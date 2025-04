Familiennachzug-Stopp laut Karner für "sicherlich ein Jahr"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) geht weiterhin davon aus, dass das Aussetzen des Familiennachzugs halten wird. Die Regierung arbeite gerade daran, diesen nachhaltig rechtlich abzusichern. "Und dieser Stopp wird sicherlich ein Jahr gelten", betonte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Wie viele Familienzusammenführungen es danach im Rahmen einer Kontingentlösung geben könnte, wollte er noch nicht sagen. Es sei "viel zu früh", hier Zahlen zu nennen.

Wiener Polizei schießt auf flüchtigen Bankomatsprenger

Wien - Bei einem Polizeieinsatz unmittelbar nach einer Bankomatsprengung in Wien-Leopoldstadt am Sonntag in der Früh hat die Polizei einen flüchtigen 24-Jährigen angeschossen. Er befindet sich in einem Spital, wie die Landespolizeidirektion in einer Aussendung bekanntgab. Drei weitere Verdächtige flüchteten. Eine Alarmfahndung blieb vorerst ohne Erfolg. Das Quartett hatte um 04.00 Uhr insgesamt drei Bankomaten in einer Bankfiliale in der Vorgartenstraße gesprengt.

Wien-Marathon an Äthiopier Abadi und Kenianerin Chepkemoi

Wien - Der 42. Vienna City Marathon hat am Sonntag über die klassische Distanz von 42,195 km Überraschungssiege gebracht. Nicht die favorisierten Athleten und Athletinnen setzten sich bei der Challenge in der Kälte durch, sondern mit Haftamu Abadi ein Äthiopier in 2:08:28 Stunden sowie mit Betty Chepkemoi in 2:24:14 eine Außenseiterin aus Kenia. Für beide war es erst der zweite Marathon. Andreas Vojta landete in 2:15:01 an der neunten Stelle, Eva Wutti wurde in 2:37:43 Achte.

Vorerst keine positiven MKS-Testergebnisse

Bratislava/Rajka (Ragendorf)/Nickelsdorf - Bis Sonntagmittag ist weiterhin kein Fall der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Österreich aufgetaucht. Das berichtete Nina Sorger vom burgenländischen Landeskrisenstab auf APA-Anfrage. Die voll ausgerollten Grenzkontrollen und Maßnahmen zur Bekämpfung der Krankheit würden von den Verkehrsteilnehmern mit Verständnis angenommen. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) machte sich beim Grenzübergang Berg bei Hainburg (Bez. Bruck an der Leitha) ein Bild von der Situation.

Gedenken an Befreiung des KZ Buchenwald vor 80 Jahren

Weimar - Im deutschen Thüringen ist am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald vor 80 Jahren gedacht worden. Beim zentralen Gedenkakt in Weimar sagte Ministerpräsident Mario Voigt, Buchenwald sei "ein Ort systematischer Entmenschlichung" gewesen. Das Vermächtnis der Überlebenden sei zugleich die Aufgabe, wachsam zu sein, gerade "in einer Zeit, wo Antisemitismus, völkische Ideologie und autoritäres Denken lauter wird und um sich greift".

Energie- und Klimaförderungen werden seziert und reformiert

Wien - Die Zuständigen in der Dreierkoalition haben ihren Reformplan bei den Klima- und Energieförderungen mit einer Fakten-Findung bis zum Sommer bekräftigt. Die Förderungen müssen nicht zuletzt wegen der Budgetmisere rasch effizienter werden, angekündigt ist eine Neuausrichtung nach der Evaluierung. Aus jedem Euro soll möglichst viel für Umwelt, Bevölkerung und Wirtschaft gequetscht werden. Von der FPÖ und den Grünen kam Häme und Kritik für die Regierung und das Vorhaben.

StVO-Novelle soll verkehrsberuhigte Innenstädte ermöglichen

Wien - Eine Erneuerung der Straßenverkehrsordnung (StVO) soll künftig die Verkehrsberuhigung von Innenstädten mit kamerabasierten Zufahrtsmanagements ermöglichen. Die entsprechende Novelle wird von Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) in die Regierungskoordination geschickt, teilte dieser am Sonntag in einer Aussendung mit. Vor allem Wien hatte vom Bund seit Jahren eine datenschutzkonforme Grundlage für die Schaffung von Einfahrtsbeschränkungen in den ersten Bezirk gefordert.

Drei Menschen in Deutschland getötet - Täter flüchtig

Koblenz - Im deutschen Bundesland Rheinland-Pfalz sind drei Menschen Opfer eines Verbrechens geworden. Sie wurden am Sonntagmorgen tot in Weitefeld im Kreis Altenkirchen gefunden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Koblenz sagte. Nach einem mutmaßlichen Täter werde gesucht. Für die Bevölkerung bestehe "keine konkrete Gefahr", sagte der Sprecher.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red