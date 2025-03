USA und Russland nehmen Ukraine-Verhandlungen auf

Riad - Vertreter der USA und Russlands haben in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad Gespräche über die Beendigung des Kriegs in der Ukraine begonnen. Das für 10.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ) angesetzte Treffen finde hinter verschlossenen Türen im Hotel "Ritz Carlton" statt, berichtete Russlands staatliche Nachrichtenagentur TASS.

Russische Desinformationskampagne in Österreich aufgedeckt

Wien - Im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen gegen eine bulgarische Staatsangehörige haben Ermittlerinnen und Ermittler der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) "eine umfangreiche russische Desinformationskampagne in Österreich" aufgedeckt. Die Frau stehe im Verdacht, für Russland spioniert zu haben und maßgeblich für die Durchführung einer von dort aus gesteuerten Desinformationsoperation verantwortlich zu sein, teilte die DSN am Montag in einer Aussendung mit.

Globaler Energiehunger stieg 2024 fast doppelt so schnell

Wien/Paris - Der weltweite Energieverbrauch ist 2024 deutlich schneller gestiegen als in den Jahren davor. Zwar war die Zunahme des Energiebedarfs mit 2,2 Prozent geringer als das globale Wirtschaftswachstum von 3,2 Prozent, aber immer noch fast doppelt so stark wie im letzten Jahrzehnt. Haupttreiber dieser Entwicklung war der Stromverbrauch, aber auch die Nachfrage nach Erdgas, Öl und Kohle ist gestiegen, wie aus dem jüngsten Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) hervorgeht.

Israel tötet Hamas-Funktionär bei "gezieltem" Angriff

Tel Aviv/Gaza - Bei einem gezielten israelischen Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen ist Sonntagabend der Hamas-Funktionär Ismail Barhoum getötet worden. Die Terrororganisation bestätigte Barhoums Tod und den zweier weiterer Personen. Die israelische Armee erklärte, der Angriff erfolgte mit Präzisionsmunition, um den Schaden zu begrenzen. Seit Wiederaufnahme der Angriffe tötete Israel vier Hamas-Funktionäre. Israel und die USA machen die Hamas für neue Kampfhandlungen verantwortlich.

Pariser wollen Autos aus Hunderten Straßen verbannen

Paris - Die Bewohner von Paris haben dafür gestimmt, Hunderte Straßen der Stadt für Autos zu sperren. Bei einer Bürgerbefragung sprach sich eine klare Mehrheit dafür aus, 500 neue autofreie Straßen zu schaffen. An der Abstimmung beteiligten sich gerade einmal vier Prozent der knapp 1,4 Millionen eingetragenen Wählerinnen und Wähler. In den kommenden Jahren könnten damit in Paris 10.000 Parkplätze wegfallen. Autofahrer müssten sich auf Umwege einstellen.

Ex-Freund von missbrauchter Zwölfjähriger vor Gericht

Wien - Am Montag muss sich der Ex-Freund jenes Mädchens am Landesgericht verantworten, das zwischen Februar und Juni 2023 in Wien-Favoriten von mehreren Jugendlichen missbraucht worden sein soll. Die Betroffene war damals zwölf Jahre alt. Der Ex-Freund der Schülerin soll ab ihrem 13. Geburtstag von September 2023 bis Anfang 2024 - dann ging die Beziehung in die Brüche - wiederholt einvernehmlichen Sex mit dem Mädchen gehabt haben.

