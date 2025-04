Massiver Ausbau der Deutschförderung

Wien - Die Deutschförderung an den Schulen soll durch eine Personaloffensive massiv ausgebaut werden. Das entsprechende Maßnahmenpaket der Regierung wurde am Mittwoch vom Ministerrat per Umlauf beschlossen. Die derzeit der Deutschförderung gewidmeten 577 Planstellen sollen auf insgesamt mehr als 1.324 aufgestockt werden. Zudem sollen angehende Lehrer dazu verpflichtet werden, eine Ausbildung im Bereich "Deutsch als Fremdsprache" zu absolvieren.

März-Inflation bei 2,9 Prozent

Wien - Die Inflationsrate hat sich in Österreich im März gegenüber dem Vorjahresmonat auf 2,9 Prozent belaufen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Im Jänner und im Februar waren es jeweils 3,2 Prozent gewesen. Die Teuerung etwas abflachen ließen den Angaben zufolge vor allem billigere Treibstoffe, Flugtickets und Pauschalreisen. Strom blieb der hartnäckigste Preistreiber, nicht zuletzt weil die Strompreisbremse ausgelaufen ist, die vor einem Jahr noch wirkte.

Grenzkontrollen zu Tschechien und Slowakei verlängert

Wien - Die Grenzkontrollen zu Tschechien und der Slowakei sind am Dienstag um weitere sechs Monate verlängert worden. Die Fortführung von Kontrollen sei eine notwendige Maßnahme zur Abschreckung der Schleppermafia, teilte das Innenministerium am Dienstagabend mit. An der Grenze zur Slowakei, aber auch zu Ungarn unterstütze die Polizei außerdem aktuell die Gesundheitsbehörden im Kampf gegen die Ausbreitung der Maul- und Klauenseuche (MKS).

Weltweites Pandemieabkommen ist unterschriftsreif

Genf/Wien - Fünf Jahre nach Beginn der Corona-Pandemie haben sich die WHO-Mitgliedsstaaten auf einen Pandemie-Vertrag geeinigt, mit dem die Welt besser auf Gesundheitskrisen vorbereitet werden soll. Nach gut drei Jahren Verhandlungen und zuletzt nächtelangen Diskussionen in Genf stimmten die Unterhändler in der Nacht auf Mittwoch einem Vertragstext zu. Er soll beim Jahrestreffen der 194 Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Mai in Genf verabschiedet werden.

Erweiterungskommissarin: Bald EU-Gespräche mit Ukraine

Brüssel - EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos zeigt sich im Interview mit dem European Newsroom (ENR) überzeugt, dass noch während des laufenden polnischen EU-Ratsvorsitzes, also bis 30. Juni, das erste Kapitel in den EU-Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau eröffnet werden könne. Zum Weg Bosniens in die EU sagte sie, sie sei sich der "institutionellen Krise bewusst", und wolle Ende des Monats nach Bosnien reisen; Kos sieht trotzdem "gute Perspektiven".

Bundes-Frauenquote in Aufsichtsräten künftig bei 50 Prozent

Wien - Die Regierung will die Frauenquote in Aufsichtsratsgremien von Betrieben erhöhen, an denen der Bund mit mindestens 50 Prozent beteiligt ist. Künftig sollen die Hälfte aller vom Bund entsandten Mitglieder von Aufsichtsräten dieser staatsnahen Unternehmen Frauen sein. Ein entsprechender Ministerratsvortrag wird am Mittwoch per Umlaufbeschluss abgesegnet. Die Quote soll bis 2029 umgesetzt werden.

Polizeischutz für Queerinthia-Aufführungen in Klagenfurt

Klagenfurt - Die Aufführungen von Queerinthia am Stadttheater Klagenfurt gehen derzeit mit Polizeischutz über die Bühne. Mehrere Beamte überwachen die Theaterabende über die LGBTIQA+-Gemeinschaft, nachdem es im Internet Hasskommentare dagegen gegeben hatte. Die Polizei bestätigte am Mittwoch auf APA-Anfrage einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung".

Verletzte bei russischem Drohnenangriff auf Odessa

Odessa - Die Ukraine meldet wieder einen größeren russischen Drohnenangriff mit fast 100 Drohnen. Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Schwarzmeerhafenstadt Odessa sind in der Nacht auf Mittwoch drei Menschen verletzt worden. Der Angriff habe Brände ausgelöst und Wohnhäuser sowie zivile Infrastruktur beschädigt, teilte der ukrainische Katastrophenschutz mit. Russland habe in der Nacht mit 97 Drohnen angegriffen, teilte das ukrainische Militär mit.

