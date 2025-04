Wiener Polizei schießt auf flüchtigen Bankomatsprenger

Wien - Bei einem Polizeieinsatz unmittelbar nach einer Bankomatsprengung in Wien-Leopoldstadt am Sonntag in der Früh hat die Polizei einen flüchtigen 24-Jährigen angeschossen. Er befindet sich in einem Spital, wie die Landespolizeidirektion nach einem entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" bekanntgab. Drei weitere Verdächtige flüchteten. Eine Alarmfahndung blieb vorerst ohne Erfolg.

Drei Menschen in Deutschland getötet - Täter flüchtig

Koblenz - Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind drei Menschen Opfer eines Verbrechens geworden. Sie wurden am Sonntagmorgen tot in Weitefeld im Kreis Altenkirchen gefunden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz sagte. Nach einem mutmaßlichen Täter werde gesucht. Für die Bevölkerung bestehe "keine konkrete Gefahr", sagte der Sprecher.

StVO-Novelle soll verkehrsberuhigte Innenstädte ermöglichen

Wien - Eine Erneuerung der Straßenverkehrsordnung (StVO) soll künftig die Verkehrsberuhigung von Innenstädten mit kamerabasierten Zufahrtsmanagements ermöglichen. Die entsprechende Novelle wird von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) in die Regierungskoordination geschickt, teilte dieser am Sonntag in einer Aussendung mit. Vor allem Wien hatte vom Bund seit Jahren eine datenschutzkonforme Grundlage für die Schaffung von Einfahrtsbeschränkungen in den ersten Bezirk gefordert.

Verletzte bei russischem Raketenangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew in der Nacht auf Sonntag mit Raketen angegriffen. Dabei wurden mindestens drei Menschen verletzt, wie die Militärverwaltung mitteilte. In wenigstens drei Stadtteilen seien Brände ausgebrochen, erklärte Bürgermeister Vitali Klitschko auf dem Kurznachrichtendienst Telegram. Ab 04.00 Uhr früh gab es Luftalarm für die gesamte Ukraine. Die Luftwaffe warnte vor Angriffen auch auf Regionen im Westen des Landes.

Energie- und Klimaförderungen werden seziert und reformiert

Wien - Die Zuständigen in der Dreierkoalition haben ihren Reformplan bei den Klima- und Energieförderungen mit einer Fakten-Findung bis zum Sommer bekräftigt. Die Förderungen müssen nicht zuletzt wegen der Budgetmisere rasch effizienter werden, angekündigt ist eine Neuausrichtung nach der Evaluierung. Aus jedem Euro soll möglichst viel für Umwelt, Bevölkerung und Wirtschaft gequetscht werden. Die Grünen sehen in der Evaluierung nur einen "Deckmantel",warnen vor einem "Kahlschlag".

Mittlerweile 16 Tote bei Unwettern in USA

Nashville (Tennessee) - Die lebensgefährlichen Unwetter im Mittleren Westen und Süden der USA richten immer größere Schäden an und lassen die Opferzahlen weiter steigen. Seit Mittwoch kamen Medienberichten zufolge mindestens 16 Menschen infolge des stürmischen Regenwetters und dadurch ausgelöster Überschwemmungen ums Leben - allein zehn davon im Bundesstaat Tennessee. Weitere Tote gab es demnach in Kentucky, Indiana, Missouri und Arkansas.

Israel verweigert zwei britischen Abgeordneten die Einreise

London - Israel hat zwei britischen Abgeordneten die Einreise verweigert. Die Einwanderungsbehörde gab als Begründung an, eine Befragung der Frauen am Flughafen habe ergeben, dass es das Ziel ihrer Reise gewesen sei, �israelische Sicherheitskräfte zu dokumentieren und Hassbotschaften gegen Israel zu verbreiten�. Großbritanniens Außenminister David Lammy kritisierte den Vorfall vom Samstag. Eine israelische Sprecherin sagte, die Abgeordneten seien Sonntag früh ausgewiesen worden.

Vogelnest führt in Vorarlberg zu Laternenbrand

Bregenz - Ein in einer Straßenlaterne gebautes Vogelnest hat am Samstagabend in Hohenems die Laterne in Brand gesetzt. Aufgrund der Wärmeentwicklung des Leuchtkörpers begann zunächst das Nest zu qualmen und dann zu brennen. In weiterer Folge fing auch das Laternengehäuse Feuer. Als Konsequenz fiel die Straßenbeleuchtung beim Kreisverkehr der Autobahnabfahrt aus, informierte die Polizei. Der Brand war rasch gelöscht, weder Mensch noch Tier kamen zu Schaden.

