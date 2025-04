Fiskalrats-Chef rechnet mit noch höherem Defizit 2025

Wien - Fiskalrat-Präsident Christoph Badelt rechnet für das Jahr 2025 mit einem noch höheren Budget als bisher erwartet. Der Wirtschaftswissenschaftler verwies in der neuen Folge des ORF-Podcasts "Rohrer bei Budgen" vom Donnerstag auf die neue Schnellschätzung des Fiskalrats, die am Freitag veröffentlicht wird. Diese Prognose werde zeigen, "dass das Defizit offenkundig noch größer ist, als man das bisher erwartet hat", sagte er. Konkrete Daten wollte er im Vorfeld noch nicht nennen.

FPÖ will Rosenkranz als U-Ausschuss-Vorsitzenden

Wien - FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker geht davon aus, dass Nationalratspräsident und Parteikollege Walter Rosenkranz den Vorsitz beim Untersuchungsausschuss zum Innenministerium führen wird. Dieser sei Jurist, weise keine Verbindungen zum Innenressort auf und sei deswegen nicht befangen, sagte Hafenecker im APA-Gespräch. Unterstützung erhofft sich der Freiheitliche zumindest "partiell" durch die Grünen, mit denen es bereits "lose Gespräche" darüber gebe.

Chinesische Gegenzölle auf US-Importe in Kraft getreten

Peking/Washington - Die angekündigten chinesischen Vergeltungszölle auf US-Importe sind offiziell in Kraft getreten. Für Einfuhren nach China aus den USA gilt damit nun ein Zusatzzoll von 84 Prozent. Bisher erfolgte aus Peking jedoch keine Reaktion auf die bereits nächste Eskalationsstufe der USA. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die Zölle auf Importe aus China noch weiter auf 125 Prozent zu erhöhen, während er gleichzeitig für andere Länder bestimmte Zölle vorübergehend aussetzte.

Rewe plant größtes Investitionspaket der Firmengeschichte

Wien/Wiener Neudorf - Die Billa-Mutter Rewe plant das größte Investitionspaket der Firmengeschichte in Österreich. Rund 1,5 Mrd. Euro sollen bis 2027 in die Modernisierung der Filialen und in ein neues teilautomatisches Warenlager investiert werden. Trotz "der relativ instabilen volkswirtschaftlichen Situation" und der aus Rewe-Sicht ungerechtfertigten 70 Mio.-Euro-Kartellstrafe habe man sich für die Investitionsoffensive entschieden, sagte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti im APA-Gespräch.

Mit Rasenmäher-Traktor auf A7 in Linz unterwegs

Linz - Die Polizei hat Mittwochnachmittag einen 84-Jährigen, der mit einem Rasenmäher-Traktor auf der Mühlkreisautobahn in Linz unterwegs war, aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte sich verfahren, wurde mit seinem Gefährt gestoppt und von Beamten der Autobahnpolizei von der A7 heruntergeleitet. Zuvor war der Pensionist schon von vorbeifahrenden Pkw-Lenkern bemerkt worden und hatte für Aufsehen gesorgt, so die Polizei.

Fall Kellermayr geht zurück an deutsche Anklagebehörde

Wels/München - Nach dem Freispruch für einen Deutschen wegen des Vorwurfs der gefährlichen Drohung mit Suizidfolge im Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr im Landesgericht Wels am Mittwoch, geht die Causa zurück nach Deutschland. Das bei der Generalstaatsanwaltschaft München geführte Ermittlungsverfahren war vorläufig eingestellt worden. Sobald eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung aus Wels vorliege, werde die Wiederaufnahme der Ermittlungen geprüft, hieß es.

Amnesty: Systematische Kriegsverbrechen an Frauen im Sudan

Wien/Khartum - Amnesty International beschuldigt die sudanesische Rebellenmiliz RSF "systematischer sexualisierter Gewalt gegen Frauen und Mädchen". Die von den Rapid Support Forces begangenen Gruppenvergewaltigungen und sexualisierte Versklavung stellten Kriegsverbrechen dar; die Gräueltaten seien "mit der Absicht, ganze Gemeinschaften zu unterwerfen, zu demütigen und zur Flucht zu zwingen", erfolgt, hält die Menschenrechtsorganisation in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht fest.

Amerikaner können wieder ohne Wasserdrucklimit duschen

Washington - "Make America's showers great again", hieß es am Mittwoch (Ortszeit) in einer Mitteilung des Weißen Hauses zu einem von US-Präsident Donald Trump unterzeichneten Dekret, mit dem er die in den USA seit Jahren vorgeschriebene Begrenzung des Wasserdrucks in Duschen aufgehoben hat. Das Limit war Trump schon lange ein Dorn im Auge. Es war aus Umweltschutzgründen unter Barack Obama (2009-17) eingeführt.

