Änderung gibt es keinen Segen für eine Koalition."

Rechtsextreme Straftaten um 23 Prozent gestiegen

Wien - Die Zahl der rechtsextremen Tathandlungen ist um fast ein Viertel gestiegen. Das zeigt eine Anfrage der SPÖ an das Innenministerium. Demnach wurden im Jahr 2023 1.208, 2024 1.486 Taten registriert. 404 davon fanden im Internet statt, 91 Prozent der Täter waren männlich. Für die SPÖ-Abgeordnete Sabine Schatz sind die Zahlen Grund zur Sorge: "Dieser Rekord-Wert muss alle demokratischen Kräfte auf den Plan rufen, jetzt auf jeder Ebene für unsere Demokratie einzustehen".

Russland: Ziel bleibt "maximale Niederlage" der Ukraine

London/Paris - Die "maximale Niederlage" der Ukraine bleibt laut dem russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medwedew Russlands Hauptaufgabe im Angriffskrieg gegen den Nachbarn. "Russland rückt vor. Der Feind leistet Widerstand und ist noch nicht besiegt", so der Vize-Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrates am Mittwoch in Moskau. "Dem Feind 'vor Ort' eine maximale Niederlage zuzufügen, bleibt heute unsere Hauptaufgabe." Frankreich will indes die Irritationen im Verhältnis USA-Ukraine kitten.

Frauen verdienen pro Stunde rund ein Fünftel weniger

Wien/Vösendorf - Die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern in der Privatwirtschaft haben sich in Österreich in den vergangenen Jahren zwar auf 18,3 Prozent verringert. Im EU-Vergleich war Österreich 2023 aber laut Statistik Austria hinter Lettland (19 Prozent) das Land mit dem zweitgrößten Gender Pay Gap. Im EU-Schnitt beträgt er 12 Prozent.

Beschränkte Handynutzung erhöht Wohlbefinden

Krems - Wer die tägliche Smartphone-Nutzung deutlich einschränkt, fühlt sich besser. Ein Rückfall in alte Verhaltensmuster führt aber schnell wieder zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit in Hinblick auf Stress, schlechte Schlafqualität und depressive Symptome. Das haben niederösterreichische Forscher herausgefunden und im Fachjournal "BMC Medicine" veröffentlicht.

Wienerin zu versuchtem Mord an Partnerin nicht geständig

Wien - Ein versuchter Frauenmord ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Eine 28-Jährige hatte am 7. Oktober 2024 ihrer um ein Jahr älteren Lebensgefährtin bei einer Streiterei in der gemeinsamen Wohnung in Simmering mit einem Messer drei Stiche in den oberen Rückenbereich versetzt. Die Staatsanwältin ging von Tötungsabsicht aus: "Sie hat sie lebensgefährlich verletzt. Wäre die Frau nicht rasch notfallmedizinisch und richtig versorgt worden, wäre sie gestorben."

Erste Auslandsreise Meinl-Reisingers führt nach Brüssel

Brüssel - Ihre erste Auslandsreise unternimmt die neue Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) am morgigen Donnerstag nach Brüssel, wo auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) erstmals in dieser Funktion als Bundeskanzler bei einem EU-Gipfel teilnimmt. Nach Angaben ihres Sprechers trifft Meinl-Reisinger vor dem Gipfel die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas.

Willibald Ehrenhöfer wird steirischer ÖVP-Landesrat

Graz - Die steirische ÖVP hat am Mittwoch in Graz den Nachfolger für die als Staatssekretärin in die Bundesregierung nach Wien wechselnde Barbara Eibinger-Miedl vorgestellt: Der 52-jährige Forstfachmann Willibald Ehrenhöfer wird sich am Donnerstag im Landtag der Wahl zum Landesrat stellen. Der gebürtige Oststeirer soll die Ressorts Wirtschaft, Arbeit, Finanzen sowie Wissenschaft und Forschung übernehmen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red