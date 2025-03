Stopp von Familiennachzug schon nächste Woche im Ministerrat

Wien - Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Sonntag als erstes der neuen Regierungsmitglieder die ORF-"Pressestunde" besucht und die Gelegenheit genützt, die Dreier-Koalition wortreich zu würdigen. Drei unterschiedliche Parteien hätten sich an einen Tisch gesetzt und ein gutes Regierungsprogramm zusammengebracht. Bestätigt wurde von ihr, dass der Stopp des Familiennachzugs von Asylberechtigten schon im kommenden Ministerrat sein wird.

Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet: Löscharbeiten dauern an

Schwarzau im Gebirge - Der Löscheinsatz im Rax-Schneeberg-Gebiet bei Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) geht auch am Sonntag fast unvermindert weiter, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber auf APA-Anfrage mit. 320 Feuerwehrleute sind seit den Morgenstunden wieder dabei, Glutnester aufzuspüren und abzulöschen. Unterstützt werden sie von drei Löschhubschraubern. Die Ausbreitung des Waldbrandes konnte aber vorerst gestoppt werden. Rund fünf bis zehn Hektar dürften betroffen sein.

Feuerwehr-Großeinsatz bei Firmenbrand in Villach

Villach - Ein Brand eines Firmengebäudes in Villach hat Sonntagmittag zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren geführt. Rund 120 Feuerwehrleute löschten die Flammen, hieß es von der Hauptfeuerwache Villach zur APA. Am Außengelände der Firma waren Reifen in Brand geraten. Dies führte zu einer massiven Rauchentwicklung. Am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle und es wurde noch nach Glutnestern gesucht. Es gab keine Verletzten.

EU-Kommission für strenge Einreisesperren nach Abschiebungen

Brüssel - Gegen Migranten, die aus der EU abgeschoben werden, sollen nach dem Willen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Einreisesperren verhängt werden. Das kündigte sie am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Brüssel an. Am Dienstag will die Kommission einen Gesetzesvorschlag zu Rückführungen von Migranten vorlegen, die sich illegal in der EU aufhalten. Das sei ein Schlüsselelement der EU-Asylpolitik, so die Deutsche anlässlich der ersten 100 Tage ihrer zweiten Amtszeit.

Hattmannsdorfer will Belegpflicht bis 35 Euro abschaffen

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will im Rahmen des von ihm verkündeten Mittelstandspakets heuer die Belegausstellungspflicht bis 35 Euro abschaffen. Betriebe müssten dann für Beträge bis 35 Euro keinen Beleg mehr ausdrucken. Im Regierungsprogramm wurde für die Abschaffung kein Datum genannt. Wie bereits bekannt, plant die Regierung eine Erhöhung der Basispauschalierung für Gewerbetreibende und Freiberufler sowie eine NoVA-Befreiung für Transporter.

Österreich lehnt Asyl-Rückweisungen durch Deutschland ab

Berlin/Wien - In Deutschland streben die konservative Union (CDU und CSU) und die Sozialdemokraten (SPD) eine neue Regierungskoalition an. Sie beabsichtigen im Fall, dass sie zusammenkommen, Asylwerber an den Grenzen abzuweisen. Österreich hat dem Vorhaben aber eine Absage erteilt: Österreich werde solche Personen nicht annehmen, teilte das Innenministerium in Wien der Deutschen Presse-Agentur (dpa) laut einer Meldung vom Sonntag mit.

Syrischer Machthaber hat Kämpfe mit Assad-Anhängern erwartet

Kairo/Berlin - Der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat die Bevölkerung angesichts des Konfliktes zwischen seinen Sicherheitskräften und alawitschen Kämpfern zur nationalen Einheit aufgerufen. Die aktuelle Entwicklung bewege sich im Rahmen der "erwartbaren Herausforderungen", sagte Sharaa in einem am Sonntag von arabischen Medien verbreiteten Video. Laut Aktivisten wurden in Syrien binnen zwei Tagen mehr als Tausend Menschen getötet, die meisten von ihnen Zivilisten.

Selenskyj: Mehr als 2.000 Luftangriffe in einer Woche

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einer Woche mit mehr als 2.100 russischen Angriffen aus der Luft zur weiteren Unterstützung seines Landes aufgerufen. Russland habe in dem Zeitraum fast 1.200 gelenkte Gleitbomben abgeworfen und dazu mit 870 Kampfdrohnen und 80 Raketen Ziele in der Ukraine angegriffen, teilte er am Sonntag auf Telegram mit. Selenskyj erinnerte daran, dass russische Waffen häufig mit ausländischen Bauteilen gefertigt würden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red