EU-Sondergipfel: Selenskyj wirbt für Feuerpause

Brüssel - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat beim EU-Sondergipfel in Brüssel eine partielle Feuerpause gefordert, die Kämpfe zur Luft und zur See umfassen soll. Alle müssten dafür sorgen, dass Russland, das "der einzige Verursacher dieses Krieges" sei, die "Notwendigkeit seiner Beendigung" akzeptiere, so Selenskyj auf X. EU-Ratspräsident Antonio Costa und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatten dem ukrainischen Präsidenten Europas Unterstützung zugesagt.

Russland lehnt vorübergehende Waffenruhe in Ukraine ab

Krywyj Rih - Russland lehnt eine vorübergehende Waffenruhe in der Ukraine ab. Der vor allem von Kiew und Paris unterbreitete Vorschlag einer einmonatigen Unterbrechung der Angriffe aus der Luft und auf See sei "absolut inakzeptabel", sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag. "Feste Vereinbarungen für eine endgültige Einigung sind nötig", sagte sie. Bei russischen Angriffen in der Nacht starben indes nach ukrainischen Angaben sechs Menschen.

Moskau reagiert mit Hitler-Vergleich und Spott auf Macron

Moskau - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in einer Fernsehansprache als Bedrohung für Russland bezeichnet und ihn mit Adolf Hitler verglichen. Das meldete die russische staatliche Nachrichtenagentur Tass. Im Unterschied zu seinen Vorgängern Napoleon und Hitler, die auch mit Russland hätten kämpfen wollen, handle Macron nicht sehr adrett, sagte Lawrow demnach.

EZB beschließt sechste Zinssenkung seit Sommer 2024

Frankfurt - Die Leitzinsen im Euroraum sinken zum sechsten Mal seit Sommer 2024: Die Europäische Zentralbank (EZB) verringert den für Banken und Sparer wichtigen Einlagensatz um 0,25 Prozentpunkte auf 2,5 Prozent, wie die Notenbank in Frankfurt mitteilte. Die Bekämpfung der Inflation komme gut voran. Niedrigere Zinsen helfen der schwächelnden Konjunktur im Euroraum, weil Kredite tendenziell günstiger werden. Experten hatten dies im Schnitt erwartet.

WM-Silber für ÖSV-Skispringer hinter Slowenien

Trondheim - Die ÖSV-Skispringer haben ihre Favoritenstellung im WM-Teambewerb nicht in Gold umgewandelt, in Trondheim aber Silber geholt. Daniel Tschofenig, Maximilian Ortner, Stefan Kraft und Jan Hörl mussten sich Donnerstag um 13,4 Punkte Slowenien geschlagen geben. Bronze ging nur 2,1 Zähler hinter den rot-weiß-roten Adlern an Norwegen. Das ÖSV-Quartett sorgte für Österreichs sechste Medaille bei dieser WM, einige Chancen auf das erste Gold gibt es bis Sonntag noch.

Ariane 6 aus Französisch-Guayana gestartet

Kourou - Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals für einen kommerziellen Flug ins All gestartet. Die Rakete hob vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana aus ab, wie Livebilder zeigten. An Bord hat die Ariane 6 einen Satelliten der französischen Luftwaffe. Ihren Jungfernflug hatte die Rakete im vergangenen Sommer weitgehend erfolgreich absolviert. Europa kann mit der Ariane 6 eigenständig größere Satelliten in den Weltraum bringen.

Schüler verletzte Kollegen vor Wiener Lehranstalt mit Messer

Wien - Ein 16-Jähriger hat Donnerstagmittag bei einem Streit mit einem 15-jährigen Mitschüler vor einer Mittelschule in Wien-Favoriten zu einem Messer gegriffen und seinen Kontrahenten am Oberschenkel verletzt. Während der Verdächtige flüchtete, wurde der verletzte Jugendliche in die Lehranstalt gebracht und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Berufsrettung versorgte den Schüler und brachte ihn in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht.

Neue Klubobleute bei SPÖ und NEOS

Wien - Die Parlamentsklubs von SPÖ und NEOS haben neue Vorsitzende. Bei den Sozialdemokraten übernimmt Philip Kucher vom nunmehrigen Vizekanzler Andreas Babler, Julia Herr wurde Stellvertreterin. Bei den NEOS wurde der Abgeordnete Yannick Shetty in einer Klubsitzung am Donnerstag einstimmig zum Nachfolger von Neo-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger gewählt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

