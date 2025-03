EU-Sondergipfel soll Unterstützung für Ukraine zeigen

Brüssel/Washington - Die EU-Staats- und Regierungschefs und -chefinnen kommen am Donnerstag in Brüssel zu einem entscheidenden Gipfel zusammen. Im Zentrum steht die weitere Unterstützung der Ukraine und die militärische Aufrüstung Europas. Die EU-Kommission will 800 Milliarden Euro mobilisieren, um von Dritten wie den USA unabhängiger zu werden und gegen neue Gefahren gewappnet zu sein. Österreich wird erstmals von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) bei einem EU-Gipfel vertreten.

Zwei Tote bei Raketenangriff auf Krywyj Rih

Krywyj Rih - Bei einem russischen Raketenangriff auf die Industriestadt Krywyj Rih im Südosten der Ukraine sind Behörden zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 28 weitere Personen verletzt, vier von ihnen schwer, wie der Militärgouverneur Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten sei auch ein Kind. 14 Menschen konnten aus den Trümmern eines mehrstöckigen Gebäudes gerettet werden, ließ die Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk wissen.

AUA bekommt KV-Verhandlungen und Nahost-Konflikt zu spüren

Schwechat - Austrian Airlines (AUA) hat im Vorjahr zwar die Passagierzahl, die Anzahl der Flüge und den Umsatz um jeweils 5 Prozent steigern können, das bereinigte Ergebnis (Adjusted EBIT) brach jedoch um 40 Prozent auf 76 Mio. Euro ein, teilte die Tochter der deutschen Lufthansa am Donnerstag mit. Begründet wurde dies mit zähen Kollektivvertragsverhandlungen mit dem fliegenden Personal und damit verbundenen Betriebsversammlungen und Streiktage sowie mit dem Nahost-Konflikt.

"Beija-Flor" gewinnt Wettbewerb beim Karneval in Rio

Rio de Janeiro - Die "Beija-Flor" hat in Rio de Janeiro mit ihrem Umzug im Sambodrom den Wettbewerb als beste Sambaschule gewonnen. "Lasst uns feiern", sagte der sichtlich gerührte Samba-Sänger Neguinho (75), der nach langjähriger Tätigkeit für die Sambaschule in Pension gehen wird. Es ist der 15. Titel für die Schule aus dem Norden der Stadt, die am Mittwoch (Ortszeit) ausgezeichnet wurde. Eine Jury vergab dafür Noten in neun Kategorien wie zum Beispiel Kostüme, Harmonie oder Handlung.

Meereis-Bedeckung fällt auf Allzeit-Minimum

Bonn - Die Ausdehnung des Meereises ist Anfang Februar auf den niedrigsten globalen Wert seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1979 gefallen. Wie der Klimawandeldienst des EU-Programms Copernicus mitteilte, blieb die Fläche auch für den Rest des Monats unter dem bisherigen Tages-Negativrekord von Februar 2023.

Wifo: Gender Pay Gap seit 2011 um 5,7 Prozentpunkte gesunken

Wien - 13,9 Prozent weniger als Männer haben Frauen im Schnitt 2023 verdient. Das berechnete das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo in einem Research Brief. 2011 betrug dieser unbereinigte Gender Pay Gap noch 19,6 Prozent, er sank damit um 5,7 Prozentpunkte. Frauen hätten eine höhere Bildung sowie vermehrt Merkmale, die auf dem Arbeitsmarkt gefragt sind, begründen die Autoren Ren� Böheim und Marian Fink und die Autorin Christine Zulehner die Entwicklung.

