Budget-Defizit stieg im Vorjahr enorm

Wien - Das gesamtstaatliche Defizit ist im Vorjahr auf 4,7 Prozent des BIP geklettert. Das gab die Statistik Austria in einer Pressekonferenz Montagvormittag bekannt. Damit wurde die Maastricht-Grenze von Drei-Prozent klar verfehlt. Die Staatsschulden stiegen auf 81,8 Prozent. Grund für die Entwicklung ist, dass das Einnahmen-Plus von 4,9 Prozent deutlich geringer war als jenes bei den Ausgaben (8,8 Prozent).

Hochhäuser in Bangkok nach Nachbeben evakuiert

Naypyidaw/Bangkok - In Bangkok sind am Montag zu Mittag (Ortszeit) zahlreiche Hochhäuser evakuiert worden, nachdem Nachbeben zu spüren waren. Drei Tage nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,7 mit Epizentrum in Myanmar kommt die Erde noch nicht zur Ruhe - vor allem in Myanmar gibt es immer wieder leichtere Nachbeben. Die Rettungs- und Sucharbeiten in beiden Ländern dauerten an. Vor allem im Krisenland Myanmar, wo eine Militärjunta regiert, ist die Situation unübersichtlich.

Trump warnt Selenskyj vor Rückzug aus Rohstoff-Abkommen

Washington - Vor dem Hintergrund der schleppenden Gespräche zur Beendigung des Ukraine-Kriegs hat US-Präsident Donald Trump den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einem Rückzieher bei dem geplanten Rohstoff-Abkommen mit den USA gewarnt. "Ich sehe, dass er versucht, aus dem Abkommen über Seltene Erden auszusteigen", sagte Trump am Sonntag vor Journalisten im Präsidentenflugzeug Air Force One mit Blick auf den ukrainischen Staatschef.

Russland griff Ukraine erneut mit Drohnen und Raketen an

Kiew (Kyjiw)/Charkiw (Charkow) - Russland hat der ukrainischen Luftwaffe zufolge in der Nacht auf Montag mit 131 Drohnen und zwei Iskander-M-Raketen angegriffen. 57 Drohnen seien zerstört worden. 45 Fluggeräte hätten ihr Ziel nicht erreicht, wahrscheinlich aufgrund von elektronischen Störmaßnahmen, teilt das Militär mit. Was mit den übrigen 29 Drohnen passiert ist, wurde nicht erläutert. Bei Angriffen auf die Großstadt Charkiw im Nordosten des Landes wurden unterdessen laut Behörden zwei Menschen verletzt.

Iran droht Trump mit Gegenschlag

Washington/Teheran - Der oberste Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, hat am Montag den USA mit einem schweren Schlag gedroht, sollte US-Präsident Donald Trump seine Bombendrohung wahr machen. Trump hatte am Sonntag dem Iran Bombenangriffe und Strafzölle angedroht, falls sich die Regierung in Teheran nicht mit Washington über sein Atomprogramm einigen sollte. "Wenn sie keine Einigung erzielen, wird es Bomben geben", sagte Trump in einem Telefoninterview mit dem Sender NBC.

Kleinkind durch Hundebiss im Burgenland verletzt

Draßmarkt - Ein dreieinhalbjähriger Bub ist am Sonntagnachmittag in Draßmarkt (Bezirk Oberpullendorf) vom Familienhund gebissen und verletzt worden. Die Landessicherheitszentrale und die Landespolizeidirektion Burgenland bestätigten am Montag in der Früh auf APA-Anfrage einen Bericht der "Kronen Zeitung". Der Unfallhergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red