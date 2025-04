Starke Zunahme der Jugendkriminalität in Österreich

Wien - Bei der Auswertung der polizeilichen Anzeigenstatistik 2024 zeigte sich eine "massive Zunahme der Jugendkriminalität", wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Montag in Wien ausführte. Karner bezeichnete diesen Bereich als "Sorgenkind", weil die Täter in diesem Bereich auch immer jünger werden. Die Anzeigen mit Tatverdächtigen im Alter von zehn bis 14 Jahren haben sich in den vergangenen Jahren verdoppelt. 2024 gab es hier rund 12.000 Anzeigen.

Trump will bald neue Halbleiter-Zölle ankündigen

Washington - US-Präsident Donald Trump will in Kürze neue Sonderzölle im Bereich der Halbleiterindustrie ankündigen. "Ich werde das im Laufe der kommenden Woche bekanntgeben", erklärte der Republikaner gegenüber Reportern und betonte, in der Sache sei "eine gewisse Flexibilität" erforderlich. Auf die Frage, ob diese Flexibilität auch für bestimmte Produktgruppen gelten werde, antwortete Trump: "Für einige Produkte, ja, vielleicht."

EU-Außenminister-Treffen zu Ukraine, Nahost, Westbalkan, USA

Luxemburg - Im Zentrum des Treffens der EU-Außenministerinnen und -minister am Montag in Luxemburg stehen wieder die Lage in der Ukraine, Nahost, Afrika und dem Westbalkan. Am Sonntagabend fand ein informelles Arbeitsessen zum Westbalkan mit den Amtskollegen statt. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) betonte vor dem Treffen, die Integration der Westbalkanländer sei gerade jetzt wichtig: Die Stabilität am Westbalkan sei ursächlich für die Sicherheit in Österreich und Europa.

Israel rechtfertigt Attacke auf Krankenhausgebäude in Gaza

Jerusalem/Gaza - Israels Regierung hat gereizt auf eine deutsche Stellungnahme zum Angriff der israelischen Streitkräfte auf ein Krankenhausgebäude im Norden des umkämpften Gazastreifens reagiert. Es habe sich um einen "präzisen Angriff" auf ein einzelnes Gebäude gehandelt, das von der islamistischen Hamas als Kommando- und Kontrollzentrum genutzt worden sei, schrieb das israelische Außenministerium auf der Plattform X.

Wiener SPÖ führt in den Umfragen weiter vor FPÖ

Wien - Zwei Wochen vor der Wiener Gemeinderats- bzw. Landtagswahl am 27. April zeigt der aktuelle APA-Wahltrend wenig Bewegung in den Umfragen. Trotz leichter Verluste wird die SPÖ aller Voraussicht nach den ersten Platz souverän verteidigen können. Die FPÖ liegt weiterhin mit großem Abstand auf Platz zwei, dahinter zeichnet sich ein Dreikampf ab: momentan liegen die Grünen vor ÖVP und NEOS. Die KPÖ und das Team HC Strache würden den Einzug derzeit verpassen.

Ärzte wollen Sanierer für Sozialversicherung

Wien - Die Ärztekammer will bei der Gesundung der Sozialversicherung keinen Solidarbeitrag leisten, wie ihn ÖGK-Obmann Peter McDonald zuletzt gefordert hat. Vielmehr präsentierte man am Dienstag in einer Pressekonferenz Spar-Vorschläge für die Gesundheitskasse. Unter anderem empfiehlt man den Verkauf von Immobilien sowie eine Fusionierung der IT-Unternehmen. Die Bundesregierung fordert man auf, einen "professionellen Sanierer" in die Kasse zu schicken.

43-Jähriger in Kärnten soll 1,5 Kilo Heroin verkauft haben

Klagenfurt - Ein 43-jähriger Bosnier soll in Klagenfurt in großem Stil Heroin und Kokain verkauft haben. Dem Mann wurde der Verkauf von rund 1,5 Kilogramm Heroin und 110 Gramm Kokain an mindestens 19 Abnehmer nachgewiesen. Bei ihnen hatte es sich auch um Subdealer gehandelt, einer von ihnen, ein 28-jähriger Österreicher, wurde ebenfalls festgenommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Selenskyj fordert Trump zu Besuch der Ukraine auf

Kiew (Kyjiw)/Luxemburg - Nach dem russischen Angriff auf die ostukrainische Stadt Sumy mit mindestens 34 Toten hat der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj US-Präsident Donald Trump zu einem Besuch der Ukraine aufgefordert. "Bitte, vor irgendwelchen Entscheidungen, irgendwelchen Verhandlungen, kommen Sie und sehen sich die Menschen, Zivilisten, Soldaten, Krankenhäuser, Kirchen, Kinder an, die zerstört oder tot sind", sagte Selenskyj dem US-Sender CBS.

