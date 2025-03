Israel ruft Bewohner der Grenzgebiete in Gaza zur Flucht auf

Gaza/Tel Aviv - Nach den schweren Luftangriffen auf Ziele der Hamas im Gazastreifen hat Israels Armee Bewohner der dortigen Grenzgebiete zur Flucht aufgerufen. Sie warnte am Dienstag besonders die Bewohner einiger Stadtteile von Khan Younis im Süden sowie Beit Hanun im Norden des Küstenstreifens. Sie habe dort begonnen, gegen die Terrormiliz Hamas vorzugehen. Nach palästinensischen Angaben wurden bisher über 400 Menschen getötet, darunter mehrere hochrangige Hamas-Funktionäre.

Trump und Putin reden am Telefon über Ukraine-Krieg

Washington/Moskau - US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wollen am Dienstag bei einem Telefonat über eine mögliche Beendigung des Krieges in der Ukraine sprechen. Der Kreml bestätigte nach einer Ankündigung Trumps, dass das Telefonat vorbereitet werde. Nach Angaben des russischen Präsidialamtes soll das Gespräch zwischen 14.00 und 16.00 Uhr (MEZ) stattfinden. Trump betonte im Vorfeld, sich auf das Gespräch mit Putin "sehr zu freuen".

Dreierkoalition berät bei Klausur über Industriestrategie

Wien - Die Dreierkoalition denkt bei ihrer ersten Klausur im Bundeskanzleramt darüber nach, wie sie Österreichs Wirtschaft beleben kann. Im Vordergrund stehen Gespräche über eine Industriestrategie sowie der Startschuss für eine Reform des Energiemarktes, sagte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) vor dem Start des Treffens. Beratend sitzen dazu der Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS), Holger Bonin, und Wifo-Chef Gabriel Felbermayr mit am Tisch.

Musk-Team übernahm Kontrolle über US-Friedensinstitut

Washington - Die von Tech-Milliardär und Präsidentenberater Elon Musk geführte US-Regierungsabteilung für staatliche Effizienz (DOGE) hat bei ihrem rabiaten Vorgehen zur Senkung der Staatsausgaben erneut für Schlagzeilen gesorgt. DOGE-Vertreter verschafften sich am Montag (Ortszeit) mit Hilfe der Polizei Zutritt zum in Washington ansässigen United States Institute of Peace (USIP), eine vom Kongress finanzierte Institution, und warfen den bisherigen Präsidenten George Moose raus.

Deutscher Bundestag ringt um Finanzpaket

Berlin - In einer emotionalen Debatte hat der Deutsche Bundestag die Pläne für das Milliarden-Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur diskutiert. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) rechtfertigte die geplanten Milliardenschulden mit der Sicherheit Deutschlands, Europas und der NATO. "Es ist ein Krieg auch gegen unser Land, der täglich stattfindet", sagte der mutmaßliche nächste Kanzler mit Blick auf Russland. Er kündigte Sparmaßnahmen und einen Rückbau der Bürokratie an.

Mieten plus Betriebskosten 2024 um 4,5 Prozent gestiegen

Wien - Die Mieten inklusive Betriebskosten sind 2024 im Vergleich zum Jahr davor im Schnitt um 4,5 Prozent teurer geworden. Von 2022 auf 2023 betrug der Anstieg noch 7,4 Prozent. Betroffen waren 1,79 Millionen Hauptmietwohnungen in Österreich, ein Viertel war befristet, im Durchschnitt betrug die Mietdauer 11,4 Jahre. 2024 kostete eine Hauptmietwohnung inklusive Betriebskosten im Schnitt 653,60 Euro, das entspricht 9,8 Euro je Quadratmeter, so die Statistik Austria.

EU-weit drei Prozent weniger Todesopfer bei Verkehrsunfällen

Brüssel - 2024 wurden laut EU-Kommission um drei Prozent weniger Menschen bei Verkehrsunfällen getötet als im Jahr davor. Das seien 600 verlorene Menschenleben weniger. Die Kommission hat am Dienstag in Brüssel vorläufige Zahlen zu den Verkehrstoten im Vorjahr veröffentlicht. In Österreich wurden 2024 um 13 Prozent weniger Menschen getötet als 2023. In der gesamten EU verloren im vergangenen Jahr rund 19.800 Menschen im Verkehr ihr Leben.

Festnahmen nach Angriff auf Akademikerball-Besucher in Graz

Graz - Nachdem Ende März ein 60-jähriger Besucher des Grazer Akademikerballes am Heimweg niedergeschlagen und schwer verletzt worden war, sind nun sieben Tatverdächtige ausgeforscht und festgenommen worden. Von den Verdächtigen ist eine 23-jährige Frau umfassend geständig, teilte die Polizei am Dienstag in einer Aussendung mit.

