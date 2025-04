Trump-Frontalangriff - Neue Zölle von 20 Prozent im Gespräch

Washington - Die US-Regierung von Präsident Donald Trump bereitet einem Zeitungsbericht zufolge breit angelegte Zölle gegen zahlreiche Länder vor. Sie dürften in der Größenordnung von rund 20 Prozent erhöht werden, berichtete die "Washington Post" am Dienstag und berief sich dabei auf Insider, die mit den Vorbereitungen vertraut sind. Trump will am Mittwoch "reziproke Zölle", also wechselseitige Zölle, gegen fast alle Handelspartner verkünden und spricht von einem "Tag der Befreiung".

Von der Leyen: EU hat starken Plan als Antwort auf US-Zölle

Straßburg/Washington - Im Handelsstreit mit den USA hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein entschiedenes Handeln der EU in Aussicht gestellt. "Wir wollen nicht unbedingt zurückschlagen, aber wenn es notwendig wird, haben wir einen starken Plan, um zurückzuschlagen", sagte von der Leyen am Dienstag im EU-Parlament in Straßburg. Man verfüge über "alle Mittel", um "die Menschen in Europa und unseren Wohlstand zu schützen", versicherte die Kommissionspräsidentin.

Brunner verweist bei Budget auf Zahlen von WIFO und IHS

Straßburg - Der ehemalige Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) verweist beim aus dem Ruder gelaufenen Budget 2024 auf die damaligen Zahlen der Wirtschaftsforschungsinstitute. "Wir haben damals mit Zahlen, die uns von WIFO und IHS vorgelegt wurden, das Budget für 2024 erstellt", meinte der EU-Kommissar am Dienstag am Rande der Präsentation der EU-Strategie der Inneren Sicherheit in Straßburg.

Nach Le-Pen-Urteil will Rechtsaußen-Partei RN protestieren

Paris/Rom - Die Rechtsaußen-Partei Rassemblement National (RN) in Frankreich ruft nach dem Urteil gegen Marine Le Pen zu Protesten auf. "Wir werden an diesem Wochenende auf die Straße gehen", kündigte Parteichef Jordan Bardella am Dienstag an. Le Pen war am Montag der Veruntreuung von EU-Mitteln für schuldig gesprochen worden. Teil des Urteils ist, dass sie fünf Jahre kein öffentliches Amt ausüben darf. Damit dürfte ihre Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl 2027 hinfällig sein.

Oliver Pokorny wird neuer "Kleine Zeitung"-Chefredakteur

Graz/Klagenfurt - Die "Kleine Zeitung" bekommt mit Oliver Pokorny einen neuen Chefredakteur. Er folgt mit 1. Juli auf Hubert Patterer, der seit 2006 an der Spitze der Redaktion steht und sich künftig als Herausgeber bei der reichweitenstarken Zeitung betätigt. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Styria Media Group, zu der die "Kleine Zeitung" gehört, am Dienstag in einer Aussendung. Teil der Chefredaktion werden zudem Christina Traar und Wolfgang Fercher.

Lieferando-Zusteller demonstrieren in Wien gegen Kündigungen

Wien - Die Zusteller des Essenslieferdienstes Lieferando demonstrieren am Dienstagnachmittag in Wien gegen die Kündigung der gesamten Belegschaft bis Ende Juni mit Umstellung auf freie Dienstverträge. Zuletzt bestand die Lieferflotte aus rund 850 Fahrerinnen und Fahrern. Die heutige Demonstration wird von der Gewerkschaft vida und dem "Riders Collective" organisiert. Die Arbeits- und Sozialministerin sagte der Gewerkschaft eine rasche Umsetzung der EU-Plattformarbeitsrichtlinie zu.

Marion Brunet erhält Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis

Stockholm - Die französische Autorin Marion Brunet erhält den Astrid-Lindgren-Gedächtnispreis 2025. Diese Entscheidung der Jury, die heuer aus 265 Kandidatinnen und Kandidaten aus 72 Ländern und Regionen zu wählen hatte, ist am Dienstag in Stockholm verkündet worden. Die weltweit höchste Auszeichnung für Kinder- und Jugendliteratur ist mit fünf Millionen schwedischen Kronen (rund 460.000 Euro) dotiert. Sie wurde 2002 von der schwedischen Regierung ins Leben gerufen.

Mehrere tödliche Unfälle in Wien

Wien - Zumindest zwei Verkehrsunfälle sind am Montagabend und am Dienstag in Wien tödlich ausgegangen. Eine Pensionistin starb am Dienstagvormittag in der Brigittenau in der Engerthstraße, nachdem sie auf einem Schutzweg von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt wurde. Am Montagabend kam ein 60-jähriger Motorradfahrer in Rudolfsheim-Fünfhaus bei einer Kollision mit einem Pkw ums Leben. Auch der Trend der Verkehrstoten im ersten Quartal 2025 ist österreichweit nicht erfreulich.

