Trump: US-Sonderzölle von 25 Prozent auf ausländische Autos

Washington - US-Präsident Donald Trump will Sonderzölle auf alle Autos, die nicht in den USA gefertigt werden, in Höhe von 25 Prozent erheben. Das teilte der Republikaner am Mittwoch im Weißen Haus von Washington mit. Autohersteller würden dann in die USA ziehen und Fabriken bauen, verkündete der Republikaner zur Unterzeichnung eines entsprechenden Erlasses. Die EU will die Maßnahmen prüfen, laut Ökonomen dürften sich die Auswirkungen auf die deutsche Autoindustrie in Grenzen halten.

Stocker-Fragestunde und ORF-Gremienreform im Nationalrat

Wien - Am zweiten und letzten Tag der Plenarwoche beschließt der Nationalrat die ORF-Gremienreform. Sie sieht vor, dass die Bundesregierung künftig nur noch sechs Mitglieder in den 35-köpfigen ORF-Stiftungsrat entsendet. Ebenfalls am Donnerstag am Programm steht eine Änderung beim Nationalfonds, dessen Vorsitzender derzeit noch Nationalratspräsident Walter Rosenkranz (FPÖ) ist. Starten wird die Sitzung mit einer Fragestunde, Gast ist Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP).

US-Berufungsgericht bestätigt Stopp von Abschiebeflügen

Washington - Ein US-Berufungsgericht hat den von einem Bundesrichter angeordneten Stopp von Abschiebeflügen auf Grundlage eines Gesetzes aus dem Jahr 1798 bestätigt. Das Bundesberufungsgericht der Hauptstadt Washington wies am Mittwoch einen Antrag der Regierung von Präsident Donald Trump zurück, den Abschiebestopp aufzuheben.

Geheimchat-Affäre: Musk an interner Untersuchung beteiligt

Washington/Sanaa - Elon Musk wird laut Weißem Haus in die interne Untersuchung zur Geheimchat-Affäre eingebunden. Bei der Klärung der Frage, wie die Telefonnummer eines Journalisten im Gruppenchat der US-Regierung landen konnte, habe der Tech-Milliardär "angeboten, seine technischen Experten darauf anzusetzen", hieß es am Mittwoch in Washington. Die Untersuchung werde zudem vom Nationalen Sicherheitsrat sowie dem Büro des Rechtsberaters im Weißen Haus geführt.

"Koalition der Willigen" berät in Paris zu Ukraine-Krieg

Paris - Bei einem Gipfeltreffen zur Unterstützung der Ukraine soll es am Donnerstag um Sicherheitsgarantien für den Fall einer Waffenruhe zwischen Kiew und Moskau gehen. Zu den Beratungen der "Koalition der Willigen" in Paris werden Spitzenvertreter aus 31 Ländern erwartet, teilte der �lys�e-Palast mit. Festgezurrt werden soll ein mehrschichtiges Konzept militärischer Garantien und Hilfen für die Ukraine, das unter Federführung von Frankreich und Großbritannien erarbeitet wird.

Burgstaller-Angreifer wird vor Gericht Geständnis ablegen

Wien - Der 23-Jährige, der am 14. Dezember 2024 vor einer Wiener Innenstadt-Disco dem Rapid-Stürmer Guido Burgstaller einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und den Fußballer schwer verletzt hatte, wird am Donnerstag am Landesgericht ein Geständnis ablegen. Das kündigte sein Verteidiger Klaus Ainedter an. Dem bisher Unbescholtenen droht eine Strafe zwischen sechs Monaten und fünf Jahren.

Prozess gegen Mutter nach Fleischwolf-Unfall ihres Kindes

Wien - Die Mutter einer Zweijährigen muss sich am Donnerstag vor dem Wiener Straflandesgericht verantworten, nachdem sie einen schweren Unfall ihres Kindes zu verantworten hat. Das Mädchen hat am 2. Februar in der Wohnung in Ottakring einen Fleischwolf in Betrieb gesetzt, der sich am Fußboden im Wohnzimmer befand, und hineingegriffen. Das Mädchen verlor seine linke Hand. Die Frau muss sich nun wegen Vernachlässigens Unmündiger mit schweren Dauerfolgen verantworten.

Wifo/IHS legen neue Konjunkturprognose für 2025 und 2026 vor

Wien - Angesichts der geplanten Sparmaßnahmen der Regierung wird die neue Wirtschafts- und Budgetdefizitprognose von Wifo und IHS mit Spannung erwartet. Die Wirtschaftsforscher legen am Donnerstag (10.00 Uhr) ihre neue Konjunkturprognose für 2025 und 2026 vor. Aufgrund der schwachen Wirtschaftsentwicklung in Österreich wird mit einer erneuten Prognosekorrektur nach unten gerechnet. Im Dezember gingen Wifo und IHS für heuer noch von einem Wachstum von 0,6 bzw. 0,7 Prozent aus.

