Offenbar Massaker an Zivilbevölkerung in Syrien

Damaskus - Drei Monate nach dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad haben Einsatzkräfte der neuen islamistischen Machthaber nach übereinstimmenden Berichten Massaker an Hunderten Zivilisten verübt. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge wurden im Nordwesten des Landes seit Donnerstag mehr als 1.300 Menschen getötet, darunter mindestens 830 Angehörige der alawitischen Minderheit. Patriarch Johannes X. sprach auch von Massakern an Christen.

Waldbrand im Rax-Schneeberg-Gebiet unter Kontrolle

Schwarzau im Gebirge - Ein Waldbrand bei Schwarzau im Gebirge im Rax-Schneeberg-Gebiet (Bezirk Neunkirchen) hat das ganze Wochenende über für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Sonntagnachmittag habe man das Feuer unter Kontrolle gebracht und auf ein Areal von rund acht Hektar eingegrenzt, sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber zur APA. Bis zu 340 Feuerwehrleute und fünf Löschhubschrauber waren am Samstag im Einsatz, am Sonntag waren es noch 320 und drei Hubschrauber.

Stopp von Familiennachzug schon nächste Woche im Ministerrat

Wien - Frauen- und Wissenschaftsministerin Eva Maria Holzleitner (SPÖ) hat am Sonntag als erstes der neuen Regierungsmitglieder die ORF-"Pressestunde" besucht und die Gelegenheit genützt, die Dreier-Koalition wortreich zu würdigen. Drei unterschiedliche Parteien hätten sich an einen Tisch gesetzt und ein gutes Regierungsprogramm zusammengebracht. Bestätigt wurde von ihr, dass der Stopp des Familiennachzugs von Asylberechtigten schon im kommenden Ministerrat sein wird.

Deutsche Flughafen-Streiks treffen viele Österreich-Flüge

Wien/Berlin - Der 24-stündige Warnstreik an 13 deutschen Flughäfen am Montag wird bei allen Flügen von und nach Österreich zu Beeinträchtigungen oder gänzlichen Absagen führen. 45 Flüge zwischen Wien und deutschen Flughäfen werden abgesagt, wie der Flughafen Wien am Sonntag mitteilte. Auch zahlreiche Flüge zwischen deutschen Airports und Graz, Salzburg, Linz, Innsbruck und Klagenfurt sind betroffen.

Selenskyj: Mehr als 2.000 Luftangriffe in einer Woche

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nach einer Woche mit mehr als 2.100 russischen Angriffen aus der Luft zur weiteren Unterstützung seines Landes aufgerufen. Russland habe in dem Zeitraum fast 1.200 gelenkte Gleitbomben abgeworfen und dazu mit 870 Kampfdrohnen und 80 Raketen Ziele in der Ukraine angegriffen, schrieb er am Sonntag auf Telegram. Auch die ukrainischen Einheiten in der von ihnen besetzten westrussischen Region Kursk geraten immer mehr unter Druck.

USA für von der Leyen trotz "Differenzen" Verbündete Europas

Brüssel - Die Europäische Union betrachtet die Vereinigten Staaten trotz der Drohungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump weiterhin als Verbündeten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen antwortete am Sonntag in Brüssel auf die Frage, ob die EU ihre Haltung gegenüber Washington ähnlich wie bereits gegenüber Peking neu definieren müsse, mit einem "klaren Nein". Es gebe "eine völlig andere Beziehung zu den Vereinigten Staaten als zu China".

Hattmannsdorfer will Belegpflicht bis 35 Euro abschaffen

Wien - Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) will im Rahmen des von ihm verkündeten Mittelstandspakets heuer die Belegausstellungspflicht bis 35 Euro abschaffen. Betriebe müssten dann für Beträge bis 35 Euro keinen Beleg mehr ausdrucken. Im Regierungsprogramm wurde für die Abschaffung kein Datum genannt. Wie bereits bekannt, plant die Regierung eine Erhöhung der Basispauschalierung für Gewerbetreibende und Freiberufler sowie eine NoVA-Befreiung für Transporter.

Feuerwehr-Großeinsatz bei Firmenbrand in Villach

Villach - Ein Brand eines Firmengebäudes in Villach hat Sonntagmittag zu einem Großeinsatz der umliegenden Feuerwehren geführt. Rund 120 Feuerwehrleute löschten die Flammen, hieß es von der Hauptfeuerwache Villach zur APA. Am Außengelände der Firma waren Reifen in Brand geraten. Dies führte zu einer massiven Rauchentwicklung. Am Nachmittag war das Feuer unter Kontrolle und es wurde noch nach Glutnestern gesucht. Es gab keine Verletzten.

