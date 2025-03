Marterbauer erwartet "zwei harte Jahre"

Wien - Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) stimmt die Österreicher angesichts der schwierigen Budgetlage auf "zwei harte Jahre" ein. Im APA-Interview meint er: "Man kann kein Budget sanieren, ohne dass man es merkt." Verständnis äußert Marterbauer für die finanziellen Nöte der Gemeinden und verweist auf anstehende Gespräche zum inner-österreichischen Stabilitätspakt. Eine Arbeitszeitverkürzung erwartet er auf Sozialpartner-Ebene.

Istanbuler Bürgermeister Imamoğlu verhaftet

Istanbul - Wenige Tage vor seiner geplanten Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der größten Oppositionspartei in der Türkei ist der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu verhaftet worden. Er ist einer der wichtigsten Kontrahenten von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan. Ihm wird etwa die Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen. Die Partei CHP wollte Imamoğlu am Sonntag offiziell zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 küren.

Kokain in Österreich am Vormarsch, Cannabis an der Spitze

Innsbruck/Wien - Der Drogenkonsum in Österreich scheint laut den jährlich durchgeführten Abwasseranalysen des Instituts für Gerichtliche Medizin (GMI) an der Medizinischen Universität Innsbruck im Jahr 2024 den Trends der Vorjahre zu folgen. Während Cannabis die Nummer eins unter den verbotenen Drogen blieb, befand sich Kokain weiter am Vormarsch. Im Westen wurden indes mehr Stimulanzien und synthetische Drogen konsumiert als im Osten, teilte die Universität am Mittwoch mit.

Ukrainer reagieren skeptisch auf Trumps Deal mit Putin

Washington - Die Folgen der zwischen US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin erzielten Vereinbarung im Ukraine-Krieg sind ungewiss. Aus Washington, Moskau und Kiew gab es unterschiedliche Interpretationen zum Inhalt der Abmachung und ihren Erfolgsaussichten. Sicher ist nur, dass es nicht zu der von Trump angestrebten Einigung auf eine vollständige Waffenruhe von 30 Tagen kam - und in der Ukraine auch in der Nacht auf Mittwoch wieder Luftalarm herrschte.

Regierung will Orientierungsklassen in ganz Österreich

Wien - Kinder und Jugendliche, die über die Familienzusammenführung nach Österreich kommen, sollen künftig zuerst einige Zeit in sogenannten Orientierungsklassen verbringen. Erst nachdem ihnen dort erste Deutschkenntnisse und Grundfertigkeiten für den Schulbesuch vermittelt wurden, sollen sie in eine Regel- oder Deutschförderklasse kommen. Ähnliche Modelle gibt es in Wien und Vorarlberg, im Ministerrat soll am Mittwoch die Ausarbeitung eines bundesweiten Modells beschlossen werden.

US-Militär setzt Angriffe auf Houthis im Jemen fort

Sanaa - Das US-Militär greift erneut Stellungen der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen an. Die Operationen gegen die Terrormiliz würden fortgesetzt, teilte das zuständige US-Regionalkommando Centcom in der Nacht auf Mittwoch auf der Plattform X mit. Dazu wurden zwei Videos veröffentlicht, auf denen von einem Flugzeugträger startende Kampfflugzeuge sowie ein Raketenangriff zu sehen sind. Weitere Einzelheiten zu den Angriffen nannte Centcom nicht.

Steinzeitlicher Mammut-Schlachtplatz in NÖ entdeckt

Wien/Perschling - Archäologen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) haben in Langmannersdorf (NÖ) einen steinzeitlichen Schlachtplatz für Mammuts entdeckt. Bei Ausgrabungen in dem nordöstlich von St. Pölten liegenden Ort stießen sie auf die 25.000 Jahre alten Überreste von mindestens fünf erlegten Mammuts und auf Steinwerkzeuge. Die Forscher gehen von mehreren Dutzend dieser Tiere aus, deren Fleisch von Mammutjägern dort verwertet und deren Elfenbein verarbeitet wurde.

