Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen legen Flugverkehr lahm

Berlin/Frankfurt am Main - Die deutsche Gewerkschaft Verdi hat ihre Warnstreiks an 13 deutschen Flughäfen begonnen und damit große Teile des Flugverkehrs lahmgelegt. Seit 0.00 Uhr sind Beschäftigte aus dem öffentlichen Dienst der Flughafenbetreiber, den Bodenverkehrsdiensten und den Luftsicherheitsbereichen in verschiedenen Tarifkonflikten im Ausstand, wie ein Sprecher der Gewerkschaft bestätigte. Der Warnstreik soll 24 Stunden dauern. Auch Österreich ist davon betroffen.

Waldbrand-Löscheinsatz im Rax-Schneeberg-Gebiet geht weiter

Schwarzau im Gebirge - Ein am Samstag ausgebrochener Waldbrand bei Schwarzau im Gebirge im Rax-Schneeberg-Gebiet (Bezirk Neunkirchen) hat die Feuerwehr am Montag weiter beschäftigt. Rund 200 Mitglieder seien aufgeboten und zwei Hubschrauber "auf Standby", sagte Bezirkskommandant Josef Huber zur APA. Er sprach von einem "kräfteraubenden Einsatz im steilen Gelände". "Der Boden wird aufgegraben und Glutnester werden abgelöscht", berichtete Huber. Ein Einsatzende war vorerst nicht absehbar.

Niederschlagsdefizit für Landwirte derzeit noch kein Problem

Wien - Für die österreichische Landwirtschaft stellt das jüngste Niederschlagsdefizit noch kein Problem dar. Mit den im vorigen Herbst gespeicherten Wassermengen seien die Pflanzen "relativ gut versorgt", sagte Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger in einem Statement gegenüber der APA. Vollständige Entwarnung gibt die Kammer allerdings nicht. "Wir starten quasi mit leerem Tank in die neue Saison."

Niederschlagsmenge in Österreich 54 Prozent unter dem Mittel

Wien - Die Niederschlagsmenge für ganz Österreich liegt heuer bisher 54 Prozent unter dem Mittel. Entsprechend bemerkenswert ist die anhaltende Dürreperiode auch für Klaus Haslinger, Klimaforscher bei der Geosphere Austria. Wenn in den kommenden drei bis vier Wochen nicht stärkere Niederschläge kommen, könnte das Wetterphänomen auch Auswirkungen auf die einsetzende Vegetation haben.

Ukraine will in Jeddah See- und Luft-Waffenruhe vorschlagen

Jeddah - Die Ukraine will im Krieg mit Russland nach Angaben aus Kiewer Regierungskreisen bei den anstehenden Gesprächen mit US-Vertretern in Saudi-Arabien eine Waffenruhe in der Luft und zur See vorschlagen. Diese Arten der Waffenruhe seien "einfach umzusetzen und zu überwachen" und daher ein guter Anfang, sagte ein ukrainischer Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Kiew.

Meinl-Reisinger besucht die Ukraine am Freitag

Wien - Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) besucht am Freitag die Ukraine. Das bestätigte ihr Sprecher am Montag der APA. In Kiew sind unter anderem ein Treffen mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Andrij Sybiha sowie der Besuch des Kinderkrankenhauses Ochmatdyt geplant, das im Vorjahr von einer Rakete getroffen wurde. In der österreichischen Botschaft soll es einen Empfang geben, an dem auch Wirtschaftstreibende und Hilfsorganisationen teilnehmen.

Ende von Militäreinsatz in Syrien verkündet

Damaskus/Wien - Nach tagelangen Kämpfen mit mutmaßlichen Massakern an hunderten Zivilisten in der Küstenregion im Westen Syriens hat die islamistisch geführte Übergangsregierung den dortigen Militäreinsatz für beendet erklärt. Der Einsatz sei "erfolgreich" verlaufen, erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur SANA. Alle Ziele seien erreicht, der "Militäreinsatz" werde daher eingestellt.

Ex-BVT-Kollege mit Erinnerungslücken bei Ott-Prozess

Wien/Salzburg - Mit der Zeugenaussage eines ehemaligen Kollegen Otts beim damaligen Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) ist am Montag der Prozess gegen den ehemaligen BVT-Chefinspektor Egisto Ott und den Ex-FPÖ-Nationalratsabgeordneten Hans-Jörg Jenewein fortgesetzt worden. Der Ex-Kollege machte allerdings häufig Erinnerungslücken geltend. So konnte er sich etwa nicht erinnern, ob er unter einem bestimmten Nickname mit Ott gechattet hatte.

