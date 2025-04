US-Zölle - EU will Gegenzölle 90 Tage aussetzen

EU-weit/Brüssel - Die EU hat am Donnerstag auf die 90-tägige Aussetzung der pauschalen 20-Prozent-Zölle der USA mit einer ebenfalls 90-tägigen Aussetzung ihrer erst am Mittwoch beschlossenen Zölle reagiert. Diese waren eine Antwort auf die US-Sonderzölle von 25 Prozent auf Stahl und Aluminium gewesen, die weiter gelten. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte die Aussetzung in einem Statement. Die EU will nun nach Angaben der EU-Kommission mit den USA verhandeln.

US-Zölle: Handel warnt vor "Billigstwarenschwemme" aus Asien

Wien/Boston (Massachusetts)/Shanghai - Die neuen US-Strafzölle gegen China verstärken nach Einschätzung des Handelsverbands die "Billigstwarenschwemme" aus Fernost in Europa "deutlich". Die Interessensvertreter fordern deswegen eine temporäre Sperre der chinesischen Billigversender Temu, Shein & Co in der Europäischen Union. Auch die neue Konsumentenschutzministerin Korinna Schumann (SPÖ) sieht Handlungsbedarf bei den Billiglieferungen aus Asien.

218 Tote nach Disco-Unglück in Dominikanischer Republik

Santo Domingo - Nach dem Einsturz des Dachs eines Nachtclubs in der Dominikanischen Republik ist die Zahl der Todesopfer auf mehr als 200 gestiegen, und es gibt praktisch keine Hoffnung mehr auf Überlebende. Bisher seien 218 Tote gezählt worden, sagte Rettungsdienstchef Juan Manuel M�ndez am Donnerstag. 189 Menschen wurden lebend aus den Trümmern geborgen. Zuvor hatten die Rettungskräfte erklärt, die Suche nach weiteren Überlebenden sei mittlerweile aussichtslos und daher eingestellt worden.

USA und Russland tauschen Gefangene aus - Karelina frei

Washington - Russland und die USA haben am Donnerstag zwei Gefangene ausgetauscht. Moskau übergab am Flughafen von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten die US-russische Ballerina Xenia Karelina, Washington den Deutsch-Russen Arthur Petrow. Karelina war in Russland wegen Hochverrats zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Petrow saß in den USA wegen illegaler Exporte für 20 Jahre im Gefängnis. Der Austausch soll die Kommunikationskanäle zwischen den beiden Ländern offenhalten.

309 Tote in Österreichs Bergen im Jahr 2024

Innsbruck/Wien - In den österreichischen Bergen sind im vergangenen Jahr insgesamt 309 Menschen ums Leben gekommen. Dies bedeutete einen starken Anstieg gegenüber dem Jahr 2023 mit 271 Todesopfern. Auch das Zehn-Jahres-Mittel von 284 Toten wurde deutlich übertroffen, teilte das Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Donnerstag mit. Die Zahl der Verletzten indes blieb mit 9.324 Personen zwar auf dem Vorjahresniveau, lag aber ebenfalls deutlich höher als im Zehn-Jahres-Mittel (7.982).

Mann bei brutaler Home Invasion in Wien schwer verletzt

Wien - Brutale Home Invasion in Wien: Am frühen Dienstagmorgen sind zwei unbekannte Täter über eine offenstehende Balkontür in eine Dachgeschoßwohnung in Simmering eingedrungen. Der 37-jährige Bewohner wurde im Schlaf überrascht, attackiert und schwer verletzt. Laut Polizei würgten die Täter den Mann, traten ihn mehrfach und fügten ihm mit einem Messer zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen zu. Dabei verlangten sie wiederholt die Herausgabe von Wertgegenständen.

Zweifel am EuGH an Italiens "Albanien-Modell"

Luxemburg/Rom/Tirana - Im Rechtsstreit um Italiens umstrittenes "Albanien-Modell" wirft ein Gutachten des Generalanwalts des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) Zweifel an dessen Zulässigkeit auf. Zwar dürften EU-Staaten für ihre Asylverfahren sichere Herkunftsländer selbst bestimmen. Es müsse aber offengelegt werden, auf welchen Quellen die Regelung basiere, damit sie justiziabel sei. Am Freitag bringt ein italienisches Schiff 40 Migranten zur Rückführung nach Albanien, bestätigte Italiens Regierung.

Mann in Wien von Straßenbahn erfasst und gestorben

Wien - Ein 68-jähriger Mann ist am Mittwochabend auf der Hernalser Hauptstraße in Wien von einer Straßenbahn der Linie 43 erfasst und tödlich verletzt worden. Der Mann dürfte die herannahende Bahn übersehen und die Geleise betreten haben. Der Lenker konnte trotz einer Notbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern, hieß es seitens der Polizei am Donnerstag.

Wiener Börse deutlich im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag mit sehr starken Kursgewinnen aber klar unter dem bisherigen Tageshoch präsentiert. Der ATX zog um 4,36 Prozent auf 3.759 Zähler hoch. Im Frühhandel war der heimische Leitindex noch um fast neun Prozent hochgesprungen. Auch die europäischen Leitbörsen zeigen sich mit einer Erholungsrally, nachdem US-Präsident Donald Trump im internationalen Zollkonflikt am Mittwochabend teilweise eingelenkt hatte.

