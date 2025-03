Stopp von Familiennachzug schon nächste Woche im Ministerrat

Wien - Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Sonntag als erstes der neuen Regierungsmitglieder die ORF-"Pressestunde" besucht und die Gelegenheit genützt, die Dreier-Koalition wortreich zu verteidigen. Drei unterschiedliche Parteien hätten sich an einen Tisch gesetzt und ein gutes Regierungsprogramm zusammengebracht. Bestätigt wurde von ihr, dass der Stopp des Familiennachzugs von Asylberechtigten schon im kommenden Ministerrat sein wird.

Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet: Löscharbeiten dauern an

Schwarzau im Gebirge - Der Löscheinsatz im Rax-Schneeberg-Gebiet bei Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) geht auch am Sonntag fast unvermindert weiter, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber auf APA-Anfrage mit. 320 Feuerwehrleute sind seit den Morgenstunden wieder dabei, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Unterstützt werden sie von drei Löschhubschraubern. Die Ausbreitung des Waldbrandes konnte aber vorerst gestoppt werden. Rund fünf bis zehn Hektar dürften betroffen sein.

Ukraine meldet erneute Drohnen-Angriffswelle

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat die Ukraine nach ukrainischen Militärangaben erneut mit einer nächtlichen Angriffswelle überzogen. Insgesamt 119 Drohnen habe die russische Armee in der Nacht auf Sonntag gegen das Land gestartet, in sechs Regionen seien durch sie Schäden angerichtet worden. Weiters hieß es, 71 Drohnen seien über einem Dutzend Regionen des Landes sowie über der Hauptstadt Kiew abgefangen worden, 37 weitere hätten keine Schäden verursacht.

Syrischer Machthaber hat Kämpfe mit Assad-Anhängern erwartet

Kairo - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat die Bevölkerung angesichts des Konfliktes zwischen seinen Sicherheitskräften und alawitschen Kämpfern zur nationalen Einheit aufgerufen. Die aktuelle Entwicklung bewege sich im Rahmen der "erwartbaren Herausforderungen", sagte Sharaa in einem am Sonntag von arabischen Medien verbreiteten Video. Laut Aktivisten wurden in Syrien binnen zwei Tagen mehr als Tausend Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.

Papst verbrachte ruhige Nacht

Vatikanstadt - Nach mehr als drei Wochen im Krankenhaus reagiert Papst Franziskus gut auf die Therapien. Der 88-Jährige verbrachte eine ruhige Nacht in der römischen Universitätsklinik "Agostino Gemelli", in der er sich seit dem 14. Februar befindet, wie der Vatikan Sonntag früh mitteilte. Im Sonntagsgebet, das wie in den vergangenen drei Wochen im Wortlaut veröffentlicht wurde, dankte der Papst für die Behandlung der Ärzte und für die Gebete der Gläubigen.

Flüge fallen in Hamburg bereits heute wegen Warnstreik aus

Hamburg - Der Flughafen Hamburg liegt wegen eines überraschenden Warnstreiks genau zu Beginn der Frühjahrsferien lahm. Alle weiteren Flüge fallen aus, sagte Airport-Sprecherin Katja Bromm am Morgen. Es fänden den gesamten Tag über keine Abflüge und Ankünfte statt, der Flughafen sei geschlossen.

Benkos Familie zog offenbar aus Innsbrucker Villa aus

Innsbruck/Wien - Die Familie des insolventen Signa-Gründers Ren� Benko ist offenbar aus ihrer Villa im Innsbrucker Stadtteil Igls ausgezogen. Wie das deutsche "Manager Magazin" zuerst berichtete, soll die Laura Privatstiftung als Eigentümerin der Villa Pläne für einen Umbau haben: Ein Wellnesshotel soll in dem Gebäude hoch über der Innsbrucker Innenstadt entstehen.

SPD und CSU stimmen deutschen Koalitionsverhandlungen zu

München/Berlin - Nach der CSU hat sich auch die SPD-Führung einstimmig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen über die Bildung einer schwarz-roten Regierung in Deutschland ausgesprochen. Der Parteivorstand stimmte am Sonntag einer entsprechenden Empfehlung der Vorsitzenden Lars Klingbeil und Saskia Esken keine 24 Stunden nach Abschluss der Sondierungsgespräche mit der Union zu, wie die dpa erfuhr. Damit fehlt nur noch das Ja der CDU-Führung, die am Montag entscheiden will.

