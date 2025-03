KTM-Werk fuhr Produktion wieder hoch

Mattighofen - Beim Motorradhersteller KTM in Mattighofen (Bezirk Braunau) ist am Montag die Produktion, die seit 13. Dezember stillgestanden war, wieder gestartet worden. Ganz überstanden ist die Insolvenz noch nicht: Der Sanierungsplan wurde von den Gläubigern zwar angenommen und eine Geldspritze des indischen Miteigentümers Bajaj ermöglicht das Hochfahren des Werks, aber die Suche nach einem Investor läuft noch.

OECD senkt weltweite Konjunkturprognose: Zollstreit belastet

Paris - Die Industriestaaten-Organisation OECD hat ihre Wachstumsprognosen für die Weltwirtschaft auch wegen der von den USA ausgehenden Zollkonflikte gesenkt. Sie soll heuer um 3,1 Prozent und 2026 dann um 3,0 Prozent zulegen, hieß es in den am Montag veröffentlichten Vorhersagen. Im Dezember waren von der in Paris ansässigen Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) noch jeweils 3,3 Prozent erwartet worden.

Trauer in Nordmazedonien nach tödlichem Brand bei Konzert

Skopje - Nach dem tödlichen Brand bei einem Hip-Hop-Konzert in Nordmazedonien herrscht in dem Balkanstaat Staatstrauer. Die Flaggen wehten am Montag auf halbmast in Trauer um die 59 Menschen, die in der Nacht auf Sonntag bei der Brandkatastrophe in einem Club in der Stadt Kocani ums Leben gekommen waren. Den Ermittlungen zufolge war das Feuer offenbar durch Pyrotechnik während der Bühnenshow ausgelöst worden, welche die brennbare Deckenverkleidung des Clubs in Brand setzte.

EU-Außenministerrat zur Ukraine - Hilfskonferenz für Syrien

Brüssel/Damaskus/Kiew (Kyjiw) - Im Zentrum des Treffens der Außenministerinnen und Außenminister der EU am Montag in Brüssel stehen die Lage in der Ukraine und Syrien sowie die belasteten transatlantischen Beziehungen. EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas dringt auf weitere Hilfen für die Ukraine in Milliardenhöhe. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) zeigte sich vor dem Treffen grundsätzlich positiv gegenüber dem Vorschlag, es sei aber noch vieles zu prüfen. Es ist ihre erste Teilnahme in diesem Format.

Trump will am Dienstag mit Putin sprechen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat für Dienstag ein Telefonat mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin über einen Frieden in der Ukraine angekündigt. "Wir wollen sehen, ob wir diesen Krieg zu einem Ende bringen können", sagte Trump am späten Sonntagabend vor Journalisten an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One auf einem Flug von Florida nach Washington. "Vielleicht kriegen wir das hin, vielleicht nicht, aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Chance."

Ukraine will in russischem Gebiet Kursk weiterkämpfen

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hält nach offiziellen Angaben auch nach dem Rückzug aus der Kleinstadt Sudscha weiterhin Positionen im westrussischen Gebiet Kursk. "Wir haben weiterhin eine signifikante Zahl an (Quadrat-)Kilometern feindlichen Territoriums unter Kontrolle", sagte der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umjerow dem US-Sender Fox News, das am Sonntagnachmittag (US-Ostküstenzeit) ausgestrahlt wurde.

USA setzen Angriffe gegen Houthi-Miliz im Jemen fort

Sanaa/Washington - Die USA setzen ihre Militärschläge gegen die Houthi-Miliz im Jemen fort. Die Einsätze gingen weiter, teilte das zuständige US-Kommando CENTCOM in der Nacht auf Montag auf der Plattform X mit. Die pro-iranische Miliz griff nach eigenen Angaben am Montag erneut einen US-Flugzeugträger im Roten Meer an. Die Miliz habe "aus Vergeltung" zum zweiten Mal binnen 24 Stunden Raketen und Drohnen auf die "USS Harry Truman" und mehrere Begleitschiffe abgefeuert, hieß es.

Wieder Strom in Havanna nach 48 Stunden Blackout

Havanna - Nach dem rund 48-stündigen landesweiten Stromausfall auf Kuba gibt es zumindest in der Hauptstadt Havanna wieder Elektrizität. Mehr als 94 Prozent der Anschlüsse seien wieder versorgt, meldete der staatliche Versorger UNE. Im Rest des Landes aber fließt in vielen Regionen weiterhin kein Strom. Die Stabilisierung des veralteten Stromnetzes in dem sozialistischen Karibikstaat kommt nur langsam voran.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red