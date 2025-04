High Noon für China: Trump gibt Peking bis Mittag Zeit

Washington/Peking - In dem von US-Präsident Donald Trump begonnenen weltweiten Handelskonflikt tickt nun die Uhr zunächst für China. Trump gab der chinesischen Führung bei einem Termin im Weißen Haus bis Dienstag 12.00 Uhr Zeit, die von Peking verkündeten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen. Doch die Antwort aus Peking folgte umgehend: Bestünden die USA weiterhin auf diesem Weg, werde "China sie definitiv bis zum Ende begleiten", teilte das Pekinger Handelsministerium mit.

Trump nennt Gazastreifen "wichtiges Stück Grundbesitz"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erneut Anspruch auf den Gazastreifen erhoben. "Das ist ein unglaublich wichtiges Stück Grundbesitz", sagte er während eines Treffens mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Es wäre Trump zufolge eine "gute Sache", eine "Friedenstruppe wie die Vereinigten Staaten dort zu haben, die den Gazastreifen kontrolliert und besitzt". Bereits Anfang Februar hatte Trump an Netanyahus Seite mit einer ähnlichen Aussage schockiert.

Regierung berät über Messenger-Überwachung

Wien - Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats trifft sich die neue Bundesregierung ab Dienstag zu einer Klausur. Die Themen der zweitägigen Beratungen im Bundeskanzleramt wurden im Vorfeld großteils unter Verschluss gehalten. Bekannt ist einzig, dass man die im Regierungsprogramm vereinbarte Messenger-Überwachung zumindest ein Stück weiter bringen will. Ob man sich bereits auf einen gemeinsamen Gesetzesbeschluss verständigen kann, galt bis zuletzt als offen.

Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Gaza - Bei jüngsten Angriffen Israels im Gazastreifen sind in der Nacht auf Dienstag nach palästinensischen Angaben mindestens 19 Menschen getötet worden. Unter den getöteten Zivilisten seien auch fünf Kinder, sagte der Sprecher der von der militant-islamistischen Palästinenserorganisation Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde, Mahmoud Bassal. Neun Menschen wurden demnach bei einem Angriff am Montagabend auf ein Haus in Deir al-Balah, zehn in Beit Lahiya sowie Gaza-Stadt getötet.

Wärmster März in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen

Berlin - Der vergangene Monat war nach Daten des EU-Klimawandeldienstes Copernicus der wärmste März in Europa seit Aufzeichnungsbeginn. Die Durchschnittstemperatur auf dem Kontinent lag bei 6,03 Grad und damit 2,41 Grad über dem Durchschnitt der Vergleichsperiode von 1991 bis 2020, wie Copernicus mitteilte. Global gesehen war es der zweitwärmste bisher gemessene März. Zudem wurde die niedrigste jemals in einem März gemessene Ausdehnung des arktischen Meereises festgestellt.

Empfohlene Fleisch-Jahresmenge bis Donnerstag verputzt

Wien - An diesem Donnerstag (10. April) werden die Menschen in Österreich die gesamte empfohlene Jahresmenge an Fleisch bereits aufgegessen haben. Darauf machte die Tierschutzorganisation Vier Pfoten am Dienstag aufmerksam. Im deutschsprachigen Raum bedeute das den Spitzenplatz: Deutschland isst knapp 52 Kilogramm Fleisch pro Kopf und Jahr, die Schweiz knapp 46 Kilogramm, in Österreich wurden laut Daten aus 2023 hingegen sogar 57,6 Kilo verdrückt.

Vulkan Kanlaon auf den Philippinen ausgebrochen

Manila - Auf den Philippinen ist der Vulkan Kanlaon ausgebrochen und hat eine etwa 4.000 Meter hohe Aschesäule in den Himmel gespuckt. Die Eruption startete nach Angaben der Erdbeben- und Vulkanwarte Phivolcs am frühen Morgen (Ortszeit). An den südlichen Hängen seien zudem sogenannte pyroklastische Ströme beobachtet worden - Glutlawinen aus Lava, Asche und heißen Gasen.

Drei Schwerverletzte bei Crash im Mostviertel

Oberndorf/Kirnberg/Spittal/Drau - Bei einem Frontalzusammenstoß am Montagnachmittag in Oberndorf an der Melk (Bezirk Scheibbs) im Mostviertel sind nach Polizeiangaben eine 23-jährige Kärntnerin und zwei Niederösterreicher im Alter von 24 und 46 Jahren schwer verletzt und in Spitäler geflogen worden. Ein 20- und ein 51-Jähriger wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Der 46-Jährige war mit seinem Kombi aus vorerst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Klein-Lkw kollidiert.

