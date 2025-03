Ukraine weltgrößter Waffenimporteur, USA als Nutznießer

Stockholm/Wien - Die Ukraine ist erstmals größter Rüstungsimporteur der Welt. 8,8 Prozent aller Waffenimporte der Jahre 2020 bis 2024 entfielen auf das von Russland angegriffene Land, zeigt ein am Montag veröffentlichter Bericht des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Größter Nutznießer der europäischen Wiederaufrüstung sind die USA, die ihren Marktanteil als Rüstungsexporteur von 35 auf 43 Prozent steigerten. Erstmals an zweiter Stelle ist Frankreich, das Russland überholte.

Trump rechnet mit Unterzeichnung von Rohstoff-Abkommen

Washington - US-Präsident Donald Trump geht davon aus, dass die Ukraine ein Abkommen über Bodenschätze mit seinem Land unterzeichnen wird. "Sie werden das Mineralienabkommen unterzeichnen, aber ich möchte, dass sie Frieden wollen... Das haben sie bisher nicht in dem Maße gezeigt, wie sie es sollten", sagte er am Sonntag (Ortszeit) an Bord der Regierungsmaschine Air Force One. Von den Gesprächen mit ukrainischen Regierungsvertretern in Saudi-Arabien erwartet Trump "gute Ergebnisse".

Seoul: Nordkorea feuerte mehrere ballistische Raketen ab

Seoul/Pjöngjang - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben am Montag eine Reihe von ballistischen Raketen abgefeuert. Die nicht identifizierten Geschoße seien in Richtung des Gelben Meers geflogen, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Armee in Seoul. Der Abschuss erfolgte, nachdem Nordkorea scharfe Kritik an den gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas geübt hatte.

Wiederkehr setzt ganz auf Neuauflage von Rot-Pink in Wien

Wien - Wiens NEOS-Chef Christoph Wiederkehr setzt ganz auf eine Neuauflage der Koalition mit der SPÖ nach der Gemeinderatswahl am 27. April. Seine Aufgabe als Spitzenkandidat will der Anfang März angelobte Neo-Bildungsminister "selbstverständlich voll wahrnehmen" und als Parteichef der Wiener NEOS für Wien Politik machen, eine Funktion in Wien strebe er aber nicht mehr an. Als Minister fühle er sich "verantwortlich für alle Schulen in Österreich", sagte er im Interview mit der APA.

Syrische Massaker-Verantwortliche sollen bestraft werden

Damaskus - Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa hat nach der tödlichen Gewalt im Westen des Landes eine Bestrafung aller Verantwortlichen zugesichert. "Wir werden mit Entschlossenheit und ohne Nachsicht jeden zur Rechenschaft ziehen, der am Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung beteiligt war", sagte al-Sharaa in einer Videobotschaft. Er kündigte zudem die Einsetzung eines Komitees an, das den "zivilen Frieden" im Land gewährleisten soll, sagte Sharaa am Sonntag weiter.

Ex-Notenbankchef Carney wird Trudeau-Nachfolger in Kanada

Ottawa - Der ehemalige Zentralbankchef Mark Carney wird neuer Vorsitzender der regierenden Liberalen Partei in Kanada. Das ergab eine Abstimmung unter Parteimitgliedern, deren Ergebnis am Sonntagnachmittag (Ortszeit) bekannt gegeben wurde. Als Nachfolger von Justin Trudeau wird der 59-jährige Wirtschaftsexperte auch das Amt des Ministerpräsidenten übernehmen und als Spitzenkandidat seiner Partei bei voraussichtlichen Neuwahlen im zweitgrößten Flächenstaat der Welt antreten.

Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen

Berlin - In Deutschland haben am Montag Warnstreiks an 13 Flughäfen begonnen. Seit Mitternacht sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und der Luftsicherheitsbereiche in verschiedenen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi bestätigte. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern. Hintergrund ist ein Tarifstreit im öffentlichen Dienst vor der nächsten Verhandlungsrunde am Freitag.

Asylwerber leisteten 250.000 Stunden gemeinnütziger Arbeit

Wien - Asylwerber haben seit vergangenen Juli knapp 250.000 Stunden an gemeinnütziger Arbeit geleistet. Das geht aus einer Aufstellung des Innenministeriums hervor. 70 Prozent der in der Grundversorgung des Bundes untergebrachten Flüchtlinge gingen Aufgaben wie Grünflächenbetreuung nach. Die übrigen verweigerten entsprechende Jobs und mussten so mit gekürztem Taschengeld leben.

