Bundesweites Handyverbot an Schulen kommt mit 1. Mai

Wien - Das von Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) angekündigte bundesweite Handyverbot in den ersten acht Schulstufen soll ab 1. Mai gelten. Volks-, Mittel-, Sonderschulen und AHS-Unterstufen sollen grundsätzlich handyfreie Zonen werden. Schulen können aber autonom Ausnahmen festlegen, etwa wenn Handys zu Unterrichtszwecken genutzt werden. Parallel sollen Maßnahmen zur digitalen Bildung an den Schulen forciert werden, erklärte Wiederkehr am Mittwoch nach dem Ministerrat.

Inflation im Februar bei 3,2 % - Eurozone 2,3 %

Wien - Die Inflation in Österreich bleibt hoch, erst recht im Vergleich zur Eurozone. Die Teuerung hierzulande hat im Februar 3,2 Prozent betragen und war damit gleich hoch wie im Jänner 2025. Besonders Strom verteuerte sich im Jahresvergleich kräftig. Die Inflation in der Eurozone ist im Februar etwas stärker zurückgegangen als zunächst erwartet. Die Verbraucherpreise legten im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat um 2,3 Prozent zu.

Entscheidende OGH-Tage für Grasser: Es geht um 8 Jahre Haft

Wien/Linz - Am morgigen Donnerstag stehen entscheidende Tage für Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und ehemalige Freunde sowie Geschäftspartner an. Der Oberste Gerichtshof (OGH) in Wien entscheidet, ob das erstinstanzliche Urteil gegen den ehemaligen "Schwiegersohn der Nation" hält und Grasser für acht Jahre in Haft muss. Es ist dies der (vorläufige) Schlussstrich unter einen Immobiliendeal, der seit nunmehr 21 Jahren die Republik beschäftigt.

Seniorenrat-Kritik an Erhöhung der Krankenversicherung

Wien - Der Seniorenrat hat am Mittwoch massive Kritik an der von der Regierung geplanten Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten geübt. "Wir lehnen ab, dass Senioren als Ausfallhaftung für Budgetlöcher genommen werden", sagte der Präsident des SPÖ-nahen Pensionistenverbands, Peter Kostelka, bei einer Pressekonferenz. "Wir werden alle Maßnahmen ergreifen und Gespräche führen, um eine Veränderung zu erreichen", betonte ÖVP-Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec.

Istanbuler Bürgermeister Imamoğlu verhaftet

Istanbul - Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoğlu ist am Mittwoch verhaftet worden. Dem wohl wichtigsten Kontrahenten von Staatschef Recep Tayyip Erdoğan wird unter anderem die Unterstützung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen. Die sozialdemokratische Oppositionspartei CHP wollte Imamoğlu am Sonntag offiziell zu ihrem Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im Jahr 2028 küren.

Regierung will Orientierungsklassen in ganz Österreich

Wien - Kinder und Jugendliche, die über die Familienzusammenführung nach Österreich kommen, sollen künftig zuerst einige Zeit in sogenannten Orientierungsklassen verbringen. Erst nachdem ihnen dort erste Deutschkenntnisse und Grundfertigkeiten für den Schulbesuch vermittelt wurden, sollen sie in eine Regel- oder Deutschförderklasse kommen. Ähnliche Modelle gibt es schon in Wien und Vorarlberg, im Ministerrat wurde am Mittwoch die Ausarbeitung eines bundesweiten Modells beschlossen.

Putin droht mit weiteren Gebietsforderungen

Washington/Berlin/Jeddah - Russlands Präsident Wladimir Putin will einem Medienbericht zufolge weitere Gebiete in der Ukraine beanspruchen, wenn Kiew jetzt nicht schnell den bisherigen Forderungen Moskaus zustimmt. Die Ukraine müsse den Verlust der Krim und der Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson anerkennen, soll Putin der Tageszeitung "Kommersant" zufolge bei einem Treffen mit russischen Unternehmern hinter verschlossenen Türen gesagt haben.

Weitere Palästinenser bei Beschuss in Gazastreifen getötet

Gaza - Bei neuem Beschuss Israels im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben weitere Menschen getötet worden. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von 14, der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz in Gaza von 13 Toten. Die israelische Armee teilte mit, im nördlichen Gazastreifen sei in der Nacht auf Mittwoch ein militärisches Ziel der islamistischen Terrororganisation Hamas angegriffen worden.

