Vier Tote bei schwerem Unfall auf A2 in NÖ

Scheiblingkirchen - Vier Tote und mehrere Schwer- sowie Leichtverletzte hat Dienstagfrüh ein Unfall auf der Südautobahn (A2) im Raum Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) gefordert. Ein mit acht Personen besetzter Kleinbus war nach Polizeiangaben in den Morgenstunden auf einen Lkw mit spanischer Zulassung aufgefahren, ein Großaufgebot an Einsatzkräften war gefordert. Die Autobahn wurde in Richtung Wien gesperrt. Kilometerlanger Stau war die Folge, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Inflation geht im März auf 2,9 Prozent zurück

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im März um 2,9 Prozent zum Vorjahresmonat angestiegen, nach einer Teuerung von jeweils 3,2 Prozent in den beiden Vormonaten Jänner und Februar, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. Größter Preistreiber waren erneut Dienstleistungen, die Preise hierfür legten im Jahresvergleich um 4,2 Prozent zu. Auch Nahrungsmittel, Tabak, Alkohol wurden teurer.

Weitere 50 Mio. Euro für die Produktion bei KTM überwiesen

Mattighofen - Die nächste Finanzspritze von 50 Mio. Euro für die Sicherstellung der Produktion beim Motorradhersteller KTM in Mattighofen (Bezirk Braunau) ist getätigt. Die Pierer Mobility AG teilte Dienstagfrüh in einer Aussendung mit, dass "zusätzliche Mittel für die Wiederaufnahme der Produktion der KTM gesichert" seien. Um den Betrieb im April und Mai zu gewährleisten, sind insgesamt 100 Mio. Euro notwendig.

China begann große Militärübung um Taiwan

Taipeh/Peking - China hat eine großangelegte Militärübung um die Insel Taiwan begonnen. Das teilte die Volksbefreiungsarmee mit. Es handle sich um eine ernsthafte Warnung und Abschreckung der "separatistischen Kräfte einer "Unabhängigkeit Taiwans", sagte der Sprecher des Ost-Kommandos, Shi Yi, laut Mitteilung.

Trump mahnt Putin zu Einhaltung von Abmachungen

Washington - Nach ungewöhnlicher Kritik am russischen Machthaber Wladimir Putin hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich gezeigt, dass dieser nun "seinen Teil" der Vereinbarung zur Beendigung des Ukraine-Krieges einhält. "Ich denke, er wird sich an das halten, was er mir gesagt hat", sagte Trump am Montag (Ortszeit) vor Journalisten im Weißen Haus. "Ich denke, er wird seinen Teil der Abmachung nun erfüllen." Zuvor hatte sich Trump ungewöhnlich kritisch über Putin geäußert.

Gaspipeline in Malaysia in Flammen

Kuala Lumpur - Die Explosion einer Gaspipeline hat nahe der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur ein gewaltiges Feuer ausgelöst. Der Unfall ereignete sich in der Früh in der Gemeinde Putra Heights an einer Pipeline des staatlichen Konzerns Petronas, wie die zuständige Einsatzstelle Smart Selangor Operation Centre (SSOC) mitteilte. Mehrere Menschen seien in umliegenden Häusern eingeschlossen. Retter seien im Einsatz, um sie zu befreien.

Rezession lässt Schwarzarbeit in Österreich steigen

Wien - Wegen der anhaltenden Rezession, des erwarteten Anstiegs der Arbeitslosigkeit und der weiterhin hohen Inflation dürfte die Schwarzarbeit in Österreich heuer neuerlich zunehmen, sagt der Linzer Ökonom und Schwarzarbeitsexperte Friedrich Schneider. Mit einem Volumen von 40,7 Mrd. Euro werde die Schattenwirtschaft heuer 8,1 Prozent der offiziellen Wirtschaftsleistung betragen, das sei gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 6,5 Prozent.

Lage nach Erdbeben in Südostasien verzweifelt

Naypyidaw - In den von einem verheerenden Erdbeben verwüsteten Regionen des Bürgerkriegslandes Myanmar bleibt die Lage verzweifelt. Aus vielen Teilen der Welt treffen mittlerweile Spenden ein. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass die regierende Militärjunta die Gelder und Hilfsmittel für andere Zwecke verwenden könnte, als für Katastrophenhilfe. Das Militär hatte sich Anfang 2021 an die Macht geputscht und regiert das frühere Birma mit brutaler Härte.

