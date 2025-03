Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet: Löscharbeiten dauern an

Schwarzau im Gebirge - Der Löscheinsatz im Rax-Schneeberg-Gebiet bei Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) geht auch am Sonntag fast unvermindert weiter, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber auf APA-Anfrage mit. 320 Feuerwehrleute sind seit den Morgenstunden wieder dabei, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Unterstützt werden sie von drei Löschhubschraubern. Die Ausbreitung des Waldbrandes konnte aber vorerst gestoppt werden. Rund fünf bis zehn Hektar dürften betroffen sein.

Stopp von Familiennachzug schon nächste Woche im Ministerrat

Wien - Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Sonntag als erstes der neuen Regierungsmitglieder die ORF-"Pressestunde" besucht und die Gelegenheit genützt, die Dreier-Koalition wortreich zu verteidigen. Drei unterschiedliche Parteien hätten sich an einen Tisch gesetzt und ein gutes Regierungsprogramm zusammengebracht. Bestätigt wurde von ihr, dass der Stopp des Familiennachzugs von Asylberechtigten schon im kommenden Ministerrat sein wird.

Österreich lehnt Asyl-Rückweisungen durch Deutschland ab

Berlin/Wien - In Deutschland streben die konservative Union (CDU und CSU) und die Sozialdemokraten (SPD) eine neue Regierungskoalition an. Sie beabsichtigen im Fall, dass sie zusammenkommen, Asylwerber an den Grenzen abzuweisen. Österreich hat dem Vorhaben aber eine Absage erteilt: Österreich werde solche Personen nicht annehmen, teilte das Innenministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur (dpa) laut einer Meldung vom Sonntag mit.

Syrischer Machthaber hat Kämpfe mit Assad-Anhängern erwartet

Kairo/Berlin - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat die Bevölkerung angesichts des Konfliktes zwischen seinen Sicherheitskräften und alawitschen Kämpfern zur nationalen Einheit aufgerufen. Die aktuelle Entwicklung bewege sich im Rahmen der "erwartbaren Herausforderungen", sagte Sharaa in einem am Sonntag von arabischen Medien verbreiteten Video. Laut Aktivisten wurden in Syrien binnen zwei Tagen mehr als Tausend Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.

Selenskyj: Mehr als 2.000 Luftangriffe in einer Woche

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einer Woche mit mehr als 2.100 russischen Angriffen aus der Luft zur weiteren Unterstützung seines Landes aufgerufen. Russland habe in dem Zeitraum fast 1.200 gelenkte Gleitbomben abgeworfen und dazu mit 870 Kampfdrohnen und 80 Raketen Ziele in der Ukraine angegriffen, teilte er am Sonntag auf Telegram mit. Selenskyj erinnerte daran, dass russische Waffen häufig mit ausländischen Bauteilen gefertigt würden.

Brutale Gruppenvergewaltigung in Indien

Neu-Delhi - In Indien ist es erneut zu eine brutalen Gruppenvergewaltigung gekommen: Zwei Frauen, darunter eine Touristin aus Israel, und drei Männer wurden in der Nähe der UNESCO-Welterbestätte Hampi im südlichen Bundesstaat Karnataka von mehreren Männern überfallen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Frauen wurden vergewaltigt. Zudem warfen die Angreifer die Männer in einen Kanal, an dem ihre Opfer gesessen hatten.

Secret Service schoss in Nähe vom Weißen Haus auf Mann

Washington - In der Nähe des Weißen Hauses ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Schießerei gekommen. Der für den Schutz des US-Präsidenten zuständige Secret Service teilte mit, dass man auf einen Bewaffneten nach einer Konfrontation geschossen habe. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Präsident Donald Trump sei zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht an Ort und Stelle gewesen, da er das Wochenende auf seinem Wohnsitz in Florida verbringe.

ÖBB-Fahrgastzahlen 2024 erneut gestiegen

Wien - Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) haben im Vorjahr über 511 Millionen Reisende in Bus und Bahn transportiert und damit erstmals über eine halbe Milliarde Fahrgäste verzeichnet. Im Nah- und Regionalverkehr stiegen die Passagierzahlen um 10 Prozent gegenüber 2023, im Fernverkehr blieben die Fahrgastzahlen stabil. Durch die neuen Nightjets steige auch die Nachfrage im Nachtzugsegment weiter, teilten die ÖBB am Sonntag mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red