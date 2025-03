Laut Aktivisten mehr als 1000 Tote bei Eskalation in Syrien

Damaskus/London/Latakia - Mit Blick auf die Eskalation in Syrien habe Aktivisten die Schätzungen der Opferzahlen erneut erhöht und rechnen nun damit, dass insgesamt mehr als 1000 Menschen bei Massakern und Gefechten getötet wurden. Sicherheitskräfte der Übergangsregierung hätten 745 Zivilisten Menschen getötet oder exekutiert, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Abend. Unter den Opfern seien auch Frauen und Kinder.

Union und SPD wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen

Berlin - Knapp zwei Wochen nach der deutschen Bundestagswahl haben sich die Spitzen von Union und SPD in den zentralen Streitfragen geeinigt und wollen nun konkrete Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Unter anderem verständigten sich beide Seiten auf einen gemeinsamen Kurs in der Migrationspolitik, ihrem bisherigen Hauptstreitpunkt. So sollen künftig auch Asylbewerber an den Grenzen zurückgewiesen werden - eine Kernforderung der Union, gegen die die SPD lange Zeit Bedenken hatte.

Pkw-Brand springt auf Wald über - Großeinsatz im Raxgebiet

Schwarzau im Gebirge/Hirschbach - Ein Waldbrand im Raxgebiet bei Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) hat am Samstag für einen Feuerwehr-Großeinsatz gesorgt. Das Feuer dürfte gegen 10.00 Uhr durch ein brennendes Auto ausgelöst worden sein, teilte Feuerwehrsprecher Klaus Stebal auf APA-Anfrage mit. Durch den starken Wind griffen die Flammen auf ein nahes Waldstück über. Von dort breitete sich der Brand bedingt durch Wind und Trockenheit großflächig aus. Fünf bis zehn Hektar dürften betroffen sein.

Liberale Partei Kanadas gibt neuen Parteichef bekannt

Ottawa - In Kanada gibt die Liberale Partei am Sonntag bekannt, wer Nachfolger von Justin Trudeau als Parteichef und damit später auch Premierminister des Landes wird. Von vier Bewerbern bei der internen Wahl gelten der ehemalige Zentralbankchef Mark Carney und die frühere Finanzministerin Chrystia Freeland als Favoriten. Trudeau, der 2013 Parteichef und zwei Jahre später Regierungschef wurde, hatte Anfang Jänner angesichts schlechter Umfragewerte seinen Rücktritt angekündigt.

Sturm "Alfred"- 13 Soldaten während Hilfseinsatzes verletzt

Sydney - In Australien sind bei einem Hilfseinsatz der Armee wegen des Sturms "Alfred" 13 Soldaten teils schwer verletzt worden, als sich zwei Lastwagen überschlugen. Einer der Laster sei nahe der Stadt Lismore von der Straße abgekommen, teilte die Polizei des Bundesstaates New South Wales am Sonntag mit. Ein zweites Fahrzeug sei während eines Ausweichmanövers umgekippt. Die Soldaten sollten von Sturmschäden Betroffenen in der durch Überschwemmungen gefährdeten Region helfen.

Zustand des Papstes verbessert sich leicht

Vatikanstadt - Nach über drei Wochen im Krankenhaus reagiert Papst Franziskus gut auf die Therapien. Eine leichte Verbesserung seines Zustands sei eingetreten, geht aus dem am Samstagabend veröffentlichten ärztlichen Bulletin hervor. Der 88-Jährige, der seit dem 14. Februar in der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli" liegt, sei fieberfrei. Die Blutwerte seien stabil. Die Prognose sei jedoch weiterhin zurückhaltend, hieß es vonseiten der Mediziner.

